สรุปดราม่า ครูเคท ร่ำไห้ถูกขู่แย่งลูก เก้า เกริกพล ยืนยันไม่เคยโพสต์แยกทางภรรยา

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 15 มี.ค. 2569 10:52 น.| อัปเดต: 15 มี.ค. 2569 10:52 น.
สรุปดราม่า ครูเคท ภรรยา เก้า เกริกพล ไลฟ์ปล่อยโฮหวั่นถูกแย่งลูก พี่สาวฝ่ายชายโต้กลับไม่เคยก้าวก่าย ล่าสุดฝ่ายหญิงโพสต์ขอโทษรับเครียดซึมเศร้าหลังคลอด-ต่างวัฒนธรรม ด้านเก้าเตรียมฟ้องมือมืดตัดต่อภาพเฟกนิวส์อ้างแยกทาง

จากกรณีดราม่า ครูเคท ภรรยาของนักร้อง เก้า เกริกพล เพชรรัตน์ ออกมาไลฟ์สดพูดถึงปัญหาภายในครอบครัว อ้างว่าถูกคนในบ้านขู่จะเอาลูกไปจนทำให้รู้สึกหวาดกลัว และคิดว่าไม่มีใครในประเทศนี้ปกป้องเธอและลูกได้จึงออกมาเล่าผ่านโซเชียล ต่อมา พี่สาวหนุ่มเก้าโพสต์ร่ายยาวเคลียร์ดราม่าภายในบ้าน ระบุว่า

“จากกรณีที่คุณเคท ภรรยาชาวต่างชาติของน้องเก้า เกริกพล ได้ออกมาไลฟ์สดและกล่าวถึงครอบครัวของเราในหลายประเด็นนั้น

ดิฉันในฐานะลูกสาวของบุคคลที่ถูกกล่าวถึง ขอออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงแทนคุณแม่ เนื่องจากข้อมูลที่ถูกเผยแพร่ล่าสุด รวมถึงเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ที่มีการโพสต์กล่าวหา ได้ทำให้สังคมออนไลน์เข้าใจผิด และมีการใช้ถ้อยคำด่าทอต่อคุณแม่ของดิฉันโดยที่ข้อเท็จจริงไม่เป็นเช่นนั้น

ก่อนหน้านี้ครอบครัวของเราเลือกที่จะเงียบ เพราะเห็นแก่ความสัมพันธ์ในครอบครัว และสงสารน้องเก้าในฐานะน้องชายของเรา อย่างไรก็ตาม เราได้เคยแจ้งเตือนไปแล้วว่า หากยังมีการกล่าวหาที่ไม่เป็นความจริงในลักษณะนี้อีก ครอบครัวของเราจะจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมาย

ในส่วนของประเด็นที่ต้องการชี้แจง มีดังนี้

  1. เรื่องการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับชีวิตครอบครัว

ที่มีการกล่าวอ้างว่าครอบครัวของเก้าเข้าไปยุ่งวุ่นวายกับชีวิตคู่ หรือการเลี้ยงดูลูกของเธอ จนทำให้เกิดปัญหา ขอยืนยันว่า ไม่เป็นความจริง ครอบครัวของเราไม่เคยเข้าไปก้าวก่ายชีวิตครอบครัวของทั้งสองเลย

  1. เรื่องการนำลูกของเธอมาเลี้ยงดูหรือเอาไปจากเธอ

ที่มีการกล่าวว่าครอบครัวของเราต้องการจะเอาลูกของเธอมาเลี้ยงนั้น ไม่เป็นความจริงเช่นกัน ในทางตรงกันข้าม ครอบครัวของเรายังเคยบอกกับเก้าว่า หากทั้งสองต้องแยกทางกันจริง และเธอต้องการเลี้ยงบุตรเพียงคนเดียว เราก็เข้าใจและเคารพสิทธิของเธอในฐานะแม่ที่อุ้มท้องและให้กำเนิด

  1. เรื่องการอยากใช้ชีวิตกันเพียงพ่อแม่ลูก

เธอเคยกล่าวว่าอยากอยู่กันเพียง 3 คน พ่อ แม่ ลูก ซึ่งในความเป็นจริง ขณะนี้พวกเขาก็อาศัยอยู่กันเพียง 3 คนที่บ้านของแม่ของดิฉัน โดยพ่อและแม่ของดิฉันได้ย้ายออกจากบ้านหลังดังกล่าวมานานแล้ว และมาอาศัยอยู่ที่กรุงเทพฯ

ครอบครัวของเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการชี้แจงครั้งนี้จะทำให้สังคมเข้าใจข้อเท็จจริงมากขึ้น และขอให้ทุกฝ่ายใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูล อย่าด่าคนอื่นโดยไม่ใช้สมองไตร่ตรองก่อน เพราะเรื่องนี้คนที่รู้ดีคือคนในครอบครัวเท่านั้น

ทั้งนี้ หากยังมีการกล่าวหาหรือเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง ซึ่งทำให้ครอบครัวของเราเสียหาย เราจะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

** ในส่วนของปัญหาที่แท้จริงระหว่างทั้งสองคนครอบครัวของเรา จะไม่ขอออกมาพูดถึงรายละเอียดใด ๆ และขอให้เก้าเป็นผู้จัดการเรื่องของตนเอง เพราะเราให้เกียรติและเคารพในความเป็นส่วนตัวของเขา

ที่ผ่านมา แม้เธอจะไม่เคยให้เกียรติครอบครัวของเรา เราก็ไม่เคยนำเรื่องดังกล่าวออกมาพูดหรือถือโทษใด ๆ

สิ่งเดียวที่เราขอ คือ อย่าใช้โซเชียลมีเดียสร้างเรื่องที่ไม่เป็นความจริง เพื่อให้สังคมและแฟนคลับของเธอเข้าใจผิดและเข้ามาทำร้ายครอบครัวของเรา **

ดิฉันเชื่อว่าไม่ว่าเราอยู่ในวัฒนธรรมไหนไม่มีใครห้ามให้ลูกหยุดรักแม่เมื่อมีภรรยา”

ต่อมา เก้า เกริกพล ออกมาเคลื่อนไหวโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า “อันนี้คือประเด็นเรื่องของแม่ผมนะครับ สำหรับคนที่กำลังเข้าใจผิดกันอยู่ ส่วนประเด็นอื่นๆจะมาชี้แจงอีกทีครั้ง ตอนนี้ผมขออนุญาตพาเคทมารักษาสภาพจิตใจก่อนครับ”

จากนั้นไม่นาน พี่สาว เก้า เกริกพล ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้ง เขียนข้อความว่า “การบอกให้คนอื่นต้องทำแบบนั้นแบบนี้ เพื่อให้เราสบายใจ อาจเป็นการแก้ปัญหาผิดจุด เพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถควบคุมได้

สิ่งเดียวที่เราควบคุมได้จริง ๆ คือการจัดการตัวเอง ถ้าการไปยุ่งกับชีวิตของคนอื่นทำให้เราเป็นทุกข์ บางทีสิ่งที่ควรทำที่สุดก็คือหยุดเข้าไปยุ่งกับเรื่องของชาวบ้านเค้านะคะ หรือพูดง่าย ๆ ‘การไม่ทุกข์จากเรื่องของคนอื่น คือการไม่เxือกเรื่องชาวบ้าน'”
หลังจากเรื่องราวส่อแววบานปลายหลัง ฝั่ง ครูเคท ขอออกมาพูดความรู้สึกในมุมของตนและต้นตอของเรื่งทั้งหมด อธิบายว่า “ฉันอยากอธิบายเหตุผลว่าทำไมวันนี้ฉันถึงออกมาไลฟ์ เพราะฉันรู้สึกกลัวมาก ในบ้านมีคนที่ขู่ฉันว่าจะเอาลูกของฉันไปจากฉัน

คุณลองจินตนาการดูได้ไหมว่าฉันรู้สึกอย่างไร ที่ต้องอยู่ในประเทศที่ไม่ใช่บ้านของตัวเอง มีลูกที่ถือสัญชาติไทย และต้องได้ยินคนพูดแบบนั้นกับฉัน คนที่มีเส้นสายและมีอำนาจ

เมื่อมีคนพูดกับฉันแบบนั้น มันทำให้ฉันกลัวมากจริง ๆ เพราะฉันไม่มีใครที่สามารถปกป้องฉันได้เลยในประเทศนี้ ดังนั้นการออกมาเล่าเรื่องของฉันผ่านโซเชียลมีเดียจึงเป็นหนทางเดียวที่ฉันรู้สึกว่าสามารถปกป้องตัวเองและลูกของฉันได้

ฉันเป็นแค่แม่คนหนึ่ง ที่พยายามปกป้องลูกของตัวเองเท่านั้น ฉันไม่อยากเสียลูกไป และความกลัวนี้มันหนักมากสำหรับฉันจริง ๆ”

จากนั้น เธอร่ายยาวต่อว่า “ฉันอยากจะชี้แจงอีกครั้งว่าครอบครัวของเก้า ที่เขาเติบโตมา ไม่ได้ทำอะไรกับฉัน พวกเขาไม่ได้เข้ามายุ่งกับชีวิตของเรา ถ้าเกาไม่ได้ให้พวกเขาเข้ามาเกี่ยวข้อง ฉันอยากขอโทษครอบครัวของเขา หากสิ่งที่ฉันพูดก่อนหน้านี้ทำให้ใครรู้สึกไม่ดี

เรื่องนี้จริง ๆ แล้วเป็นเรื่องของครอบครัวเล็ก ๆ ที่เราเพิ่งสร้างขึ้นมา ระหว่างฉันกับเก้า เรามีมุมมองต่อการใช้ชีวิตที่แตกต่างกัน และมันทำให้เราทั้งสองคนเจ็บปวดมาก

เพราะความรักอย่างเดียวบางครั้งก็ไม่พอ ยังมีเรื่องคุณค่าของชีวิต และมุมมองต่อครอบครัวด้วย และเราก็มาจากวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ซึ่งทำให้ทุกอย่างยิ่งยากขึ้น

สำหรับฉัน ครอบครัวของฉันคือสามีและลูก ฉันสามารถใช้ชีวิตทั้งวัน ตั้งแต่เช้าจนถึงกลางคืน แค่กับคนสองคนนี้ก็มีความสุขแล้ว

แต่เก้า เหมือนกับคนไทยหลาย ๆ คน เขาให้ความสำคัญกับแนวคิดของ “ครอบครัวใหญ่” ที่มีญาติพี่น้องอยู่ใกล้ชิดกันเสมอ และนี่คือหนึ่งในปัญหาของเรา

และด้วยภาวะซึมเศร้าหลังคลอด ทุกความรู้สึกมันยิ่งหนักขึ้นสำหรับฉัน ฉันรู้สึกว่าฉันอยากใช้เวลาอยู่กับลูกของฉันก่อน แค่เราแม่ลูกสองคน เพื่อสร้างความผูกพันระหว่างกัน ก่อนที่จะมีคนอื่นเข้ามาในชีวิตของเธอมากมาย

แต่เก้าคิดว่าเด็กควรจะได้เจอผู้คนบ่อย ๆ เพื่อเรียนรู้การเข้าสังคม

ดังนั้นจึงมีหลายเรื่องที่เราคิดไม่เหมือนกัน และทั้งหมดนี้ก็เป็นเพราะเราถูกเลี้ยงดูมาไม่เหมือนกัน และเกิดในคนละประเทศ

อีกอย่างหนึ่ง ฉันเป็นคนที่เติบโตมาในครอบครัวที่เข้มงวดมาก ทำให้บางครั้งมันยากสำหรับฉันที่จะเชื่อว่าฉันสามารถถูกรักได้จริง ๆ ว่ามีคนที่ห่วงใยฉันจริง ๆ บางครั้งฉันคิดมากเกินไป และเรื่องเล็ก ๆ ก็ทำให้ฉันตั้งคำถามกับทุกอย่าง

ทุกคนสามารถตัดสินเรื่องนี้ในแบบของตัวเองได้

แต่ฉันรักเขา

วันนี้เก้าไปนอนที่อื่น ฉันจึงทำได้แค่รอให้เขาตัดสินใจว่าเขาอยากทำอย่างไรกับชีวิตของพวกเราต่อไป”

พร้อมโพสต์เพิ่มเติมใต้คอมเมนต์ “ฉันอยากอธิบายบางอย่างให้ชัดเจน เพราะไม่อยากให้เกิดความเข้าใจผิด ตอนนี้ครอบครัวของ Gao ไม่ได้อาศัยอยู่กับพวกเราแล้ว ปัญหาที่เกิดขึ้นคือเวลาที่เราทะเลาะกัน บางครั้งเรื่องส่วนตัวระหว่างเราสองคนถูกเล่าให้ครอบครัวเขาฟัง ทั้งที่จริง ๆ แล้วมันควรเป็นเรื่องที่อยู่แค่ระหว่างสามีภรรยา

คำพูดไม่ดีที่ฉันเคยพูดเกี่ยวกับครอบครัวของเขา เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เราทะเลาะกันและมีอารมณ์ ฉันไม่ได้ตั้งใจให้ครอบครัวของเขาได้รับรู้เรื่องเหล่านั้นเลย และฉันก็รู้สึกเสียใจจริง ๆ กับคำพูดเหล่านั้น

ความจริงคือมันยากมากสำหรับฉัน เพราะฉันเปิดใจให้กับผู้ชายคนหนึ่งอย่างเต็มที่ เขาเป็นพ่อของลูกของฉัน แต่บางครั้งฉันได้ยินคำพูดอย่างเช่น “ฉันไม่ได้รักเธอ” หรือ “ฉันรักเธอน้อยลง” หรือ “จะทำอะไรก็ทำไป ฉันไม่สนใจ” คำพูดแบบนี้มันทำให้ฉันเจ็บปวดมาก

เมื่อเรื่องของเราถูกเล่าให้ครอบครัวเขาฟัง มันทำให้ฉันรู้สึกเหมือนทุกคนอยู่ฝั่งตรงข้ามกับฉัน และฉันรู้สึกโดดเดี่ยวมาก เพราะฉันอยู่ในประเทศที่ไม่ใช่บ้านของฉัน ไม่มีครอบครัวหรือคนที่เข้าใจฉันอยู่ใกล้ ๆ

นั่นคือเหตุผลที่ฉันโพสต์บางอย่างลงใน Facebook บางคนอาจจะตัดสินฉัน แต่ความจริงแล้วฉันแค่ต้องการให้ใครสักคนเข้าใจความรู้สึกของฉันเท่านั้น

ฉันไม่ได้ต้องการทำร้ายใคร และฉันก็ไม่ได้เกลียดครอบครัวของเขา ฉันแค่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่รู้สึกอ่อนแอและโดดเดี่ยวในบางช่วงเวลา

ฉันหวังว่าวันหนึ่งเราจะสามารถพูดคุยกันอย่างสงบ และแก้ปัญหาระหว่างเราสองคนได้โดยไม่ต้องทำให้ใครคนอื่นต้องเข้ามาเกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ดี ครูเคทได้โพสต์ขอโทษ เก้า เกริกพล และ ครอบครัว ปมปัญหาที่เกิดขึ้นภายในบ้าน ระบุว่า “ขอโทษครอบครัวของ Gao ที่ทำให้รู้สึกไม่สบายใจค่ะ ขอโทษ Gao ที่พูดคำที่ทำร้ายความรู้สึกของเขาค่ะ”
ขณะที่ เก้า เกริกพล ออกมาโต้เฟกนิวส์ที่มีคนตัดต่อภาพที่ตนโพสต์ถึงภรรยา ระบุว่า “แคทจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผมและลูกของผม วันนี้ผมและแคทตัดสินใจแยกทางและแยกกันอยู่ ทนไม่ไหวกับพฤติกรรมแคท ป่วยจิตเวชกินยาทุกวัน” ด้านนักร้องหนุ่มยืนยันแล้วว่าไม่เป็นความจริง พร้อมอธิบายว่า “เนื่องจากดราม่าในตอนนี้ โปรดเสพข่าวอย่างมีสตินะครับ #ผมไม่เคยโพสต์อะไรแบบนี้เลย”
ทั้งนี้ เก้า เกริกพล เปิดใจว่า “ผมยังไม่ทราบเจตนาของคนที่นำรูปไปตัดต่อ หากพี่ๆคนไหนพบเห็นต้นโพสต์หรือแหล่งที่มา รบกวนส่งมาให้ผมหน่อยนะครับ เพื่อให้ผมสามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกฎหมาย ขอบคุณครับ”
