คลังจ่อรีเซ็ต บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ พฤษภาคมนี้ ใครมีสิทธิ์ได้เงิน 4,000 บาท?

กระทรวงการคลังเตรียมเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ปลายเดือนพฤษภาคม หลังฐานข้อมูลเดิมใช้มานาน 9 ปี ผู้ผ่านเกณฑ์ใหม่มีลุ้นรับสิทธิสวัสดิการรายเดือน และเงินเพิ่ม 4,000 บาทตามมาตรการไทยช่วยไทยพลัส
ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องเตรียมเช็กข่าวให้ดี หลังรัฐบาลและกระทรวงการคลังเตรียม ทบทวนการลงทะเบียนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ภายในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม 2569 โดยมีเป้าหมายคัดกรองผู้มีรายได้น้อยให้ตรงกลุ่มมากขึ้น หลังฐานข้อมูลเดิมไม่ได้ทบทวนมานานถึง 9 ปี และปัจจุบันมีผู้ถือบัตรอยู่ในระบบประมาณ 13.2 ล้านคน
ข้อมูลจากรัฐบาลไทยระบุว่า การทบทวนรอบใหม่นี้จะเดินคู่กับมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพ โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์ใหม่จะได้รับสิทธิตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มเติม 4,000 บาท คาดว่าเปิดลงทะเบียนพร้อมกันช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้
ใครมีสิทธิ์ลุ้นเงินพิเศษ 4,000 บาท?
|กลุ่มประชาชน
|สถานะที่ต้องติดตาม
|ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิม
|ต้องรอประกาศว่าต้องลงทะเบียนใหม่หรือไม่
|ผู้มีรายได้น้อยที่ยังไม่มีบัตร
|มีโอกาสลงทะเบียนรอบใหม่ หากเข้าเกณฑ์
|ผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่
|มีสิทธิรับสวัสดิการรายเดือน และลุ้นเงินเพิ่ม 4,000 บาท
|ประชาชนทั่วไปในโครงการไทยช่วยไทยพลัส
|รอ ครม. เคาะรายละเอียด 19 พ.ค. 2569
|ผู้มีรายได้/ทรัพย์สินเกินเกณฑ์
|เสี่ยงไม่ผ่านการคัดกรอง
อย่างไรก็ตาม ประชาชนต้องเข้าใจก่อนว่า เงิน 4,000 บาทยังอยู่ในกรอบมาตรการที่รอความชัดเจนขั้นสุดท้าย โดยรัฐบาลเตรียมเสนอรายละเอียดโครงการ “ไทยช่วยไทย พลัส” ต่อคณะรัฐมนตรีวันที่ 19 พฤษภาคม 2569 เบื้องต้นกำหนดกรอบไว้ 30 ล้านคน คนละ 4,000 บาท และปรับสัดส่วนร่วมจ่ายเป็นรัฐช่วย 60% ประชาชนจ่าย 40%
นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ระบุว่า โครงการไทยช่วยไทยพลัสจะช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการ โดยจำนวนสิทธิอยู่ระหว่างพิจารณา แต่จากงบประมาณเบื้องต้นคาดว่าอยู่ที่ประมาณ 30 ล้านสิทธิ ครอบคลุมทั้งกลุ่มผู้ได้รับสิทธิปกติและผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ประเด็นสำคัญคือ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิม ไม่ควรคิดว่าได้สิทธิอัตโนมัติ เพราะการเปิดลงทะเบียนรอบใหม่มีลักษณะเหมือนการรีเซ็ตฐานข้อมูลใหม่ทั้งระบบ ผู้ถือบัตรเดิมจึงต้องรอประกาศอย่างเป็นทางการว่าต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคนหรือไม่ และต้องใช้เอกสารใดบ้าง งานนี้ใครไม่ตามข่าวอาจหลุดสิทธิได้ง่าย ๆ แบบไม่ทันตั้งตัว
เช็กเงื่อนไขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเบื้องต้น
|เกณฑ์
|รายละเอียดเบื้องต้น
|สัญชาติ
|ไทย
|อายุ
|18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
|รายได้ส่วนบุคคล
|ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี
|รายได้เฉลี่ยครอบครัว
|ไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี
|ทรัพย์สินทางการเงิน
|ไม่เกิน 100,000 บาทต่อคน
|บัตรเครดิต
|ต้องไม่มี
|หนี้บ้าน
|วงเงินกู้ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท
|หนี้รถ
|วงเงินกู้ไม่เกิน 1 ล้านบาท
|กลุ่มที่ไม่เข้าเกณฑ์
|ภิกษุ ผู้ต้องขัง ข้าราชการ พนักงานรัฐ
สำหรับเงื่อนไขเบื้องต้นที่สื่อรายงานจากเกณฑ์เดิม ผู้มีสิทธิลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องมีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีรายได้ส่วนบุคคลไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี และรายได้เฉลี่ยครอบครัวไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี
นอกจากนี้ ยังมีเงื่อนไขด้านทรัพย์สิน เช่น เงินฝาก สลาก พันธบัตร และตราสารทางการเงินรวมกันไม่เกิน 100,000 บาทต่อคน ไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์เกินเกณฑ์ที่กำหนด ไม่มีบัตรเครดิต และไม่เป็นภิกษุ ผู้ต้องขัง ข้าราชการ หรือพนักงานรัฐ
ด้านภาระหนี้สิน เกณฑ์เดิมกำหนดวงเงินกู้บ้านไม่เกิน 1.5 ล้านบาท และวงเงินกู้รถไม่เกิน 1 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม กระทรวงการคลังยังอาจปรับเกณฑ์ใหม่เพื่อคัดกรองผู้มีรายได้น้อยให้แม่นขึ้น จึงควรรอประกาศอย่างเป็นทางการก่อนยึดตัวเลขสุดท้าย
ผู้ที่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังได้รับสิทธิประโยชน์รายเดือนตามเดิม เช่น วงเงินซื้อสินค้า 300 บาทต่อคนต่อเดือน ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 80 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน และวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ 750 บาทต่อคนต่อเดือน โดยวงเงินที่ใช้ไม่หมดจะไม่สะสมไปเดือนถัดไป
ส่วนผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและได้รับเบี้ยความพิการ 800 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินเพิ่มอีก 200 บาทต่อเดือน ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกเลขบัตรประชาชน หรือบัญชีธนาคารของผู้มีสิทธิหรือผู้รับมอบอำนาจ ตามข้อมูลสิทธิประโยชน์ปัจจุบัน
สรุปตอนนี้ คนที่ต้องจับตาเป็นพิเศษมี 3 กลุ่ม คือ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิม 13.2 ล้านคน ผู้มีรายได้น้อยที่เคยพลาดสิทธิรอบก่อน และประชาชนที่หวังเข้าร่วมไทยช่วยไทยพลัสวงเงิน 4,000 บาท ทั้งหมดควรรอประกาศจากกระทรวงการคลังและเว็บไซต์โครงการอย่างเป็นทางการ อย่าเพิ่งกดลิงก์สมัครจากเพจแปลก ๆ เพราะมิจฉาชีพชอบโผล่มาไวกว่าเว็บรัฐเสมอ
