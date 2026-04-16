รวบแก๊งจีนเทา ลอบเข้าเมืองคาบ้านเช่า จัดฉากลักพาตัว-ซ้อมเหยื่อ รีดค่าไถ่กว่า 5 แสน

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 16 เม.ย. 2569 11:52 น.| อัปเดต: 16 เม.ย. 2569 11:52 น.
กองปราบฯ บุกรวบชาวจีน 4 ราย ลักลอบเข้าเมืองซุกบ้านเช่าย่านบางพลี จัดฉากลักพาตัว ส่งคลิปซ้อมเหยื่อลวงพ่อรีดเงินกว่า 5 แสนบาท

ตำรวจ กก.1 บก.ป. และ กก.2 บก.ป. ร่วมกันตรวจค้นบ้านเช่าแห่งหนึ่ง ในพื้นที่ ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ร่วมกันควบคุมตัว ผู้กระทำความผิดจำนวน 4 คน คือนายยู อายุ 29 ปี ความผิดฐาน หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับความผิดฐานหลอกลวงออนไลน์ โดยตำรวจเมืองหนานจิง มณฑลเจียงซู ประเทศจีน , น.ส.ตอง อายุ 19 ปี ความผิดฐาน หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย , นายฮู อายุ 26 ปี ความผิดฐาน หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และนายฮัว อายุ 26 ปี ความผิดฐาน หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย

การตรวจค้นและควบคุมตัวชาวจีนทั้ง 4 คน สืบเนื่องจากกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ได้รับการประสานงานจากสาธารณรัฐประชาชนจีน กรณีพ่อของ น.ส.ตอง แจ้งความต่อตำรวจประเทศจีน เมื่อวันที่ 31 มี.ค.2569 ว่าได้รับข้อความเรียกค่าไถ่ ประกอบภาพวิดีโอที่ลูกสาวถูกทารุณกรรมขณะอยู่ในประเทศกัมพูชา และลักพาตัวไปอยู่ที่ประเทศเมียนมา โดยพ่อของ น.ส.ตอง ได้ตกลงและโอนเงินสำหรับไถ่ตัวเป็นเงินกว่า 110,000 หยวน หรือประมาณ 550,000 บาท ให้มิจฉาชีพ แต่ยังไม่ได้รับตัวลูกสาวคืนแต่อย่างใด

กรณีดังกล่าวกำลังเป็นข่าวดังในประเทศจีน ต่อมาตำรวจ กก.1 บก.ป. ร่วมกับ กก.2 บก.ป. ตรวจสอบข้อมูลจากสื่อโซเชียลฯ ของ น.ส.ตอง พบว่าวิดีโอที่ถูกปล่อยออกมาครั้งล่าสุดถูกถ่ายในพื้นที่เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ จึงลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่า น.ส.ตอง กับกลุ่มชาวจีนที่อยู่ด้วยกัน ได้เคยเข้าพักที่โรงแรมแห่งหนึ่ง ย่านห้วยขวางจริง ตั้งแต่วันที่ 28 มี.ค.- 2 เม.ย.2569

ต่อมากลุ่มชาวจีนดังกล่าว ได้ใช้บริการรถรับจ้างเดินทางไปยังหมู่บ้านแห่งหนึ่งใน ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ จึงได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบพร้อมยืนยันข้อมูล พบว่าบ้านเช่าหลังดังกล่าว มีชาวจีนอาศัยอยู่ทั้งหมด 6 คน เป็น ชายชาวจีน 4 คน และหญิงชาวจีน 2 คน

จากนั้น ตำรวจ กก.1 บก.ป. ร่วมกับ กก.2 บก.ป. เร่งดำเนินการขออนุมัติหมายค้นศาลแขวงสมุทรปราการ เพื่อเข้าตรวจสอบและช่วยเหลือ น.ส.ตอง ที่บ้านเช่าหลังดังกล่าว พบชาวจีน 4 คน ไม่มีเอกสารประจำตัว หรือหนังสือเดินทางมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่

จากการสอบถามทราบว่าได้ลักลอบหลบหนีเข้าราชอาณาจักรไทยอย่างผิดกฎหมาย ได้แก่นายยู อายุ 29 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับของเจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองหนานจิง มณฑลเจียงซู ประเทศจีน ความผิดฐานหลอกลวงออนไลน์ ซึ่งเป็นบุคคลเดียวกันกับบุคคลที่อยู่ภาพวิดีโอขณะที่ น.ส.ตอง ถูกทารุณกรรมอยู่ในประเทศกัมพูชา , นายฮู อายุ 26 ปี , นายฮัว อายุ 26 ปี และ น.ส.ตอง อายุ 19 ปี จึงได้ควบคุมตัวชาวจีน ทั้ง 4 คน นำส่งพนักงานสอบสวน สภ.บางแก้ว ดำเนินการตามกฎหมาย

ในส่วนของชาวจีนอีก 2 คน ตรวจสอบพบว่าได้เดินทางเข้าราชอาณาจักรไทย อย่างถูกต้องตามกฎหมาย จึงไม่ได้ควบคุมตัวไว้แต่อย่างใด ภายหลังการดำเนินการตามขั้นตอนของทางการไทยเสร็จสิ้น ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ได้ดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานของประเทศจีนเพื่อเร่งรัดการส่งตัว ชาวจีนทั้ง 4 ราย เดินทางกลับประเทศจีน

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

