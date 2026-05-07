เก้า เกริกพล ทนไม่ไหว! อยากแยกจาก “ครูเคท” ปล่อยโฮ อ้างทิ้งลูกเมีย หนีปัญหาไปหาแม่

ครูเคท ไลฟ์สดปล่อยโฮ เครียดมากอ้าง เก้า เกริกพล หนีไปอยู่กับครอบครัวเวลามีปัญหา ไม่ต้องรับผิดชอบ-ดูแลใคร ฝ่ายชาย ไม่ไหวแล้ว ขอแยกกันสักพักเพราะสงสารลูก ลั่น แบกรับทุกอย่างมาตลอด
หลังจากดราม่าครอบครัวระหว่าง เก้า เกริกพล เพชรรัตน์ กับ ครูเคท ภรรยาสาว ออกมาไลฟ์สดร้องไห้พูดถึงปัญหาที่เธอเจอในครอบครัว อ้างว่าในประเทศนี้ไม่มีใครปกป้องเธอและลูกได้ ทั้งยังถูกคนในบ้านฝ่ายชายขู่ว่าจะเอาลูกไปจนทำให้เธอรู้สึกกลัว ขณะที่นักร้องหนุ่มออกมาชี้แจงว่าที่ผ่านมายอมทุกอย่างตลอด และตนไม่ใช่ลูกแหง่ จากนั้นเขาตัดสินใจย้ายออกจากบ้าน เพื่อไปอยู่กับสาวเคทที่หัวหิน
ล่าสุดเกิดเป็นประเด็นขึ้นมาอีกครั้ง ครูเคท ไลฟ์สดทั้งน้ำตา ระบายความในใจเรื่องปัญหาครอบครัวกับฝ่ายชายที่ดูท่าจะไม่จบง่าย ๆ ว่า “ฉันเครียดมาก ๆ กับครอบครัวเก้า ฉันเครียดมากที่สุด ฉันรู้ครอบครัวเก้ากำลังฟัง ฉันไม่สนใจ ฉันแค่อยู่กับเก้า เวลามีปัญหา อันนี้คือครอบครัว ไม่ต้องยุ่งกับเรา ไม่ต้องบอกอะไรกับเก้า ไม่ต้องชวนเก้าไปอยู่ด้วย เก้าต้องอยู่คนเดียว รับผิดชอบสิ่งที่เก้าทำ แล้วก็ช่วยฉันเลี้ยงลูก ฉันไม่ไหวแล้ว คุณทิ้งฉันกับลูกไว้ที่นี่ เก้าไม่ตอบฉัน บล็อกฉัน ทุกคนไปไลฟ์เก้า บอกให้เขาตอบฉัน โทรหาฉัน”
ต่อมา ชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ซ้ำเติมว่า “อีกแล้วหรอ” คุณแม่ลูกหนึ่งสวนกลับว่า “คุณไม่เข้าใจ ฉันเป็นคน คนเรามีปัญหา เขามีครอบครัวของตัวเองแล้ว แต่กลับไปอยู่กับครอบครัวตลอดเวลา อยู่กับแม่ จุ๊บแม่ กอดแม่ นอนกอดกับแม่ ลูกแม่แบบจริง ๆ ลูกแม่ที่สุด ตอนนี้เขาไปอยู่กับแม่มีความสุขมาก
เขาไปอยู่กับครอบครัวเพราะไม่ต้องรับผิดชอบ ไม่ต้องทำอะไร ไม่ต้องดูแลใคร เพราะที่นั่นทุกคนดูแลเก้า ฉันเหนื่อยมาก ๆ ที่เลือกผู้ชายแบบนี้ ฉันแค่รักเก้าจริง ๆ ฉันแค่พยายามมาก ๆ เจ็บมาก ๆ ฉันไม่อยากเป็นแบบนี้ ฉันพยายามที่จะรักตัวเอง แต่ฉันแค่รักเก้า คนไม่ชอบฉัน ไม่สนใจเลย”
จากนั้นนักร้องหนุ่มไลฟ์สดพูดคุยกับแฟน ๆ มีคอมเมนต์เข้ามาสอบถามว่า “ไหวไหมน้อง” หนุ่มเก้าตอบกลับว่า “เอาตรง ๆ ก็ไม่ไหวอะพี่ ผมไม่ไหวแล้ว ผมบอกเคทเลยว่าไม่ไหวแล้ว ชอบเอาแม่ ชอบเอาหลานผมให้คนเข้าใจผิด มีคนทักแชทมาด่าเยอะมาก แต่ก็ไม่เอาเรื่องอะไร”
ต่อมามีคนเข้ามาคอมเมนต์ช่วยหาทางออกว่า “ไปลองคุยกับเขาหน่อย” เก้า เกริกพล ตอบกลับว่า “คุยไม่ได้เลย ไม่ไหวก็ควรแยก ผมบอกเขาแล้วว่าถ้าคุณไม่ยอมปรับตัวเข้าหาฉัน สิ่งที่ควรทำคือแยกกัน ถ้าเราทะเลาะกัน เพราะลูกน่าสงสารที่สุด ลูกผมก็ไม่เอามาจากเขา ให้เขาได้เลี้ยงลูก ผมบอกแล้วว่าแยกกันสักพักไหม ผมรักเขา ผมรักลูกมาก ผมเลือกทั้งสองคนมาตลอด เข้าใจว่าเขามาจากต่างแดน อยู่ตัวคนเดียว แต่ผมพูดตรง ๆ เคทเป็นคนที่ควรจะชื่นชมกับสิ่งที่เขามี เขาอาจจะไม่ต้องการสิ่งนี้ แต่ทุกคนยินดีต้อนรับเคท ดีกับเคททุกอย่าง เคสไม่สบายใจอะไร ยอมทุกอย่างตั้งแต่แรกจนถึงตอนนี้”
เวลาต่อมาความเห็นหนึ่งพิมพ์เข้าไปในไลฟ์ของหนุ่มเก้าว่า “เด็ก” เจ้าตัวอธิบายว่า “ใช่ ผมเด็ก ปีนี้อายุ 22-23 ปี ผมแบกรับทุกอย่าง”
จากนั้นเขาอ่านคอมเมนต์ตั้งข้อสงสัยว่าฝ่ายหญิงอาจจะมีภาวะซึมเศร้าหลังคลอด “ไม่ใช่ซึมเศร้าหลังคลอดครับ” ขณะที่กำลังตอบแฟน ๆ อยู่นั้น มีเสียงพูดเข้ามาในไลฟ์กล่าวว่า “ทุกครั้งที่ทะเลาะกันเก้าหนีมาหาแม่ ก็ใช่ เพราะน้องไม่มีที่ไป มันมีที่เดียวก็คือตรงนี้
ทะเลาะกันก็คุยกันในครอบครัวสิ พูดตรง ๆ อยากให้ลูกได้รับอะไรที่เป็นคนไทยบ้าง เจอญาติพี่น้องบ้าง นี่ลูกไม่ได้รับสิ่งที่เด็กทั่วไปได้รับ”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เก้า เกริกพล เคลียร์ปมรักร้าว ยังรักกันดี-ไม่ใช่คอนเทนต์ ภรรยาอารมณ์สวิงหลังคลอด
- สรุปดราม่า ครูเคท ร่ำไห้ถูกขู่แย่งลูก เก้า เกริกพล ยืนยันไม่เคยโพสต์แยกทางภรรยา
ติดตาม The Thaiger บน Google News: