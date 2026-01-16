“ยุน ซอกยอล” อดีต ปธน.เกาหลีใต้ ถูกพิพากษาจำคุก 5 ปี คดีกฎอัยการศึก
ยุน ซอกยอล อดีต ปธน.เกาหลีใต้ ถูกพิพากษาจำคุก 5 ปี คดีกฎอัยการศึก เมื่อช่วงปี 67 ยังเหลือคดีใหญ่ล้มล้างการปกครอง โทษสูงสุดประหาร
เมื่อวันที่ 16 มกราคม สำนักข่าว DW รายงานว่า ศาลในประเทศเกาหลีใต้ได้พิพากษาจำคุก ยุน ซอกยอล อดีตประธานาธิบดีเกาหลีใต้เป็นระยะเวลา 5 ปี สืบเนื่องจากที่เขาประกาศกฎอัยการศึกเมื่อช่วงเดือนธันวาคม ปี 2567 ที่ผ่านมา
เบื้องต้นศาลตัดสินให้อดีตผู้นำเกาหลีใต้มีความผิดฐาน การประกาศกฎอัยการศึกโดยไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนทางกฎหมายที่กำหนดไว้, การจัดทำหรือปลอมแปลงเอกสารทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการประกาศดังกล่าว, การทำลายพยานหลักฐานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำผิด ด้วยการลบข้อมูลในโทรศัพท์ราชการ, รวมถึงการขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้หมายจับ
โดยผู้พิพากษากล่าวว่าแม้ว่านาย ยุน ซอกยอล มีหน้าที่ในการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและเฝ้าดูกฎหมายในฐานประธานาธิบดี จำเลยกลับแสดงท่าทีที่เพิกเฉยและเพิกเฉยต่อรัฐธรรมนูญ ถือเป็นความผิดร้ายแรง
อย่างไรก็ตามนายยุนซอกยอล ที่เคยประกาศกฎอัยการศึก และถูกยกเลิกใน 6 ชั่วโมง จะมีการพิจารณาคดีแยกต่างหากสำหรับข้อกล่าวหาอื่น ๆ รวมถึงข้อหาบงการก่อการกบฏ ซึ่งอัยการได้ร้องขอให้ศาลพิพากษาลงโทษประหารชีวิตนายยุนในข้อหาดังกล่าว คาดว่ากำหนดขึ้นศาลรอบต่อไปคือช่วงเดือนกุมภาพันธ์
