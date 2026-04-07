สส.กฤช ขอโทษประชาชน หลังอดีตผู้ช่วยถูกจับคดียาเสพติด พรรคส้ม เร่งขับพ้นสมาชิก
สส.กฤช พรรคประชาชน จร.ระยอง โพสต์ขอโทษประชาชน หลังอดีตผู้ช่วยถูกจับคดียาเสพติด ยัน พรรคส้ม ไม่ยอมรับพฤติกรรมสีเทาทุกรูปแบบ เร่งขับพ้นสมาชิก
จากกรณีที่ สภ.เมืองระยอง วางแผนล่อซื้อยาเสพติด ก่อนจะทำการเข้าจับกุม นายนิติภัทร อายุ 37 ปี อดีตผู้สมัคร ส.อบจ. ในพื้นที่ จ.ระยอง พรรคการเมืองชื่อดัง พร้อมของกลาง ยาบ้า 206 เม็ด, ยาไอซ์ 27.22 กรัม ธนบัตรล่อซื้อ 3,700 บาท รถยนต์ ยี่ห้อมิตซูบิชิ รุ่นเอ็กซ์แพนเดอร์ ทะเบียน กรุงเทพฯ โทรศัพท์มือถือ จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องชั่งดิจิตอล จำนวน 2 เครื่อง โดยจับกุมตัวได้ที่บริเวณปากซอยปราโมทย์ ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง ตามที่มีการนำเสนอข่าวไปแล้วนั้น
ล่าสุดช่วงบ่ายที่ผ่านมา (7 เม.ย. 69) นายกฤช ศิลปชัย สส. ระยอง เขต 2 ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงข่าวการจับกุมตัว นายนิติภัทร อดีตผู้ช่วย สส.ระยอง ในคดียาเสพติด ระบุว่า
“จากกรณี อดีตคณะทำงานจังหวัดระยองของพรรคประชาชนและอดีตผู้ช่วยของผม ในสภาชุดที่ผ่านมา (ชุดที่ 26) ถูกจับกุมในคดีค้ายาเสพติด เมื่อคืนวานนี้ (6 เมษายน 2569) ตามที่ปรากฏเป็นข่าวนั้น
ผมและพรรคประชาชนระยองเห็นว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวมีความร้ายแรงและเป็นคดีอาญาที่มีโทษสูง และเป็นพฤติกรรมที่รับไม่ได้ ขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการอย่างเด็ดขาด พร้อมถึงขยายผลไปถึงตัวการใหญ่โดยเร็วที่สุด
โดยนิติภัทรได้ร่วมงานกับพรรคประชาชนจนถึงการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ผ่านมา หลังจบการเลือกตั้งมีสถานะเป็นสมาชิกพรรค ไม่ได้มีตำแหน่งใดๆ ภายในพรรคประชาชน และปัจจุบันนายทะเบียนพรรคประชาชนกำลังดำเนินการขับบุคคลดังกล่าวออกจากการเป็นสมาชิกพรรคตามขั้นตอนแล้ว
ผมและพรรคประชาชนระยองขอโทษพี่น้องประชาชน และขอยืนยันนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนว่าเราไม่ยอมรับพฤติกรรมสีเทาทุกรูปแบบ หากบุคลากรในพรรค ไม่ว่าอยู่ในตำแหน่งใด ถูกกล่าวหาหรือมีมูลเหตุที่ส่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำที่ผิดกฎหมาย พรรคพร้อมดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างจริงจัง โดยไม่ปกป้องหรือปกปิดการกระทำผิดอย่างเด็ดขาด”
อ้างอิงจาก : FB กฤช ศิลปชัย – Krit Silapachai
