ข่าว

เจอตัว เจ้าอาวาสวัดสนามไชย แล้ว! หลังหายไป 1 เดือน ลาสิกขา-สวมชุดขาว เข้าพบตร.สน.บางรัก

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 06 พ.ค. 2569 09:30 น.| อัปเดต: 06 พ.ค. 2569 09:33 น.
69
เจอตัว เจ้าอาวาสวัดสนามไชย แล้ว! หลังหายไป 1 เดือน ลาสิกขา-สวมชุดขาว เข้าพบตร.สน.บางรัก

ด่วน! เจอตัว เจ้าอาวาสวัดสนามไชย แล้ว หลังหายไป 1 เดือน ลาสิกขา-สวมชุดขาว เข้าพบตร. สน.บางรัก ยังไม่ทราบสาเหตุ

ความคืบหน้าล่าสุดกรณีการหายตัวไปอย่างปริศนากว่า 1 เดือน 18 วัน ของ พระครูปลัดสมบัติ เจ้าอาวาสวัดสนามไชย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ล่าสุดมีรายงานว่าพบตัว เจ้าอาวาสวัดสนามไชย แล้ว โดยท่านลาสิกขา และสวมชุดขาว เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนที่ สน.บางรัก ด้วยตนเอง

ทางด้าน พ.ต.อ.ธรรมศักดิ์ สารบุญ ผกก.สน.บางรัก เปิดเผยว่า เมื่อช่วงค่ำวานนี้ (5 พ.ค. 69) เจ้าอาวาสวัดสนามไชย ได้เดินเข้ามาพบพนักงานสอบสวนที่ สน.บางรัก ในสภาพสวมชุดขาวทั้งตัว โดยพูดกับพนักงานสอบสวนว่า เงินยังอยู่ที่ตัวเอง และเข้าป่ายุงกัด จึงได้เข้าพบตำรวจ

เบื้องจากการสอบสวนพบว่า พระครูปลัดสมบัติ เดินทางออกจากสถานีรถไฟ ที่ จ.พิษณุโลก ในวันที่ 18 มี.ค. 69 จากนั้นได้เดินทางต่อไปยังวัดป่าแห่งหนึ่ง ในจ.พิษณุโลก เพื่อทำการลาสิกขา ต่อมาได้มีการนำเงินไปซื้อรถจักรยานเพื่อปั่นไปจ.เชียงราย และเชียงใหม่ ก่อนโบกรถกลับมาที่กรุงเทพฯ และมาแสดงตัวที่ สน.บางรัก ในส่วนของสาเหตุในการลาสิกขานั้น ทาง อดีตเจ้าอาวาสวัดสนามไชย ยังไม่ได้มีการชี้แจงใด ๆ

จากนั้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ประสานงานตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้ช่วยพาตัวอดีตเจ้าอาวาสวัดสนามไชย กลับไปที่จ.พระนครศรีอยุธยา ต่อไป เนื่องจากท่านไม่ได้คดีความอะไร

เจอตัว เจ้าอาวาสวัดสนามไชย แล้ว! หลังหายไป 1 เดือน ลาสิกขา-สวมชุดขาว เข้าพบตร.สน.บางรัก-1
ภาพจาก : FB ข่าวอยุธยา

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : ข่าวอยุธยา

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ฮือฮา! ลำไย ไหทองคำ เปิดตัวคบ กัปตันช้าง อวดแคปชั่นหวาน &quot;ขออนุญาตรัก&quot; บันเทิง

ฮือฮา! ลำไย ไหทองคำ เปิดตัวคบ กัปตันช้าง อวดแคปชั่นหวาน “ขออนุญาตรัก”

5 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

ปลดฟ้าผ่า! มิสแกรนด์เมียนมา แต่งชุด “แม่ชี” ขึ้นเวทีรอบชุดประจำชาติ จ่อโดนคดีอาญา

8 นาที ที่แล้ว
ทปอ. ยันคดีแก้คะแนน A-Level ในระบบ TCAS69 เป็นเรื่องเท็จ แจ้งความล่าตัวผู้แอบอ้างแล้ว ข่าว

ทปอ. ยันคดีแก้คะแนน A-Level ในระบบ TCAS69 เป็นเรื่องเท็จ แจ้งความล่าตัวผู้แอบอ้างแล้ว

10 นาที ที่แล้ว
ไทยถอนตัว ชิงเจ้าภาพ &quot;ยูธโอลิมปิก 2030&quot; อย่างเป็นทางการ เหตุใช้งบประมาณสูง ข่าวกีฬา

ไทยถอนตัว ชิงเจ้าภาพ “ยูธโอลิมปิก 2030” อย่างเป็นทางการ เหตุใช้งบประมาณสูง

11 นาที ที่แล้ว
500 ชีวิตผู้บำบัดยาเสพติด หนีออกจากศูนย์ ตร.เร่งตามตัว ข่าว

500 ชีวิตผู้บำบัดยาเสพติด หนีออกจากศูนย์ ตร.เร่งตามตัว

17 นาที ที่แล้ว
รัฐบาลเตือนข่าวปลอม เขมรอ้างพระบรมมหาราชวังเป็นที่น่าเที่ยวกัมพูชา ข่าว

ไปกันใหญ่! สื่อเขมรอ้าง พระบรมมหาราชวัง จัดอันดับเป็นที่น่าเที่ยวกัมพูชา

29 นาที ที่แล้ว
นางงามเขมร บุกตู้คอนเทนเนอร์ ทมอดา โวยไทยฮุบแผ่นดินกัมพูชา ข่าวต่างประเทศ

ร่ำไห้หนัก! นางงามเขมร บุกตู้คอนเทนเนอร์ ทมอดา โวยไทยฮุบแผ่นดินกัมพูชา

35 นาที ที่แล้ว
มาดามเก่ง คือใคร? เปิดประวัตินักธุรกิจหญิง ก่อนแถลง 9 เซียนลูกหนี้ ข่าว

มาดามเก่ง คือใคร? เปิดประวัตินักธุรกิจหญิง ก่อนแถลง 9 เซียนลูกหนี้

40 นาที ที่แล้ว
สื่อเกาหลีใต้เผยชีวิต คิมซูฮยอน หลังเจอคดีฟ้องร้องคิมแซรน บันเทิงเกาหลี

ชีวิตปัจจุบัน คิมซูฮยอน ซูบผอม-โทรม เครียดสู้คดี ‘คิมแซรน’ แบกค่าใช้จ่ายมหาศาล

58 นาที ที่แล้ว
&quot;หมอแล็บ&quot; แฉบัตรทอง สปสช.จ่ายช้า-ไม่ครบ รพ.รัฐแบกหนี้จนเตรียมพัง เศรษฐกิจ

“หมอแล็บ” แฉบัตรทอง สปสช.จ่ายช้า-ไม่ครบ รพ.รัฐแบกหนี้จนเตรียมพัง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดรายชื่อ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ก. พรรคประชาชน 50 เขต ลุยศึกเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ข่าวการเมือง

เปิดรายชื่อ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ก. พรรคประชาชน 50 เขต ลุยศึกเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปสลด นักท่องเที่ยวจีน ตกชิงช้าน้ำตก เสียชีวิต หลังตะโกนเตือนพนักงานแล้วว่าสายรัดไม่แน่น ข่าวต่างประเทศ

คลิปสลด นักท่องเที่ยวจีน ตกชิงช้าน้ำตก เสียชีวิต หลังตะโกนเตือนว่าสายรัดไม่แน่น

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ขนเพชร บ้าจี้ จ้าง อ๊อฟฟี่ แม็กซิม ทำสัญญา “เลิกสูบพอต” เพื่อตัวเอง หลังถูกชาวเน็ตติง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
จองชางกยู สามีนักแสดง คิมซูมี เสียชีวิตในวัย 80 ปี หลังสูญเสียภรรยา ข่าวต่างประเทศ

รู้แล้วเศร้า สามีนักแสดงอาวุโส จากไปวัย 80 หลังภรรยาหัวใจหยุดเต้นดับ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฮุน มาเนต จ่อใช้กลไก UNCLOS ปมพื้นที่ทับซ้อนทางทะเล หลังไทยยกเลิก MOU44 ข่าวต่างประเทศ

ฮุน มาเนต จ่อใช้กลไก UNCLOS ปมพื้นที่ทับซ้อนทางทะเล หลังไทยยกเลิก MOU44

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลังจ่อรีเซ็ต บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ พฤษภาคมนี้ ใครมีสิทธิ์ได้เงินพิเศษ 4,000 บาท? เศรษฐกิจ

คลังจ่อรีเซ็ต บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ พฤษภาคมนี้ ใครมีสิทธิ์ได้เงิน 4,000 บาท?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
มาดามเก่ง เปิดศึกบ่ายนี้ ลากชื่อ &quot;9 เซียนพระลูกหนี้&quot; หนี้โทน บางแค หลักร้อยล้าน ข่าว

มาดามเก่ง เปิดศึกบ่ายนี้ ลากชื่อ “9 เซียนพระลูกหนี้” หนี้โทน บางแค หลักร้อยล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจอตัว เจ้าอาวาสวัดสนามไชย แล้ว! หลังหายไป 1 เดือน ลาสิกขา-สวมชุดขาว เข้าพบตร.สน.บางรัก ข่าว

เจอตัว เจ้าอาวาสวัดสนามไชย แล้ว! หลังหายไป 1 เดือน ลาสิกขา-สวมชุดขาว เข้าพบตร.สน.บางรัก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต้อย ศศิมา ออกจากห้องไอซียูหลังป่วยสโตรกนอนหมดสติ บันเทิง

ยังน่าห่วง! ต้อย ศศิมา ดารารุ่นใหญ่ รอฟื้นตัวหลังออก ICU ป่วยสโตรกนอนหมดสติ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภัณฑิล ขอโทษชาวคลองเตย รับสื่อสารพลาด ปมอภิปรายยาเสพติด ปัดเจตนาด้อยค่า ข่าวการเมือง

ภัณฑิล ขอโทษชาวคลองเตย รับสื่อสารพลาด ปมอภิปรายยาเสพติด ปัดเจตนาด้อยค่า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สหรัฐเครียดหนัก หอยแมลงภู่ระบาด ประกาศภาวะฉุกเฉิน เสียหาย 3 พันล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ใจหาย! แม่น้องการ์ตูน ประกาศ ‘ปิดเพจ’ รู้สาเหตุ ทำชาวเน็ตยิ่งเป็นห่วงหนัก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ใจหาย แม่น้องการ์ตูนปิดเพจ เผยอาการป่วย สู้เพื่อลูกสาวมาตลอด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

เช็กด่วน! ราคาทองวันนี้ 6 พ.ค. 69 เปิดตลาดพุ่งแรง 600 รูปพรรณขายออก 71,600 บาท

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สยองญี่ปุ่น แม่ปลิดชีพ ลูกเล็กยกครัว 3 ศพ ลูกชายวัยรุ่นหนีตายแจ้งตำรวจ ข่าวต่างประเทศ

สยองญี่ปุ่น แม่ปลิดชีพ ลูกเล็กยกครัว 3 ศพ ลูกชายวัยรุ่นหนีตายแจ้งตำรวจ

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 06 พ.ค. 2569 09:30 น.| อัปเดต: 06 พ.ค. 2569 09:33 น.
69
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ฮือฮา! ลำไย ไหทองคำ เปิดตัวคบ กัปตันช้าง อวดแคปชั่นหวาน &quot;ขออนุญาตรัก&quot;

ฮือฮา! ลำไย ไหทองคำ เปิดตัวคบ กัปตันช้าง อวดแคปชั่นหวาน “ขออนุญาตรัก”

เผยแพร่: 6 พฤษภาคม 2569

ปลดฟ้าผ่า! มิสแกรนด์เมียนมา แต่งชุด “แม่ชี” ขึ้นเวทีรอบชุดประจำชาติ จ่อโดนคดีอาญา

เผยแพร่: 6 พฤษภาคม 2569
ไทยถอนตัว ชิงเจ้าภาพ &quot;ยูธโอลิมปิก 2030&quot; อย่างเป็นทางการ เหตุใช้งบประมาณสูง

ไทยถอนตัว ชิงเจ้าภาพ “ยูธโอลิมปิก 2030” อย่างเป็นทางการ เหตุใช้งบประมาณสูง

เผยแพร่: 6 พฤษภาคม 2569
นางงามเขมร บุกตู้คอนเทนเนอร์ ทมอดา โวยไทยฮุบแผ่นดินกัมพูชา

ร่ำไห้หนัก! นางงามเขมร บุกตู้คอนเทนเนอร์ ทมอดา โวยไทยฮุบแผ่นดินกัมพูชา

เผยแพร่: 6 พฤษภาคม 2569
Back to top button