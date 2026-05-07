เหยื่อโผล่เพิ่ม! เปิดคลิปเสียงนาที อ.แก้กรรม ยิงคำถามวิปริต “มีอะไรกับสัตว์ได้ไหม”

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 07 พ.ค. 2569 14:21 น.| อัปเดต: 07 พ.ค. 2569 14:51 น.
จากกรณีที่ นักธุรกิจหนุ่ม วัย 30 ออกมาแฉพฤติกรรม หมอดูชื่อดังของภาคเหนือ ที่มีลูกศิษย์ลูกหาอยู่ในวงการบันเทิงมากมาย ล่วงละเมิดทางเพศ โดยอ้างว่าเป็นพิธีการแก้กรรมแบบฮินดูเพื่อรักษาโรคปวดหัวรุนแรง ตามที่ได้รายการไปก่อนหน้านี้

ล่าสุด 7 พ.ค. 69 รายการ โหนกระแส ได้เชิญ ผู้เสียหาย มาพูดคุยในรายการ พร้อมด้วย เอกภพ เหลืองประเสริฐ ผู้ก่อตั้งเพจ สายไหมต้องรอด และ ดร.ประยุทธ ประเทศเสนา หรือ มหาหมี มาร่วมให้ความรู้ทางกฎหมายในรายการวันนี้ด้วย โดยมี หนุ่ม กรรชัย เป็นพิธีกรดำเนินรายการ

ในช่วงหนึ่งของรายการได้มีการติดต่อไปยัง คุณซี (นามสมมติ) ผู้เสียหายอีกคนหนึ่งที่ถูก อาจารย์หมอดูคนดังมีพฤติกรรมคล้ายกับข่าวที่ออกมา โดยคุณซีเล่าว่า “เรื่องเกิดตั้งแต่ปี 67 ตนเดินทางไปกับกลุ่มเพื่อน แต่ถูกอาจารย์ทักว่าเหมือนมีอะไรติดอยู่ ก็ให้รอจนดึกและเรียกเข้าไปหาในห้อง ก่อนจะให้ถอดเสื้อ ขอดูแขน ดูขา ดูหลัง และเริ่มถามคำถามต่าง ๆ เกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ ประมาณว่า ‘ถ้ามีอะไรกับแฟนจะมีเสียงยังไง จะครางยังไง ชอบมีความสัมพันธ์แบบไหน แฟนออรัลเซ็กซ์ให้ไหม’ แต่สิ่งที่ทำให้ตนอึ้งมาก คือ จุดที่อาจารย์ถามว่า ‘ถ้าไม่ใช่กับ คุณสามารถมีเพศสัมพันํ์กับสัตว์ชนิดไหนได้‘ ตนจึงคิดว่าอาจารย์คนนี้วิปริตมาก”

ต่อมา คุณซี ได้เผยกับ หนุ่ม กรรชัย พิธีกรว่า ช่วงที่อาจารย์ถามคำถามเรื่องเพศสัมพันธ์ ตนรู้ทันและได้บันทึกเสียงเอาไว้ด้วย ทางรายการจึงได้เปิดคลิปเสียงนาทีที่ หมอดูดังภาคเหนือ ยิงคำถามรัว ๆ เกี่ยวกับเรื่องบนเตียง ว่า

“สมมตินะคุณตื่นตัวมาแข็งตัวเต็มที่ พาดขึ้นมาอย่างงี้ 45 องศา คุณมีอารมณ์ขึ้นมา อารมณ์ทางเพศอะไรก็ว่าไป ทีนี้ บอกให้อาจารย์ลองจับ ลองดูของผมซิ…ถ้าเกิดความเสียวขึ้น สมมตินะเวลาความเสียวเกิด จะทำหน้าทำตายังไงลองแสดงซิ (คุณซี : ก็ธรรมดาครับ เพราะเป็นคนเก็บอาการครับ) สมมติไม่เก็บอาการ แสดงซิ แสดงจะทำยังไง (คุณซี : ผมจะขรึมครับ ไม่ค่อยออกอาการ) ออกหน่อย ๆ แสดงหน่อย (คุณซี : ก็แค่หลับตาปี๋เฉย ๆ ครับ) หลับตายังไง (คุณซี : หลับตาปี๋ แล้วก็กลั้นหายใจครับ) กลั้นโชว์หน่อย จะคราง จะมีเสียงออกมาไหม (คุณซี : ไม่มีครับ) ต้องมี มีสักหน่อยเอา (คุณซี : ไม่มีครับ หายใจแรง ๆ ครับอาจารย์)”

อ้างอิงจาก : รายการ โหนกระแส

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

