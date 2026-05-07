มดดำ แก้ข่าว “ไม่ใช่ฉัน” หลังถูกโยงปมฉาว พิธีกรฝีปากกล้า แอบแซ่บนศ.ฝึกงาน

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 07 พ.ค. 2569 09:29 น.| อัปเดต: 07 พ.ค. 2569 09:29 น.
มดดำ คชาภา แก้ข่าวด่วน ยืนยันไม่ใช่ตน หลังถูกชาวเน็ตโยงปมฉาว พิธีกรฝีปากกล้า แอบแซ่บนศ.ฝึกงาน พร้อมเฉลยคือใคร? ลั่น “เขาอยู่หน้าจอตลอด”

จากกรณีที่มีเพจ มาดามเม้าท์ ออกมาแฉข่าวร้อนวงในถึงพฤติกรรมของ พิธีกรปากจัด ที่ชอบอ่านข่าวจิกกัดดารา ทั้งยังมีตำแหน่งอยู่ในบอร์ดบริหาร กำลังมีประเด็นเป็นคดีความหลังคุกคามนักศึกษาฝึกงานทั้งชายและหญิง ก่อนให้เงินใช้หวังปิดปาก แต่สุดท้ายพ่อแม่เด็กรู้และไม่ยอมจึงแจ้งความดำเนินคดี เจ้าตัวรีบเดินเรื่องเข้าหาผู้ใหญ่ของช่องให้ช่วยจัดการเรื่องนี้ แต่ดูเหมือนว่าจะเคลียร์กับคู่กรณีไม่สำเร็จ

จากเรื่องราวคำใบ้ต่าง ๆ ที่ออกมา ชาวเน็ตหลายคนต่างก็พุ่งเป้าไปที่ พิธีกรฝีปากกล้า มดดำ คชาภา กันเป็นส่วนใหญ่ แทบจะเกือบ 100% เพราะจากที่เห็นลีลาการอ่านข่าวก็จะมีเพียงตัวแม่คนนี้เท่านั้นที่จะกล้าจิกกัดแบบนี้

ล่าสุด มดดำ คชาภา ไม่รอช้า รีบออกมาเคลียร์ประเด็นนี้กลางรายการ ข่าวใส่ไข่ แบบม้วนเดียวจบว่า “ไม่ใช่ฉันแน่นอน หยุด ไม่ต้องถาม พี่เป็นเมียเขาลูก พี่ไม่เคยเป็นผัวใคร และที่สำคัญคือไม่นิยมเด็กค่ะ ถ้าเป็นฉัน ป่านนี้โดนพักงานไปแล้ว ถ้าเป็นพี่พักงานเองเลย ไม่ต้องให้ใครสั่ง เรื่องราวเป็นคดีแล้ว”

นอกจากนั้น มดดำ ยังทิ้งระเบิดลูกใหญ่ให้ชวนคิดว่า “เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เกิดขึ้นมาประมาณ 2-3 เดือนแล้ว และขณะนี้คดีความอยู่ที่สถานีตำรวจเป็นที่เรียบร้อย มีการเจรจาไกล่เกลี่ยกันไปบ้างแล้วแต่ไม่สำเร็จ เขาว่า.. ก็มีการเลื่อยขากันด้วย” ก่อนจะเปิดรูปในโทรศัพท์มือถือตัวเองให้พิธีกรร่วมรายการได้ดูว่าคือใคร พร้อมบอกว่า “คนก็รู้จัก เขาอยู่หน้าจอตลอด”

ต่อมาในรายการ แฉ มดดำ คชภา ก็ได้พูดถึงประเด็นที่ตนถูกพาดพิงข่าวฉาวนี้อีกครั้ง โดยเผยว่า “ไม่ต้องมาที่ มดดำ นะ เพราะฉันเข้าสู่ระบบแน่นอน ของฉันเกิน 20 ฉันไม่ได้ชอบเด็ก ตอนนี้ที่ตึกมีดาราเด็กเยอะๆ ฉันไม่ได้มีรสนิยมกินเด็ก และประกาศตรงนี้เลย ฉันไม่เคยเปิดโมเดลลิ่งดารา มีคนบอกฉันเปิดเอเจนซี่ปั้นเด็ก ไม่เคยค่ะ ไม่ทำค่ะ ผัวยังหาซื้อเอาเลยจบ”

อ้างอิงจาก : รายการ ข่าวใส่ไข่, แฉ

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

