เท็ด เทิร์นเนอร์ เจ้าพ่อวงการสื่อ ผู้ก่อตั้งสำนักข่าว CNN เสียชีวิตด้วยวัย 87 ปี
เท็ด เทิร์นเนอร์ เจ้าพ่อวงการสื่อ ผู้ก่อตั้งสำนักข่าว CNN และสมาคมมวยปล้ำ WCW ผู้พลิกโฉมวงการโทรทัศน์ เสียชีวิตด้วยวัย 87 ปี
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม สำนักข่าว CNN รายงานว่า เท็ด เทิร์นเนอร์ (Ted Turner) เจ้าพ่อวงการสื่อ ผู้ก่อตั้งสำนักข่าว CNN ผู้ก่อตั้งสมาคมมวยปล้ำ WCW และช่อง Cartoon Network เสียชีวิตอย่างสงบแล้วด้วยวัย 87 ปี
โดย เทิร์นเนอร์ เป็นที่รู้จักในฐานะสร้างอาณาจักรสื่อที่ครอบคลุมสถานีโทรทัศน์เคเบิลแห่งแรกและช่องยอดนิยมสำหรับภาพยนตร์และการ์ตูน
ซึ่งนอกจากในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อแล้ว เขายังเป็นนักการกุศลผู้ก่อตั้งมูลนิธิสหประชาชาติ นักเคลื่อนไหวที่ผลักดันให้ทั่วโลกกำจัดอาวุธนิวเคลียร์ เป็นนักอนุรักษ์ธรรมชาติและมีบทบาทสำคัญในการนำควายไบซันกลับสู่พื้นที่ตะวันตกของอเมริกาด้วย
อย่างไรก็ตามเขากลายเป็นที่รู้จักกับวิสัยทัศน์ในการรายงานข่าวจากทั่วโลกแบบสดๆ และทำให้กลายเป็นที่รู้จัก ซึ่งนิตยสารไทมส์เคยยกย่องว่า เป็นผู้มีอิทธิพลต่อพลวัตของเหตุการณ์และเปลี่ยนผู้ชมใน 150 ประเทศให้กลายเป็นพยานแห่งประวัติศาสตร์ในทันที”
แม้ว่าจะไม่มีการบอกสาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการ แต่ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นายเทิร์นเนอร์ออกมาเปิดเผยว่าเขาป่วยเป็นโรคภาวะสมองเสื่อมจากสารลีวี เมื่อช่วงปี 2561 และเขาป่วยเป็นโรคปอดบวมเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา
ติดตาม The Thaiger บน Google News: