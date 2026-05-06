การเงินเศรษฐกิจ

คลังจ่อรีเซ็ต บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ พฤษภาคมนี้ ใครมีสิทธิ์ได้เงิน 4,000 บาท?

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 06 พ.ค. 2569 09:57 น.| อัปเดต: 06 พ.ค. 2569 09:57 น.
กระทรวงการคลังเตรียมเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ปลายเดือนพฤษภาคม หลังฐานข้อมูลเดิมใช้มานาน 9 ปี ผู้ผ่านเกณฑ์ใหม่มีลุ้นรับสิทธิสวัสดิการรายเดือน และเงินเพิ่ม 4,000 บาทตามมาตรการไทยช่วยไทยพลัส

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องเตรียมเช็กข่าวให้ดี หลังรัฐบาลและกระทรวงการคลังเตรียม ทบทวนการลงทะเบียนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ภายในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม 2569 โดยมีเป้าหมายคัดกรองผู้มีรายได้น้อยให้ตรงกลุ่มมากขึ้น หลังฐานข้อมูลเดิมไม่ได้ทบทวนมานานถึง 9 ปี และปัจจุบันมีผู้ถือบัตรอยู่ในระบบประมาณ 13.2 ล้านคน

ข้อมูลจากรัฐบาลไทยระบุว่า การทบทวนรอบใหม่นี้จะเดินคู่กับมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพ โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์ใหม่จะได้รับสิทธิตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มเติม 4,000 บาท คาดว่าเปิดลงทะเบียนพร้อมกันช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้

ใครมีสิทธิ์ลุ้นเงินพิเศษ 4,000 บาท?

กลุ่มประชาชน สถานะที่ต้องติดตาม
ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิม ต้องรอประกาศว่าต้องลงทะเบียนใหม่หรือไม่
ผู้มีรายได้น้อยที่ยังไม่มีบัตร มีโอกาสลงทะเบียนรอบใหม่ หากเข้าเกณฑ์
ผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ มีสิทธิรับสวัสดิการรายเดือน และลุ้นเงินเพิ่ม 4,000 บาท
ประชาชนทั่วไปในโครงการไทยช่วยไทยพลัส รอ ครม. เคาะรายละเอียด 19 พ.ค. 2569
ผู้มีรายได้/ทรัพย์สินเกินเกณฑ์ เสี่ยงไม่ผ่านการคัดกรอง

อย่างไรก็ตาม ประชาชนต้องเข้าใจก่อนว่า เงิน 4,000 บาทยังอยู่ในกรอบมาตรการที่รอความชัดเจนขั้นสุดท้าย โดยรัฐบาลเตรียมเสนอรายละเอียดโครงการ “ไทยช่วยไทย พลัส” ต่อคณะรัฐมนตรีวันที่ 19 พฤษภาคม 2569 เบื้องต้นกำหนดกรอบไว้ 30 ล้านคน คนละ 4,000 บาท และปรับสัดส่วนร่วมจ่ายเป็นรัฐช่วย 60% ประชาชนจ่าย 40%

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ระบุว่า โครงการไทยช่วยไทยพลัสจะช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการ โดยจำนวนสิทธิอยู่ระหว่างพิจารณา แต่จากงบประมาณเบื้องต้นคาดว่าอยู่ที่ประมาณ 30 ล้านสิทธิ ครอบคลุมทั้งกลุ่มผู้ได้รับสิทธิปกติและผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ประเด็นสำคัญคือ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิม ไม่ควรคิดว่าได้สิทธิอัตโนมัติ เพราะการเปิดลงทะเบียนรอบใหม่มีลักษณะเหมือนการรีเซ็ตฐานข้อมูลใหม่ทั้งระบบ ผู้ถือบัตรเดิมจึงต้องรอประกาศอย่างเป็นทางการว่าต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคนหรือไม่ และต้องใช้เอกสารใดบ้าง งานนี้ใครไม่ตามข่าวอาจหลุดสิทธิได้ง่าย ๆ แบบไม่ทันตั้งตัว

เช็กเงื่อนไขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเบื้องต้น

เกณฑ์ รายละเอียดเบื้องต้น
สัญชาติ ไทย
อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
รายได้ส่วนบุคคล ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี
รายได้เฉลี่ยครอบครัว ไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี
ทรัพย์สินทางการเงิน ไม่เกิน 100,000 บาทต่อคน
บัตรเครดิต ต้องไม่มี
หนี้บ้าน วงเงินกู้ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท
หนี้รถ วงเงินกู้ไม่เกิน 1 ล้านบาท
กลุ่มที่ไม่เข้าเกณฑ์ ภิกษุ ผู้ต้องขัง ข้าราชการ พนักงานรัฐ

สำหรับเงื่อนไขเบื้องต้นที่สื่อรายงานจากเกณฑ์เดิม ผู้มีสิทธิลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องมีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีรายได้ส่วนบุคคลไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี และรายได้เฉลี่ยครอบครัวไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี

นอกจากนี้ ยังมีเงื่อนไขด้านทรัพย์สิน เช่น เงินฝาก สลาก พันธบัตร และตราสารทางการเงินรวมกันไม่เกิน 100,000 บาทต่อคน ไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์เกินเกณฑ์ที่กำหนด ไม่มีบัตรเครดิต และไม่เป็นภิกษุ ผู้ต้องขัง ข้าราชการ หรือพนักงานรัฐ

ด้านภาระหนี้สิน เกณฑ์เดิมกำหนดวงเงินกู้บ้านไม่เกิน 1.5 ล้านบาท และวงเงินกู้รถไม่เกิน 1 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม กระทรวงการคลังยังอาจปรับเกณฑ์ใหม่เพื่อคัดกรองผู้มีรายได้น้อยให้แม่นขึ้น จึงควรรอประกาศอย่างเป็นทางการก่อนยึดตัวเลขสุดท้าย

ผู้ที่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังได้รับสิทธิประโยชน์รายเดือนตามเดิม เช่น วงเงินซื้อสินค้า 300 บาทต่อคนต่อเดือน ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 80 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน และวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ 750 บาทต่อคนต่อเดือน โดยวงเงินที่ใช้ไม่หมดจะไม่สะสมไปเดือนถัดไป

ส่วนผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและได้รับเบี้ยความพิการ 800 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินเพิ่มอีก 200 บาทต่อเดือน ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกเลขบัตรประชาชน หรือบัญชีธนาคารของผู้มีสิทธิหรือผู้รับมอบอำนาจ ตามข้อมูลสิทธิประโยชน์ปัจจุบัน

สรุปตอนนี้ คนที่ต้องจับตาเป็นพิเศษมี 3 กลุ่ม คือ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิม 13.2 ล้านคน ผู้มีรายได้น้อยที่เคยพลาดสิทธิรอบก่อน และประชาชนที่หวังเข้าร่วมไทยช่วยไทยพลัสวงเงิน 4,000 บาท ทั้งหมดควรรอประกาศจากกระทรวงการคลังและเว็บไซต์โครงการอย่างเป็นทางการ อย่าเพิ่งกดลิงก์สมัครจากเพจแปลก ๆ เพราะมิจฉาชีพชอบโผล่มาไวกว่าเว็บรัฐเสมอ

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

