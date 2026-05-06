ปิดคดีสลด หนุ่มขับรถทับดญ. 7 ขวบ ลากขึ้นรถไปบีบคอดับ ฮัมเพลงอย่างเลือดเย็น

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 06 พ.ค. 2569 22:42 น.| อัปเดต: 06 พ.ค. 2569 17:52 น.
ปิดฉากคดีสลด ศาลเท็กซัสสั่งประหารชีวิต คนขับ FedEx ปลิดชีพหนูน้อยวัย 7 ขวบ หลังถอยรถทับแล้วไม่ตาย บีบคอเหยื่อขณะร้องเพลงคริสต์มาสอย่างเลือดเย็น

สำนักข่าวต่างประเทศ รายงาน แทนเนอร์ ฮอร์เนอร์ อดีตพนักงานขับรถส่งของ FedEx ถูกคณะลูกขุนในรัฐเท็กซัสตัดสินประหารชีวิตด้วยวิธีฉีดสารพิษ หลังเปิดเผยพฤติกรรมอันโหดเหี้ยมที่ทำต่อหนูน้อยเอเธน่า สแตนด์ ลูกสาววัย 7 ขวบ เมื่อปี 2565

ผู้พิพากษาประกาศคำตัดสินในศาลที่เมืองฟอร์ตเวิร์ธ รัฐเท็กซัส คณะลูกขุนใช้เวลาปรึกษาหารือเพียง 3 ชั่วโมงก่อนมีมติเป็นเอกฉันท์ ฮอร์เนอร์มีสีหน้าเรียบเฉยตลอดการฟังคำพิพากษา แม้ในขณะที่ผู้พิพากษาแจ้งว่าเขาจะถูกประหารชีวิตก่อนรุ่งสางของวันที่กำหนดในอนาคต

เอไลจาห์ สแตนด์ อาของผู้เสียชีวิต กล่าวต่อศาลด้วยความโกรธแค้นว่า ฮอร์เนอร์จะต้องเผชิญกับพิโรธของพระเจ้า เขาบอกว่าทุกคนจะลืมชื่อฆาตกรแต่ชื่อของเอเธน่าจะได้รับการระลึกถึงตลอดไป แม่ของผู้เสียชีวิตซึ่งย้อมผมสีชมพูตามสีโปรดของลูกสาว นั่งร้องไห้ขณะฟังคำพูดของญาติ

คดีนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อฮอร์เนอร์อ้างว่าขับรถชนเด็กหญิงโดยอุบัติเหตุ บริเวณหน้าบ้านในเมืองพาราไดซ์ แทนที่จะช่วยเหลือ ชาวหนุ่มกลับลักพาตัวเด็กขึ้นรถ

หลักฐานในศาลเปิดเผยบันทึกเสียงนาทีชีวิตที่เหยื่อถามว่าเขาเป็นคนลักพาตัวหรือไม่ ฮอร์เนอร์ไม่ได้ตอบแต่กลับบีบคอเธอจนเสียชีวิตขณะที่วิทยุในรถกำลังเล่นเพลง Jingle Bell Rock ซึ่งเขาร้องเพลงตามไปด้วยอย่างใจเย็น

ฝ่ายจำเลยพยายามยกเรื่องสุขภาพจิตและความผิดปกติทางสมองขึ้นอ้าง ฮอร์เนอร์อ้างว่าเขามีอาการออทิสติกสเปกตรัมและมีบุคลิกภาพที่สองชื่อ “Zero” ที่เป็นผู้ลงมือทำ อย่างไรก็ตาม อัยการแย้งว่าเป็นการกระทำที่ไตร่ตรองไว้ก่อนและเลือดเย็นที่สุด

หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ยังพบดีเอ็นเอของฮอร์เนอร์ในชุดตรวจการล่วงละเมิดทางเพศของเหยื่อ แม้เขาจะปฏิเสธข้อหานี้ก็ตาม

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

