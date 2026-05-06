ด่วน! เจอตัว เจ้าอาวาสวัดสนามไชย แล้ว หลังหายไป 1 เดือน ลาสิกขา-สวมชุดขาว เข้าพบตร. สน.บางรัก ยังไม่ทราบสาเหตุ
ความคืบหน้าล่าสุดกรณีการหายตัวไปอย่างปริศนากว่า 1 เดือน 18 วัน ของ พระครูปลัดสมบัติ เจ้าอาวาสวัดสนามไชย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ล่าสุดมีรายงานว่าพบตัว เจ้าอาวาสวัดสนามไชย แล้ว โดยท่านลาสิกขา และสวมชุดขาว เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนที่ สน.บางรัก ด้วยตนเอง
ทางด้าน พ.ต.อ.ธรรมศักดิ์ สารบุญ ผกก.สน.บางรัก เปิดเผยว่า เมื่อช่วงค่ำวานนี้ (5 พ.ค. 69) เจ้าอาวาสวัดสนามไชย ได้เดินเข้ามาพบพนักงานสอบสวนที่ สน.บางรัก ในสภาพสวมชุดขาวทั้งตัว โดยพูดกับพนักงานสอบสวนว่า เงินยังอยู่ที่ตัวเอง และเข้าป่ายุงกัด จึงได้เข้าพบตำรวจ
เบื้องจากการสอบสวนพบว่า พระครูปลัดสมบัติ เดินทางออกจากสถานีรถไฟ ที่ จ.พิษณุโลก ในวันที่ 18 มี.ค. 69 จากนั้นได้เดินทางต่อไปยังวัดป่าแห่งหนึ่ง ในจ.พิษณุโลก เพื่อทำการลาสิกขา ต่อมาได้มีการนำเงินไปซื้อรถจักรยานเพื่อปั่นไปจ.เชียงราย และเชียงใหม่ ก่อนโบกรถกลับมาที่กรุงเทพฯ และมาแสดงตัวที่ สน.บางรัก ในส่วนของสาเหตุในการลาสิกขานั้น ทาง อดีตเจ้าอาวาสวัดสนามไชย ยังไม่ได้มีการชี้แจงใด ๆ
จากนั้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ประสานงานตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้ช่วยพาตัวอดีตเจ้าอาวาสวัดสนามไชย กลับไปที่จ.พระนครศรีอยุธยา ต่อไป เนื่องจากท่านไม่ได้คดีความอะไร
อ้างอิงจาก : ข่าวอยุธยา
