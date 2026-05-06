แฉอดีตครูหื่น ล่วงละเมิดเด็กหญิง 4 ราย ปฏิเสธเสียงแข็ง แม้หลักฐานคลิปมัดตัว
ศาลสหรัฐฯ เปิดหลักฐานวิดีโอและคำให้การเด็กหญิงวัย 4-6 ขวบ ในคดีอดีตครูและคนขับรถโรงเรียนเมืองพิวอกี ก่อเหตุล่วงละเมิดทางเพศบนรถ พ่อแม่ปล่อยโฮกลางศาล ขณะจำเลยยังให้การปฏิเสธ คาดอัยการสรุปคดีสัปดาห์นี้
สำนักข่าวต่างประเทศรายงานความคืบหน้าการพิจารณาคดีของ โทมัส เฟลเซอร์ (Thomas Felser) วัย 63 ปี อดีตคนขับรถโรงเรียนในเมือง พิวอกี (Pewaukee) รัฐวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา ซึ่งตกเป็นจำเลยในข้อหาล่วงละเมิดทางเพศเด็กหญิง 4 คนบนรถโรงเรียน โดยในการพิจารณาคดีวันที่สองเมื่อวันอังคารที่ 5 พฤษภาคมที่ผ่านมา อัยการได้นำเสนอหลักฐานสำคัญเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดและคลิปวิดีโอคำให้การของเด็กๆ ต่อศาล
อัยการระบุว่า เฟลเซอร์ก่อเหตุล่วงละเมิดเด็กหญิง 4 คน ซึ่งขณะนั้นมีอายุระหว่าง 4 ถึง 6 ขวบ ในช่วงฤดูใบไม้ผลิปีที่ผ่านมา ขณะกำลังขับรถไปส่งเด็กๆ โดยเขาถูกตั้งข้อหาอุกฉกรรจ์ 11 กระทง รวมถึงข้อหาล่วงละเมิดทางเพศเด็กซ้ำซาก และการประพฤติผิดทางเพศโดยเจ้าหน้าที่หรืออาสาสมัครของโรงเรียน อย่างไรก็ตาม เฟลเซอร์ยังคงให้การปฏิเสธและยืนยันความบริสุทธิ์ของตนเอง
ในระหว่างการพิจารณาคดี อัยการได้เปิดคลิปวิดีโอคำให้การของเด็กหญิงวัย 6 ขวบรายหนึ่ง ซึ่งเล่าให้เจ้าหน้าที่ฟังว่า เฟลเซอร์สัมผัสตัวเธอหลายครั้งขณะที่เธออยู่กับเขาตามลำพังบนรถ เด็กหญิงให้การว่าเฟลเซอร์มักจะพูดกับเธอว่า “ถ้าไม่ชอบก็บอกนะ ฉันขี้ลืม” นอกจากนี้ เธอยังเล่าถึงสิ่งที่เธอเรียกว่า “เกมสัตว์ประหลาด” โดยเฟลเซอร์จะให้เธอไปนั่งตักเพื่อเล่นนาฬิกาของเขา ก่อนจะสอดมือเข้าไปในกางเกงของเธอ
นอกจากนี้ยังมีคำให้การของเด็กหญิงวัยก่อนเข้าเรียนอีกรายที่ระบุว่าถูกสัมผัสตัวอย่างไม่เหมาะสม คณะลูกขุนยังได้ดูวิดีโอจากกล้องวงจรปิดบนรถโรงเรียนอีกกว่า 6 คลิป แม้ภาพจะเปิดให้ดูเฉพาะคณะลูกขุน อัยการ และทนายจำเลย แต่คนในศาลสามารถได้ยินเสียงจากคลิปชัดเจน โดยมีคลิปหนึ่งได้ยินเสียงเฟลเซอร์พูดว่า “มาหาป๋ามา” ก่อนจะอุ้มเด็กหญิงเดินไปตามทางเดินบนรถ
เบรตต์ มาร์คัต (Brett Markut) เจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองพิวอกี ขึ้นให้การถึงภาพที่ปรากฏในกล้องวงจรปิด โดยระบุว่าเห็นเฟลเซอร์นั่งอยู่เบาะหลังฝั่งผู้โดยสาร โดยมีเด็กหญิงนั่งอยู่ข้างๆ และเห็นมือขวาของเฟลเซอร์อยู่ระหว่างขาของเด็ก ขณะเดียวกัน พ่อและแม่ของเด็กๆ หลายคนได้ขึ้นให้การในวันอังคาร โดยหลายคนร้องไห้ออกมาขณะอยู่บนคอกพยาน
สำหรับประวัติของเฟลเซอร์ เขตการศึกษาพิวอกีระบุว่า เขาเคยเป็นครูสอนที่โรงเรียนมัธยมปลายพิวอกีและโรงเรียนมัธยมต้นเอซาคลาร์ก มานานถึง 37 ปี ก่อนจะเกษียณอายุในปี 2563 ทั้งนี้ คาดว่าฝั่งอัยการจะสรุปพยานหลักฐานเสร็จสิ้นในวันพุธ และทนายฝ่ายจำเลยจะนำเสนอข้อโต้แย้งเสร็จสิ้นภายในวันพฤหัสบดีนี้
