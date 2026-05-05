“บิ๊กเต่า” โต้กลับ “โทน บางแค” ปัดขู่ทวงหนี้ แฉกลับโยงแก๊งตุ๋นพระ 2 พันล้าน

“บิ๊กเต่า” โต้กลับ “โทน บางแค” ปัดข่มขู่ทวงหนี้ แฉความจริงโยงคดีแก๊งฉ้อโกงพระเครื่อง 2,000 ล้านบาท จ่อฟ้องกลับฐานให้ข้อมูลเท็จ
5 พ.ค. 2569 พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง หรือ “บิ๊กเต่า” ชี้แจงกรณี “โทน บางแค” เซียนพระชื่อดัง เข้าแจ้งความกล่าวหาว่าถูกข่มขู่บังคับใช้หนี้ ยืนยันว่าตนทำหน้าที่เพียงคนกลางในการเจรจา เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย ไม่มีการใช้อำนาจข่มขู่หรือใช้คำพูดไม่เหมาะสม พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าการร้องเรียนดังกล่าว อาจเป็นการให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง
พล.ต.ต.จรูญเกียรติ เปิดไทม์ไลน์คดีระบุว่า จุดเริ่มต้นเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปี 2568 เมื่อผู้เสียหายเข้าร้องเรียนว่าถูกกลุ่มบุคคล 7 คน ร่วมกันฉ้อโกงซื้อขายพระเครื่อง มูลค่าความเสียหายกว่า 1,000 ล้านบาท ก่อนสืบสวนต่อเนื่องจนพบผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเป็น 9 คน และมี “โทน บางแค” เป็นหนึ่งในนั้น รวมมูลค่าความเสียหายพุ่งเกิน 2,000 ล้านบาท โดยพฤติการณ์เป็นการหลอกขายพระราคาสูง ก่อนใช้เช็คเด้งชำระเงิน และนำพระไปจำนำ สร้างความเสียหายซ้ำซ้อนในลักษณะ “ซื้อของด้วยกระดาษเปล่า”
ส่วนการพบกันที่ห้องทำงานชั้น 27 ยืนยันว่า “โทน บางแค” เป็นฝ่ายประสานขอเข้าพบเอง ผ่านคนรู้จัก เพื่อเจรจาหาทางออก โดยมีการพูดคุยหลายรอบ แต่การนำทรัพย์สินมาชดใช้ยังไม่เป็นธรรมกับผู้เสียหาย ขณะที่เจ้าตัวยังพาดพิงว่าตนได้รับผลประโยชน์จากการทวงหนี้ ซึ่งไม่เป็นความจริง ล่าสุดเตรียมพิจารณาดำเนินคดีฟ้องกลับ ส่วนคดีหลักขณะนี้มีผู้ถูกแจ้งข้อหาแล้ว 3 ราย ในความผิดฐานลักทรัพย์และฉ้อโกง และอยู่ระหว่างดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
