ศาลเมตตา ยกฟ้อง แม่ล้างแค้นโหด สับอวัยวะเพศฆ่าคนร้าย ข่มขืนลูกสาว 11 ปี
คณะลูกขุนบราซิลตัดสินคืนอิสรภาพให้แม่ หลังลงมือสังหารชาย บุกปลุกปล้ำลูกในบ้าน เปลี่ยนคดีฆาตกรรมอำพรางศพให้กลายเป็นการป้องกันโดยชอบธรรม
ศาลชั้นต้นแห่งที่ 2 ในเมืองเบโลโอรีซอนชี ประเทศบราซิล มีคำสั่งยกฟ้อง เอริกา เปเรย์รา ดา ซิลเวยรา วิเซนเต แม่ที่ตกเป็นจำเลยในคดีฆาตกรรมและทำลายศพ เอแวร์ตัน อามารู ดา ซิลวา หลังจากเธอพบเห็นเขากำลังพยายามล่วงละเมิดทางเพศลูกสาววัย 11 ปีของเธอเอง คณะลูกขุนมีมติเป็นเอกฉันท์ให้พ้นจากความรับผิดทางอาญาในทุกข้อหา แม้พฤติการณ์การลงมือจะมีความรุนแรงและมีการอำพรางศพก็ตาม
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2568 ทางฝั่งอัยการยื่นฟ้องเอริกาในข้อหาฆาตกรรมโดยไตร่ตรองไว้ก่อน พรากผู้เยาว์ และทำลายศพ โดยอ้างหลักฐานว่าเธอวางแผนมอมยาเอแวร์ตันด้วยยาโคลนาซีแพมจนเขาหมดสติ ก่อนจะใช้มีดและไม้ทุบตีอย่างทารุณ ข้อมูลจากฝั่งโจทย์เผยว่าเธอลงมือตัดอวัยวะเพศของเหยื่อขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่ แล้วให้วัยรุ่นคนหนึ่งช่วยหามร่างไปทิ้งในป่าเพื่อจุดไฟเผาอำพราง อัยการมองว่าเป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุและมีมูลเหตุจูงใจที่โหดร้าย
อย่างไรก็ตาม เอริกาให้การต่อศาลด้วยแง่มุมที่ต่างออกไป เธอเล่าว่าเอแวร์ตันเป็นคนรู้จักกันมานานและเข้าออกบ้านได้ตามปกติ ก่อนเกิดเหตุไม่กี่สัปดาห์เธอพบข้อความเชิงล่วงละเมิดที่เขาส่งหาลูกสาว จนกระทั่งในคืนเกิดเหตุเธอสะดุ้งตื่นเพราะเสียงกรีดร้อง เมื่อเปิดประตูเข้าไปพบเอแวร์ตันอยู่บนตัวลูกสาวในสภาพกางเกงหลุดลุ่ยและพยายามปิดปากเด็กไม่ให้ส่งเสียง เธอจึงคว้ามีดไล่ฟันเพื่อปกป้องลูกสาวทันที ส่วนการเคลื่อนย้ายศพและเผานั้นเกิดขึ้นภายหลังด้วยความตกใจ
คณะลูกขุนรับฟังข้อเท็จจริงและคำโต้แย้งจากทีมทนายความที่ชูประเด็น การป้องกันโดยชอบธรรมเพื่อผู้อื่น ซึ่งในที่นี้คือลูกสาวของจำเลยเอง จนนำไปสู่คำตัดสินยกฟ้องในที่สุด ข่าวนี้สร้างข้อถกเถียงแวดวงกฎหมายของบราซิลอย่างมาก เนื่องจากเป็นการคานอำนาจระหว่างตัวบทกฎหมายที่เข้มงวดกับความรู้สึกของสังคมที่เห็นใจแม่ผู้ปกป้องลูก
