สาวป่วยมะเร็ง สั่ง เพื่อนคลายเหงา ผ่านแอปส่งอาหาร หวังมีคนคุยข้างเตียง สุดท้ายกำลังใจเต็มเปี่ยม

สาวป่วยมะเร็ง สั่งออเดอร์ เพื่อนคลายเหงา ผ่านแอปส่งอาหาร หวังมีคนคุยข้างเตียงสัก 2 ชั่วโมง สุดท้ายได้รับกำลังใจเต็มเปี่ยมจากไรเดอร์และคนแปลกหน้า
เรื่องราวการส่งต่อความช่วยเหลือนี้เกิดขึ้นที่มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน เมื่อ “เสี่ยวหลี่” หญิงสาววัย 24 ปี ซึ่งกำลังต่อสู้กับโรคมะเร็งเม็ดเลือดชนิดหายาก ได้ตัดสินใจสั่งออเดอร์ “เพื่อนคลายเหงาข้างเตียงผู้ป่วย” ผ่านแอปพลิเคชันสั่งอาหาร จนนำไปสู่ไวรัลที่สร้างรอยยิ้มให้คนทั่วโลก
เสี่ยวหลี่ เผยว่า ครอบครัวของเธอต้องออกไปทำงานหาเงินสำหรับใช้เป็นค่ารักษาพยาบาล ทำให้เธอต้องใช้เวลาอยู่ในโรงพยาบาลเพียงลำพังเป็นส่วนใหญ่ กระทั่งเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2569 ที่ผ่านมา เธอจึงลองส่งคำขอพิเศษผ่านแอปเดลิเวอรีว่า “ช่วยมานั่งข้างเตียงและอยู่เป็นเพื่อนฉันสัก 2 ชั่วโมง”
หลังจากส่งออเดอร์ไปได้ไม่นานก็มีไรเดอร์หนุ่มตอบรับคำขอ พร้อมนำผลไม้ และดอกไม้เดินทางเข้ามาเยี่ยว เสี่ยวหลี่ ที่ห้องผู้ป่วยในทันที เรื่องราวนี้ถูกแชร์ต่อในกลุ่มไรเดอร์ในพื้นที่ จนกลายเป็นไวรัลเพื่อนไรเดอร์รายอื่น ๆ ในกลุ่มต่างก็พากันหาเวลาว่างแวะเวียนซื้อทั้งของกิน ดอกไม้ ผลไม้เข้ามาเยี่ยมเสี่ยวหลี่ถึงข้างเตียง บางคนถึงกับยอมปรับเวลาวิ่งงานเพื่อมานั่งคุยเป็นเพื่อนเธอ ไรเดอร์รายหนึ่ง ให้สัมภาษณ์ว่า “เขารู้สึกเห็นใจที่เห็นเธอไม่มีครอบครัวอยู่ข้าง ๆ จึงอยากมามอบกำลังใจให้”
หลังจากเรื่องราวของเธอถูกเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ น้ำใจจากสังคมก็หลั่งไหลมาไม่ขาดสาย นอกจากกลุ่มไรเดอร์ที่แวะเวียนมาเยี่ยมเสี่ยวหลี่แล้ว ก็ยังมีทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้รอดชีวิตจากมะเร็งที่ทราบเรื่องก็พากันเดินทางมาให้กำลังใจอย่างเนืองแน่น หญิงวัย 60 ปีรายหนึ่งที่เคยป่วยเป็นมะเร็ง กล่าวกับเสี่ยวหลี่ ว่า “ดูฉันสิ ตอนนี้ฉันยังแข็งแรงดี เธอก็ต้องเข้มแข็งและสู้ต่อไปนะ”
ความมีน้ำใจจากคนแปลกหน้าเหล่านี้ทำให้เสี่ยวหลี่รู้สึกซาบซึ้งใจอย่างมาก โดยเธอกล่าวขอบคุณทุกคนที่สละเวลามาอยู่เป็นเพื่อน ซึ่งช่วยให้เธอมีกำลังใจที่จะต่อสู้กับโรคร้ายต่อไปอย่างมีความหมาย
Xiao Li, 24, suffers from a rare form of blood cancer, and is undergoing treatment at a Guangdong hospital. As her family is working to fund her treatment, Xiao Li often finds herself alone in hospital. Recently, she decided to order “companionship” on a food delivery app. Her request? “Sit by my beside and accompany me for two hours.” What follows warms the heart. #news #China #Humanity #Delivery #Cancer #Care
อ้างอิงจาก : asiaone, TikTok @asiaone
