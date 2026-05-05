“โทน บางแค” เซียนพระดัง แจ้งความเอาผิด บิ๊กตำรวจ ใช้อำนาจข่มขู่ บังคับทวงหนี้
5 พ.ค. 2569 จากกรณี โทน บางแค เซียนพระชื่อดัง เดินทางไปยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมกับ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. โดยอ้างว่า พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รองผบช.ก. ร่วมกับเจ้าหนี้และพวก ใช้อำนาจหน้าที่ข่มขู่บังคับทวงหนี้ และยกเลิกสัญญารับสภาพหนี้เดิมกับเจ้าหนี้ เมื่อวันที่ 1 พ.ค. ที่ผ่านมา
สำหรับความคืบหน้าล่าสุด เมื่อเวลา 10.00 น. นายโทนทอง สุขแก่น หรือโทน บางแค อายุ 43 ปี เซียนพระชื่อดัง พร้อมทนายความ เดินทางมาที่ สน.พหลโยธิน เพื่อแจ้งความดำเนินคดี กรณีที่กล่าวอ้างว่าถูกข่มขู่กดดันบังคับให้ชำระหนี้กับเจ้าหนี้ โดยนายตำรวจระดับสูง
เบื้องต้น โทน บางแค บอกสื่อเพียงสั้น ๆ ว่า มาจากความกรณีจากการถูกกดดันข่มขู่ให้ชำระหนี้ แต่ยังไม่ได้แจ้งว่าจะดำเนินคดีกับใคร ก่อนจะเดินทางเข้าแจ้งความ พร้อมกับบอกว่า จะให้รายละเอียดหลังพบ พงส.แล้ว ต่อมาพนักงานสอบสวนเชิญตัว โทน บางแค สอบปากคำอย่างละเอียด
ขณะที่ ตำรวจ สน.พหลโยธิน ให้ข้อมูลว่า หากผู้ที่ถูกแจ้งความเป็นนายตำรวจระดับสูง พนักงานสอบสวนจะรวบรวมหลักฐานจากการสอบปากคำของผู้กล่าวโทษ ส่งให้กับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ดำเนินการไต่สวนและชี้มูลความผิดตามขั้นตอนทางกฎหมาย เพราะเป็นคดีที่ร้องทุกข์กล่าวโทษเกี่ยวกับข้าราชการระดับสูง ส่วนรายละเอียดทางคดี ต้องรอสอบปากคำให้แล้วเสร็จ ข้อมูลถึงจะชัดเจน
