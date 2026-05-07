พี่ชาย เดือด! เด็กกำพร้าพ่อ เพราะความแค้น สงสัยเปย์จริง? ทำไมน้องยังทักมายืมเงิน

พี่ชายผู้ตาย โพสต์เดือด! เด็กกำพร้าพ่อ เพราะความแค้น ตั้งข้อสงสัย เปย์เงินล้านจริงหรือไม่? ทำไมน้องยังทักมายืมเงิน ลั่น คนตายไม่มีสิทธิ์อธิบาย
จากกรณี หญิงวัย 42 ขับรถพุ่งชนและทับสามีซ้ำจนเสียชีวิต ก่อนเดินลงมาจากรถใช้เท้าเหยียบเข้าไปที่หน้าอย่างเลือดเย็น ก่อนโบกรถหนี และเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยรับสารภาพตั้งใจก่อเหตุ เพราะเกิดความแค้นที่ผู้ตายตีตัวออกห่าง หลังเปย์เงินล้านจนหมดตัว ตามที่ได้รายงานไปก่อนหน้านี้
ล่าสุดมีผู้ใช้บัญชีเฟซบุ๊กรายหนึ่ง ซึ่งเป็นพี่ชายคนสนิทของผู้เสียชีวิต เคลื่อนไหวทันทีด้วยความโกรธและเสียใจ หลังทราบข่าวร้ายครั้งนี้ โดยระบุว่า “#ผมขอพูดเรื่องน้องมันบางครับ จากข่าวที่บางข่าวที่มาออกบอกว่าเปย์เงินจนเกิดความแค้น ทุกอย่างตอนรักเค้าก็อยู่ด้วยกันใช้ชีวิตกินใช้ด้วยกันมามันก็ไม่แปลกใช่ไมครับที่จะให้กันและกัน เป็นความเสน่หาต่อกัน ถ้าผู้หญิงเปย์เงินขนาดนั้นจริง แต่ละเดือนน้องมันคงไม่มาขอยืมผมใช้หรอกครับ มันคงสบายกว่านี้ แต่ถ้าถามว่ามีให้กันบ้างไหมมันก็ต้องมีให้กันบ้างล่ะครับ
แล้วผมขอถามหน่อยว่า ถ้าเป็นคุณเป็นญาติพี่น้องคุณจะรู้สึกเสียใจไม บางคอมเมนต์ สมน้ำหน้า ด่า แต่ไม่ได้รู้ว่าเป็นมาเป็นไปยังไง คุณพูดถึงคนตายแบบนี้ ที่ไม่สามารถลุกขึ้นมาโต้ตอบได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขาสองคน แต่ผมถามหน่อยว่าการกระทำที่เขาทำมันรุนแรงเกินไปไหม เขามีลูกที่จะต้องเลี้ยงดู มีแม่ที่จะต้องดูแล ถ้าในเมื่อคุณคิดว่าการที่เขาทำไม่ดีต่อคุณ คุณไม่ใช้สติปัญญาในการคุยหรืออะไรให้มันดีกว่านี้ ไม่ใช่มาทำแบบนี้ให้ถึงการสูญเสียชีวิตตายจากกันไปเลย มันไม่สามารถที่จะกลับมาได้แล้ว เด็กผู้หญิงคนนึงตาดำ ๆ ที่มีพ่อคอยดูแล หลังจากนี้เขาก็ไม่มีพ่อมาคอยดูแลเขาอีกแล้ว แค่ความโมโหความสะใจของคุณ คุณต้องทำให้ #เด็กคนนึงต้องมากำพร้าพ่อ”
