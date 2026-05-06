ศาลเมตตา ยกฟ้อง แม่ล้างแค้นโหด สับอวัยวะเพศฆ่าคนร้าย ข่มขืนลูกสาว 11 ปี

Aindravudh เผยแพร่: 06 พ.ค. 2569 21:18 น.| อัปเดต: 06 พ.ค. 2569 15:30 น.
คณะลูกขุนบราซิลตัดสินคืนอิสรภาพให้แม่ หลังลงมือสังหารชาย บุกปลุกปล้ำลูกในบ้าน เปลี่ยนคดีฆาตกรรมอำพรางศพให้กลายเป็นการป้องกันโดยชอบธรรม

ศาลชั้นต้นแห่งที่ 2 ในเมืองเบโลโอรีซอนชี ประเทศบราซิล มีคำสั่งยกฟ้อง เอริกา เปเรย์รา ดา ซิลเวยรา วิเซนเต แม่ที่ตกเป็นจำเลยในคดีฆาตกรรมและทำลายศพ เอแวร์ตัน อามารู ดา ซิลวา หลังจากเธอพบเห็นเขากำลังพยายามล่วงละเมิดทางเพศลูกสาววัย 11 ปีของเธอเอง คณะลูกขุนมีมติเป็นเอกฉันท์ให้พ้นจากความรับผิดทางอาญาในทุกข้อหา แม้พฤติการณ์การลงมือจะมีความรุนแรงและมีการอำพรางศพก็ตาม

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2568 ทางฝั่งอัยการยื่นฟ้องเอริกาในข้อหาฆาตกรรมโดยไตร่ตรองไว้ก่อน พรากผู้เยาว์ และทำลายศพ โดยอ้างหลักฐานว่าเธอวางแผนมอมยาเอแวร์ตันด้วยยาโคลนาซีแพมจนเขาหมดสติ ก่อนจะใช้มีดและไม้ทุบตีอย่างทารุณ ข้อมูลจากฝั่งโจทย์เผยว่าเธอลงมือตัดอวัยวะเพศของเหยื่อขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่ แล้วให้วัยรุ่นคนหนึ่งช่วยหามร่างไปทิ้งในป่าเพื่อจุดไฟเผาอำพราง อัยการมองว่าเป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุและมีมูลเหตุจูงใจที่โหดร้าย

อย่างไรก็ตาม เอริกาให้การต่อศาลด้วยแง่มุมที่ต่างออกไป เธอเล่าว่าเอแวร์ตันเป็นคนรู้จักกันมานานและเข้าออกบ้านได้ตามปกติ ก่อนเกิดเหตุไม่กี่สัปดาห์เธอพบข้อความเชิงล่วงละเมิดที่เขาส่งหาลูกสาว จนกระทั่งในคืนเกิดเหตุเธอสะดุ้งตื่นเพราะเสียงกรีดร้อง เมื่อเปิดประตูเข้าไปพบเอแวร์ตันอยู่บนตัวลูกสาวในสภาพกางเกงหลุดลุ่ยและพยายามปิดปากเด็กไม่ให้ส่งเสียง เธอจึงคว้ามีดไล่ฟันเพื่อปกป้องลูกสาวทันที ส่วนการเคลื่อนย้ายศพและเผานั้นเกิดขึ้นภายหลังด้วยความตกใจ

คณะลูกขุนรับฟังข้อเท็จจริงและคำโต้แย้งจากทีมทนายความที่ชูประเด็น การป้องกันโดยชอบธรรมเพื่อผู้อื่น ซึ่งในที่นี้คือลูกสาวของจำเลยเอง จนนำไปสู่คำตัดสินยกฟ้องในที่สุด ข่าวนี้สร้างข้อถกเถียงแวดวงกฎหมายของบราซิลอย่างมาก เนื่องจากเป็นการคานอำนาจระหว่างตัวบทกฎหมายที่เข้มงวดกับความรู้สึกของสังคมที่เห็นใจแม่ผู้ปกป้องลูก

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

