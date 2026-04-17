การบินไทย ลดเที่ยวบินช่วงเดือน พ.ค. ทั้งในและนอกประเทศ เซ่นน้ำมันแพง
การบินไทย ปรับลดจำนวนเที่ยวบินช่วงเดือน พ.ค. ทั้งในและนอกประเทศ เซ่นน้ำมันแพง และสอดรับกับการชะลอตัวของการท่องเที่ยว
สายการบินการบินไทย ได้ปรับตารางบินเดือนพฤษภาคม 2569 โดยได้ปรับลดความถี่หลายเส้นทาง ครอบคลุมทั้งเส้นทางสำคัญทั้งภายในประเทศ เอเชีย และยุโรป เพื่อให้สอดรับกับช่วงชะลอตัวของการท่องเที่ยว ประกอบกับต้นทุนน้ำมันที่ยังอยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นผลกระทบจากสงครามตะวันออกกลาง ส่งผลให้สายการบินต้องบริหารกำลังการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการเดินทางที่ลดลง
ในประเทศ
-ขอนแก่น ปรับจาก 4 เที่ยวต่อวันเหลือ 3 เที่ยวต่อวันตั้งแต่ 1 ถึง 31 พฤษภาคม
-อุดรธานี ปรับจาก 3 เที่ยวต่อวันเหลือ 2 เที่ยวต่อวันตั้งแต่ 1 ถึง 31 พฤษภาคม
-อุบลราชธานี ปรับจาก 2 เที่ยวต่อวันหรือ 14 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ เหลือ 12 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ระหว่าง 5 ถึง 28 พฤษภาคม
อาเซียน
-พนมเปญ ปรับจาก 2 เที่ยวต่อวันหรือ 14 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ เหลือ 11 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ระหว่าง 2 ถึง 30 พฤษภาคม
-สิงคโปร์ ปรับจาก 5 เที่ยวต่อวันเหลือ 4 เที่ยวต่อวันระหว่าง 2 ถึง 31 พฤษภาคม
เอเชียเหนือ
-โตเกียว นาริตะ ปรับจาก 3 เที่ยวต่อวันเหลือ 2 เที่ยวต่อวันระหว่าง 11 ถึง 31 พฤษภาคม ยกเว้น 29 พฤษภาคม
-ปักกิ่ง ปรับจาก 2 เที่ยวต่อวันเหลือ 1 เที่ยวต่อวัน ระหว่าง 7 ถึง 31 พฤษภาคม ยกเว้น 29 พฤษภาคม
-เซี่ยงไฮ้ ปรับจาก 2 เที่ยวต่อวันเหลือ 1 เที่ยวต่อวัน ระหว่าง 11 ถึง 31 พฤษภาคม ยกเว้น 30 พฤษภาคม
-โซล อินชอน ปรับจาก 3 เที่ยวต่อวันเหลือ 1 เที่ยวต่อวันระหว่าง 8 ถึง 31 พฤษภาคม
-ไทเป ปรับจาก 3 เที่ยวต่อวันเหลือ 2 เที่ยวต่อวันระหว่าง 6 ถึง 31 พฤษภาคม
-ฮ่องกง ปรับจาก 4 เที่ยวต่อวันเหลือ 3 เที่ยวต่อวันระหว่าง 6 ถึง 31 พฤษภาคม
-เกาสง หยุดทำการบิน (เดิม 1 เที่ยวต่อวัน) ระหว่าง 8 ถึง 31 พฤษภาคม
เอเชียใต้
-ไฮเดอราบัด ปรับจากทำการบินทุกวันหรือ 7 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ เหลือ 5 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ระหว่าง 4 ถึง 27 พฤษภาคม
-เดลี ปรับจาก 22 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ เหลือ 21 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ระหว่าง 1 ถึง 29 พฤษภาคม
-มุมไบ ปรับจาก 2 เที่ยวบินต่อวันเหลือ 1 เที่ยวบินต่อวันระหว่าง 1 ถึง 31 พฤษภาคม
ยุโรป
-อิสตันบูล ปรับจากทำการบินทุกวันหรือ 7 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ เหลือ 5 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ระหว่าง 11 ถึง 27 พฤษภาคม
-แฟรงก์เฟิร์ต ปรับจาก 2 เที่ยวบินต่อวันหรือ 14 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ เหลือ 12 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ระหว่าง 18 ถึง 27 พฤษภาคม
-มิวนิก ปรับจาก 1 เที่ยวบินต่อวันหรือ 7 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ เหลือ 5 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ระหว่าง 19 ถึง 28 พฤษภาคม
-โคเปนเฮเกน ปรับจาก 1 เที่ยวบินต่อวันหรือ 7 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ เหลือ 5 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ระหว่าง 18 ถึง 27 พฤษภาคม
-ออสโล ปรับจาก 1 เที่ยวบินต่อวันหรือ 7 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ เหลือ 5 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ระหว่าง 18 ถึง 27 พฤษภาคม
-สตอกโฮล์ม ปรับจาก 1 เที่ยวบินต่อวันหรือ 7 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ เหลือ 5 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ระหว่าง 18 ถึง 27 พฤษภาคม
ทั้งนี้ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยทางสำนักข่าว TheThaiger จะรายงานให้ทราบต่อไปหากมีอัปเดตจากทางสายการบินไทย
