การบินไทย ประกาศ ขึ้นค่าตั๋ว 10-15% หลังน้ำมันแพง จากวิกฤตตะวันออกกลาง

เผยแพร่: 12 มี.ค. 2569 10:24 น.| อัปเดต: 12 มี.ค. 2569 10:42 น.
การบินไทยปรับขึ้นราคาตั๋ว 10-15% หลังราคา Jet Fuel ทะยานแตะ 170 ดอลลาร์

การบินไทยปรับขึ้นราคาตั๋ว 10-15% หลังราคา Jet Fuel ทะยานแตะ 170 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ด้านผู้บริหารเผยยอดจองเส้นทางยุโรปยังคึกคัก พร้อมลุยแผนเพิ่มเครื่องบิน 102 ลำในปี 2569

ใครที่กำลังวางแผนเดินทางไปต่างประเทศอาจจะต้องเผื่องบประมาณกันสักนิด เมื่อล่าสุด บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ Thai Airways ได้ประกาศปรับขึ้นราคาตั๋วโดยสารในหลายเส้นทางประมาณ 10-15% เพื่อรับมือกับวิกฤตความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ลุกลามจนกระทบต้นทุนพลังงานโลก

น้ำมันพุ่ง 100% ดันค่าตั๋วขยับ

คุณเฉิดโฉม เทอดสถีรศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงินและบัญชี ของการบินไทย ชี้แจงว่า การปรับราคาครั้งนี้ไม่ได้เป็นการฉวยโอกาส แต่ทำผ่านกลไก ค่าธรรมเนียมน้ำมัน (Fuel Surcharge) ซึ่งอยู่ภายใต้เพดานที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) กำหนดไว้

สาเหตุหลักมาจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน (Jet Fuel) ในตลาดโลก ที่ดีดตัวขึ้นอย่างรุนแรง จากเดิมประมาณ 90 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล พุ่งกระฉูดขึ้นมาอยู่ที่ราว 170 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล (เพิ่มขึ้นเกือบ 100%) ประกอบกับการบินไทยต้องปรับเส้นทางบิน อ้อมประเทศอิหร่าน เพื่อความปลอดภัย ทำให้ต้องใช้น้ำมันเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ยังอยู่ในระดับที่บริษัทบริหารจัดการได้

ตั๋วยุโรปหายาก! คนแห่บินตรงหนีความเสี่ยง

แม้ราคาตั๋วจะแพงขึ้น แต่ความต้องการเดินทางกลับไม่แผ่วลงเลย! ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา เที่ยวบินตรงจากยุโรปเข้าไทยมีอัตราการบรรทุกผู้โดยสาร (Cabin Factor) สูงถึง 80-90% จนตั๋วเครื่องบินหายากในหลายเส้นทาง

เหตุผลสำคัญคือ ผู้โดยสารจำนวนมากยอมจ่ายแพงขึ้นเพื่อซื้อตั๋วแบบ บินตรง (Direct Flight) เพื่อหลีกเลี่ยงการไปต่อเครื่อง (Transit) ตามสนามบินฮับในตะวันออกกลางที่กำลังมีสถานการณ์ความไม่สงบ อย่างไรก็ตาม สำหรับแนวโน้มในช่วงไตรมาส 2 และ 3 ยังคงต้องจับตาสถานการณ์กันแบบเดือนต่อเดือน

กางแผนปี 69 ขยายฝูงบิน 102 ลำ ลุยเปิดเส้นทางใหม่เพียบ

แม้จะเผชิญความท้าทายเรื่องต้นทุน แต่การบินไทยยังคงเดินหน้าขยายธุรกิจเพื่อทวงคืนตำแหน่งศูนย์กลางการบิน (Hub) ของภูมิภาค โดยในปี 2569 นี้ บริษัทมีแผนปรับเพิ่มฝูงบินจาก 80 ลำ เป็น 102 ลำ (ประกอบด้วยการรับมอบ Boeing 787-9 จำนวน 14 ลำ และ Airbus A321neo อีก 14 ลำ) และเตรียมเปิดเส้นทางบินใหม่เพื่อเจาะตลาดสำคัญ ดังนี้

  • ไตรมาส 2 ปูซาน (เกาหลีใต้)
  • ไตรมาส 2-3 บุกตลาดจีน (ฉางชา, เซี่ยเหมิน และฉงชิ่ง)
  • ไตรมาส 3 อัมสเตอร์ดัม (เนเธอร์แลนด์) และ โอ๊คแลนด์ (นิวซีแลนด์)
  • ไตรมาส 4 ดานัง (เวียดนาม)

มุมมองนักวิเคราะห์ต่ออุตสาหกรรมการบิน

ทางด้านสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ TRIS Rating ประเมินว่า ในระยะสั้นธุรกิจสายการบินโดยรวมกำลังเผชิญ แรงกดดันต่ออัตรากำไร อย่างหนัก จากปัจจัยคีมล็อกทั้งต้นทุนเชื้อเพลิงที่พุ่งสูง และความเสี่ยงที่กำลังซื้อของผู้โดยสารอาจอ่อนตัวลง แม้การเก็บค่าธรรมเนียมน้ำมันเพิ่มจะช่วยชดเชยต้นทุนได้บางส่วน แต่ก็ยังเป็นความท้าทายก้อนใหญ่ที่อุตสาหกรรมการบินต้องฝ่าไปให้ได้ในปีนี้

