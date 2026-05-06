ข่าวต่างประเทศ

เท็ด เทิร์นเนอร์ เจ้าพ่อวงการสื่อ ผู้ก่อตั้งสำนักข่าว CNN เสียชีวิตด้วยวัย 87 ปี

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 06 พ.ค. 2569 22:07 น.| อัปเดต: 06 พ.ค. 2569 22:07 น.
เท็ด เทิร์นเนอร์ เจ้าพ่อวงการสื่อ ผู้ก่อตั้งสำนักข่าว CNN และสมาคมมวยปล้ำ WCW ผู้พลิกโฉมวงการโทรทัศน์ เสียชีวิตด้วยวัย 87 ปี

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม สำนักข่าว CNN รายงานว่า เท็ด เทิร์นเนอร์ (Ted Turner) เจ้าพ่อวงการสื่อ ผู้ก่อตั้งสำนักข่าว CNN ผู้ก่อตั้งสมาคมมวยปล้ำ WCW และช่อง Cartoon Network เสียชีวิตอย่างสงบแล้วด้วยวัย 87 ปี

โดย เทิร์นเนอร์ เป็นที่รู้จักในฐานะสร้างอาณาจักรสื่อที่ครอบคลุมสถานีโทรทัศน์เคเบิลแห่งแรกและช่องยอดนิยมสำหรับภาพยนตร์และการ์ตูน

ซึ่งนอกจากในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อแล้ว เขายังเป็นนักการกุศลผู้ก่อตั้งมูลนิธิสหประชาชาติ นักเคลื่อนไหวที่ผลักดันให้ทั่วโลกกำจัดอาวุธนิวเคลียร์ เป็นนักอนุรักษ์ธรรมชาติและมีบทบาทสำคัญในการนำควายไบซันกลับสู่พื้นที่ตะวันตกของอเมริกาด้วย

อย่างไรก็ตามเขากลายเป็นที่รู้จักกับวิสัยทัศน์ในการรายงานข่าวจากทั่วโลกแบบสดๆ และทำให้กลายเป็นที่รู้จัก ซึ่งนิตยสารไทมส์เคยยกย่องว่า เป็นผู้มีอิทธิพลต่อพลวัตของเหตุการณ์และเปลี่ยนผู้ชมใน 150 ประเทศให้กลายเป็นพยานแห่งประวัติศาสตร์ในทันที”

แม้ว่าจะไม่มีการบอกสาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการ แต่ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นายเทิร์นเนอร์ออกมาเปิดเผยว่าเขาป่วยเป็นโรคภาวะสมองเสื่อมจากสารลีวี เมื่อช่วงปี 2561 และเขาป่วยเป็นโรคปอดบวมเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

