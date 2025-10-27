บันเทิง

เก้า เกริกพล เคลียร์ปมรักร้าว ยังรักกันดี-ไม่ใช่คอนเทนต์ ภรรยาอารมณ์สวิงหลังคลอด

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 27 ต.ค. 2568 11:03 น.| อัปเดต: 27 ต.ค. 2568 11:03 น.
142
เก้า เกริกพล ยินยันไม่ได้เลิก ครูเคท เผยภรรยาป่วยซึมเศร้าหลังคลอด

เคลื่อนไหวแล้ว ‘เก้า เกริกพล’ แจงภรรยาอารมณ์สวิงจากภาวะหลังคลอด ยันไม่ใช่คอนเทนต์ เตรียมพบจิตแพทย์ครอบครัว ‘ครูเคท’ โพสต์ขอโทษ รับอ่อนไหว-อายมาก ยืนยันยังรักกันดี ไม่ได้เลิก

หลังจากทำเอาแฟน ๆ ตกอกตกใจกันทั่วหน้า กรณีที่ ครูเคท ภรรยาของนักร้องหนุ่ม เก้า เกริกพล เพชรรัตน์ ได้ออกมาโพสต์ประกาศเลิกราผ่านโซเชียลมีเดียจนกลายเป็นประเด็นร้อน ล่าสุด เจ้าตัวออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งโพสต์ข้อความยาวเหยียดเพื่อชี้แจงความจริงทั้งหมด ยอมรับว่าอายมากกับสิ่งที่โพสต์ไป ยืนยันว่าครอบครัวยังอบอุ่นเหมือนเดิม

ครูเคท โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Teacher Kate ระบุว่า “นี่จะเป็นคอมเมนต์สุดท้ายในเรื่องนี้นะ สำหรับคนที่คิดว่านี่ทำเพื่อคอนเทนต์ – ไม่เลย นี่ไม่ใช่คอนเทนต์ และฉันจะไม่มีวันทำแบบนี้เพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีสำหรับเรา เรารักกัน และสิ่งที่เรามีมันพิเศษมาก ฉันไม่เคยอยากทำลายมัน สำหรับคนที่คิดว่านี่เป็นพฤติกรรมเด็ก ๆ ใช่เลย ฉันเห็นด้วย 100% รู้สึกอายมาก สำหรับคนที่สนับสนุนเราและเขียนสิ่งดี ๆ ขอบคุณมาก ๆ we love you”

พร้อมทั้งแนบภาพครอบครัวสุดอบอุ่นที่มีเธอ หนุ่มเก้า และลูกน้อย พร้อมเขียนข้อความว่า “สําหรับคนที่เป็นห่วงเรา อยากจะอธิบายว่าทุกอย่างโอเคดีนะ เราไม่ได้จะเลิกกัน เรารักกัน และเป็นครอบครัวที่มีความฝันและแผนสําหรับอนาคต ฉันรู้สึกอายมากที่ตอนนั้นไม่คิดให้ดี ก่อนจะโพสต์อะไรแบบนั้น มันเป็นพฤติกรรมที่เด็กมาก และฉันจะไม่ทําแบบนั้นอีก ฉันอ่อนไหวมากหลังคลอด แล้วบางครั้งเรื่องเล็ก ๆ ก็รู้สึกเหมือนเป็นเรื่องใหญ่สุดในโลกเลย

บางครั้งฉันก็ไม่รู้เลยว่ามีคนติดตามและสนับสนุนเรามากแค่ไหน และฉันไม่ได้คิดเลยว่า โพสต์นั้นจะไปไกลและมีผลตามมาแบบนี้ ฉันรักเก้า เขาเป็นสามีของฉัน เป็นพ่อของลูกฉัน และฉันไม่เห็นอนาคตร่วมกับใครนอกจากเขา”

ครูเคท ภรรยา เก้า เกริกพล
ภาพจาก Facebook : Teacher Kate

ขณะที่ เก้า เกริกพล ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า “ขอโทษทุกคนจากใจนะครับที่ทำให้ต้องเป็นห่วง เรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของสามีภรรยาทั่วไป ที่บางครั้งอาจมีความไม่เข้าใจกันบ้างเหมือนทุกคู่ เมื่อวานที่เคทโพสต์เป็นช่วงที่อารมณ์เขาสวิงจากภาวะหลังคลอด และอาจไม่ได้ไตร่ตรองให้ดีก่อนโพสต์

ตอนนี้เราได้คุยและปรับความเข้าใจกันแล้วครับ หลังจากนี้เราทั้งคู่จะระมัดระวังมากขึ้น และจะไม่โพสต์อะไรที่ทำให้ใครต้องเข้าใจผิดหรือเป็นห่วงอีก

ขอบคุณทุกคนที่รักและเป็นกำลังใจให้เสมอ สำหรับคนที่ติดตามเราจริงจะรู้ว่าเราไม่จำเป็นต้องสร้างคอนเทนต์จากเรื่องแบบนี้เลย สิ่งที่เรามีคือครอบครัว ความจริงใจ และความรักที่ยังอยู่ตรงนี้เสมอ และเพื่อให้เราเข้าใจและดูแลกันได้ดียิ่งขึ้น เรามีแพลนที่จะไปพบ “จิตแพทย์ครอบครัว” เพื่อเรียนรู้และเข้าใจอารมณ์ของกันและกันให้มากขึ้นครับ ขอบคุณทุกคนที่ยังอยู่กับเราในทุกช่วงของชีวิต”

พร้อมอธิบายเพิ่มเติมว่า “สำหรับพี่ ๆ ที่ติดตามเราจริง ๆ จะรู้ว่าเราไม่เคยจะสร้างคอนเทนต์แบบนี้ ขอบคุณพี่ ๆ ทุกคนที่ให้กำลังใจครับ”

เก้า เกริกพล โพสต์ถึงภรรยา หลังมีภาวะซึมเศร้า
ภาพจาก Facebook : เก้า เกริกพล

ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2568 ครูเคท โพสต์ข้อความระบายความในใจตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์จนถึงหลังคลอดลูก เผยว่าเป็นเวลาที่ยากที่สุดในชีวิต เผยว่า “พูดตามตรงนะ…. ช่วงเวลาตั้งแต่ตั้งครรภ์จนถึงหลังคลอดเป็นช่วงเวลาที่ยากที่สุดในชีวิตของฉันเลย ตอนนี้ฉันรู้สึกว่าฉันต้องการความรัก ความเข้าใจ และการกอดแน่น ๆ มากที่สุดในโลก ฉันคิดมากกับทุกเรื่อง กังวลกับทุกอย่าง และร้องไห้ง่ายเหลือ บางวันก็ยิ้มได้ทั้งวัน บางวันก็เหนื่อยจนอยากหายไปเงียบ ๆ ฉันรักลูกมากที่สุดเท่าที่เคยรักใครมา แต่ขณะเดียวกันก็เหนื่อยเกิน และกังวลมากที่สุดในชีวิตเหมือนกัน และฉันก็รู้สึกขอโทษกับทุกคนที่ต้องรับมือกับอารมณ์แปรปรวน ของฉันในตอนนี้นะ”

ครูเคท พูดถึงชีวิตหลังมีลูก
ภาพจาก Facebook : Teacher Kate

ต่อมาในช่วงเย็นของวันเดียวกัน เธอออกมาโพสต์ข้อความอีกครั้ง ระบุว่า “อยากขอบคุณสามีของฉันที่รักและ พยายามเข้าใจฉันมาตลอด เขาทําหลาย อย่างให้ฉันกับอาเรียนาเยอะมาก สําหรับเขาก็ไม่ง่ายเหมือนกัน เพราะเขา เป็นคุณพ่อมือใหม่ที่กําลังเรียนรู้ทุก อย่าง เรากําลังเลี้ยงอาเรียนาด้วยกัน เขาอยู่กับฉันตลอดเวลา ช่วยทุกเรื่อง เลย ฉันรักครอบครัวของเรา เราเป็นทีมที่ดีมากเลยนะ บางครั้งฉันอาจจะรู้สึกเหนื่อยเกินไป คิดมากไปหน่อย แต่ขอบคุณนะที่ถึงเราจะทะเลาะกันบ้าง คุณก็ยังมากอดฉันทุกครั้งหลังจากนั้น”

ภรรยา เก้า เกริกพล โพสต์ขอบคุณสามีที่อยู่เคียงข้าง
ภาพจาก Facebook : Teacher Kate
เก้า และ ครูเคท
ภาพจาก Facebook : เก้า เกริกพล
เก้า และ ครูเคท - 1
ภาพจาก Facebook : เก้า เกริกพล
เก้า และ ครูเคท -2
ภาพจาก Facebook : เก้า เกริกพล

Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

