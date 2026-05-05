ไทยช่วยไทยพลัส 4000 บาท ได้เงินก้อนหรือแบ่งจ่าย? เช็กวิธีลงทะเบียน ใครได้บ้าง

นายกฯ เดินหน้า ‘ไทยช่วยไทยพลัส’ ให้สิทธิ์ 4,000 บาท รัฐ 60% ประชาชน 40% ไขข้อสงสัยได้ก้อนเดียวหรือแบ่งจ่าย เริ่มลงทะเบียน พ.ค.นี้ เช็กไทม์ไลน์-คุณสมบัติที่นี่
คืบหน้าแล้ว นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หารือร่วมกับทีมเศรษฐกิจ เพื่อเดินหน้านโยบาย ไทยช่วยไทย รัฐบาลมีเป้าหมายบรรเทาภาระค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ เตรียมจัดหาแหล่งเงินทุนจากงบประมาณคงเหลือและแหล่งเงินอื่นมาสนับสนุนโครงการตามความเหมาะสม
โครงการนี้ตั้งเป้าหมายครอบคลุมประชาชนมากกว่า 30 ล้านคน รัฐบาลแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและประชาชนทั่วไป เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มกำลังซื้อในระบบเศรษฐกิจ
ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับวงเงินสิทธิรวม 4,000 บาท รัฐบาลกำหนดเงื่อนไขการใช้จ่ายแบบร่วมจ่าย รัฐบาลออกให้ 60% และประชาชนออกเอง 40% ตัวอย่างเช่น หากซื้อสินค้า 100 บาท รัฐบาลจะช่วยจ่าย 60 บาท และประชาชนจ่ายเงินของตนเอง 40 บาท
รัฐบาลไม่ได้จ่ายเงินให้ก้อนเดียวในครั้งแรก แต่จะใช้วิธีแบ่งจ่ายให้เดือนละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลานาน 4 เดือน ประชาชนสามารถนำสิทธิไปใช้จ่ายกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ ผู้ได้รับสิทธิไม่สามารถถอนวงเงินออกมาเป็นเงินสด และไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่นได้ ต้องใช้จ่ายภายในเดือนที่ได้รับสิทธิ์
วิธีลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส
ประชาชนที่สนใจสามารถเตรียมตัวโดยดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตัง และเปิดใช้บริการส่วนของ G Wallet ให้เรียบร้อย จากนั้นให้กดลงทะเบียนรับสิทธิในวันที่รัฐบาลกำหนด ระบบจะแจ้งผลการลงทะเบียนให้ทราบผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยตรง
ไทม์ไลน์โครงการไทยช่วยไทยพลัส
พฤษภาคม 2569 : เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
มิถุนายน 2569 : เริ่มใช้สิทธิเดือนแรกผ่านแอปฯ เป๋าตัง
มิถุนายน – กันยายน 2569 : ระยะเวลาใช้จ่ายรวม 4 เดือน (รับสิทธิเดือนละ 1,000 บาท)
เช็กคุณสมบัติใครได้ 4,000 บ้าง
สำหรับผู้ที่สามารถรับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยต้องมีเงื่อนไข ดงันี้
1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
2. มีอายุตั้งแต่ 16 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
3. มีบัตรประจำตัวประชาชน
4. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิ หรือถูกเรียกเงินคืนในโครงการของรัฐ ได้แก่ โครงการคนละครึ่ง โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 2 โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 และ โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5
ทั้งนี้ รัฐบาลจะรายงานความคืบหน้าและรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการให้ประชาชนทราบอีกครั้ง หลังจากนายกรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเสร็จสิ้น
ข้อมูลจาก : prd
