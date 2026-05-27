หมู MUZU สุดทน! แม่บ้านต่างด้าวขโมยเงินนานนับเดือน ลั่น บทเรียนจากความไว้ใจ

หมู Muzu นักร้องคนดัง ถูกแม่บ้านต่างด้าวขโมยเงินติดต่อกันนานนับเดือน ล่าสุดเข้าแจ้งความแล้วข้อหาลักทรัพย์ เผยบทเรียนจากความไว้ใจ
แฟนเพลงส่งกำลังใจล้นหลามให้ หมู Muzu นักร้องหนุ่มที่ล่าสุดออกมาโพสต์ภาพขณะอยู่ที่สถานีตำรวจสภ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี เข้าแจ้งความแม่บ้าน หลังจากก่อเหตุขโมยเงินนานนับเดือน เผยเชื่อใจไม่ควรให้ใครพร่ำเพรื่อ
หมู Muzu โพสต์ข้อความระบายความรู้สึกผ่านเฟซบุ๊ก เล่าเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่เกิดขึ้นกับตัวเอง ระบุว่า “มีเหตุอีกละ เหตุเกิดจากความไว้ใจ ความเชื่อใจไม่ควรให้ใครพร่ำเพรื่อ และต่อไปนี้เราจะ ‘ไม่เอาอีก’ แล้ววว ไม่ไว้ใจแล้วววว (แม่บ้านต่างด้าวขโมยเงินติดต่อกันเป็นเดือนแล้ว)”
หลังจากโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไป มีแฟนคลับและชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งเข้ามาแนะนำว่า “จัดเลยครับ #ลักทรัพย์นายจ้าง” ฝั่งนักร้องหนุ่มได้เข้ามาตอบกลับว่า “ยังไม่ทันทำใบจ้างทางการแบบบริษัทครับ ก็เลยโดนข้อหาแค่ลักทรัพย์ครับผม”
