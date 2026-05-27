ข่าวต่างประเทศ

คลิปไวรัล ลูกเสือเด็ก ยืนกรานไม่ยอมทำท่าละหมาดกลางมัสยิด

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 27 พ.ค. 2569 19:10 น.| อัปเดต: 27 พ.ค. 2569 15:51 น.
54
ภาพจาก : X/@RadioGenoa

ดราม่าเดือด! คลิปไวรัล ‘ลูกเสือสกอตแลนด์’ ยืนนิ่งไม่ทำท่าละหมาดกลางมัสยิด ชาวเน็ตถกสนั่น เป็นสิทธิของเด็กหรือไม่?

โลกออนไลน์กำลังเกิดกระแสดราม่าแตกเป็นสองฝั่ง หลังปรากฏคลิปวิดีโอของกลุ่มลูกเสือเด็กเล็กในประเทศสกอตแลนด์ เดินทางไปทัศนศึกษาที่มัสยิด โดยภาพแสดงให้เห็นเด็กชายคนหนึ่งยืนตรงอย่างสงบ ขณะที่เพื่อนรอบข้างกำลังทำท่าทางเลียนแบบการละหมาดตามผู้รสาธิต

รายงานระบุว่า เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นระหว่างกิจกรรมทัศนศึกษาของกลุ่ม Beaver Scouts หรือกลุ่มลูกเสือเด็กเล็กวัย 6-8 ขวบ สังกัดองค์กร Scouts UK พวกเขาเดินทางไปมัสยิดในเมืองสเตอร์ลิง เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมและหลักคำสอนของศาสนาอิสลาม คลิปวิดีโอเผยให้เห็นชายมุสลิมคนหนึ่งสาธิตท่าละหมาดให้เด็ก ๆ ดู จากนั้นเด็กส่วนใหญ่จึงทำท่าตาม แต่เด็กชายคนหนึ่งกลับเลือกยืนตรงอยู่กับที่อย่างมั่นคง

ทันทีที่โซเชียลมีเดียนำคลิปนี้ไปแชร์ต่อ ชาวเน็ตก็แบ่งความคิดเห็นออกเป็นสองฝ่าย ฝ่ายหนึ่งชื่นชมเด็กชายคนนี้และยกย่องให้เป็น “ฮีโร่ผู้เงียบสงบ” เพราะมองว่าเขากล้าหาญพอที่จะไม่ทำกิจกรรมที่อาจขัดต่อความเชื่อส่วนบุคคล แต่อีกฝ่ายแย้งว่า สังคมไม่ควรนำภาพนี้มาโจมตีมัสยิดหรือศาสนาอิสลาม เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวเป็นเพียงการทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้ ไม่ใช่การบังคับเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาอย่างเป็นทางการ

ข้อมูลจากองค์กร Scouts UK ระบุว่า หลักสูตรของลูกเสือเด็กเล็กมีกิจกรรมชื่อ “Faith Activity Badge” ซึ่งสนับสนุนให้เด็กเข้าไปเรียนรู้และเยี่ยมชมสถานที่ทางศาสนาต่าง ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจในความหลากหลาย อย่างไรก็ตาม นโยบายด้านความเชื่อขององค์กรก็ระบุชัดเจนว่า กิจกรรมต้องทำให้เด็กทุกคนรู้สึกปลอดภัย สบายใจ และทีมผู้ดูแลต้องแน่ใจว่าจะไม่มีการละเมิดข้อจำกัดทางความเชื่อของเด็กแต่ละคน

คำถามสำคัญที่สังคมกำลังเรียกร้องหาคำตอบคือ ผู้ดูแลบังคับให้เด็กทำท่าตามการสาธิตหรือไม่ และผู้ปกครองรับทราบรายละเอียดกิจกรรมล่วงหน้ามากน้อยเพียงใด ปัจจุบันยังไม่มีความชัดเจนว่าผู้ปกครองได้รับแจ้งข้อมูลอย่างครบถ้วนหรือไม่ รวมถึงไม่มีข้อมูลว่าผู้ดูแลตำหนิเด็กชายที่ยืนนิ่งคนดังกล่าวหรือไม่

อย่างไรก็ตาม บุคคลในคลิปเป็นเด็กเล็ก การแชร์ต่อควรคำนึงถึงสิทธิส่วนบุคคลของผู้เยาว์ โดยเฉพาะการเปิดเผยใบหน้าหรือข้อมูลที่ระบุตัวตนได้

ประเด็นสำคัญกว่าคือ กิจกรรมเรียนรู้ศาสนาสำหรับเด็กควรออกแบบอย่างไรให้เคารพทั้งความหลากหลาย ความเชื่อส่วนบุคคล และความสมัครใจของผู้เข้าร่วม

ชมคลิปเหตุการณ์เต็มจากสำนักข่าว LOUDER WITH CROWDER

เด็กชายลูกเสือสกอตแลนด์ จาก Beaver Scouts วัย 6–8 ขวบไปเรียนรู้ศาสนาที่มัสยิดเมืองสเตอร์ลิง เด็กชายหนึ่งคนยืนตรงไม่ทำตาม
ภาพจาก : LOUDER WITH CROWDER, X/@RadioGenoa

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

