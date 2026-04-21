เปิดไทม์ไลน์ เจ้าอาวาสวัดสนามไชย หายตัวปริศนา 1 เดือน ญาติห่วงพกเงินแสนติดตัว
ญาติใจเสียฝันเป็นลางร้าย เห็นหลวงพ่อมาหาแต่ไม่พูด แฉพิรุธ “คนขับรถเก๋ง” บุคคลสุดท้ายที่เจอตัวก่อนหายเข้ากลีบเมฆ อดีตภรรยาหวั่นถูกทำร้ายชิงทรัพย์ วอนตำรวจเร่งแกะรอยพิกัดสุดท้ายที่หนองเรือ
คดีการหายตัวไปของ พระครูปลัดสมบัติ สิริสุวณฺโณ อายุ 58 ปี เจ้าอาวาสวัดสนามไชย จ.พระนครศรีอยุธยา กำลังกลายเป็นประเด็นที่คณะสงฆ์และญาติโยมเป็นห่วงอย่างยิ่ง หลังจากผ่านไปกว่า 30 วันแต่ยังไร้ร่องรอย โดยท่านหายตัวไปตั้งแต่วันที่ 17 มี.ค.ที่ผ่านมา
ก่อนหน้านี้ หลวงพ่อให้พระลูกวัดช่วยส่งพิกัดวัดผ่าน Messenger เพื่อเรียก “รถยนต์เก๋ง” ผ่านแอปพลิเคชันมารับที่วัด เมื่อวันที่ 16 มี.ค. ช่วงเวลา 20.30 น. แจ้งไวยาวัจกรว่าจะเดินทางไปรับลูกชาย ผู้ป่วยจิตเวช ที่ จ.ราชบุรี เพื่อไปส่งให้อดีตภรรยาดูแลที่ จ.ขอนแก่น โดยเตรียมเงินสดติดตัวไปนับ 1 แสนบาท
ด้านอดีตภรรยาเผยว่า พบหลวงพ่อช่วงเย็นวันที่ 17 มี.ค. บริเวณหน้าโรงพักหนองเรือ หลวงพ่อเดินทางมากับรถเก๋งคันดังกล่าว โดยหลวงพ่อยื่นเงินให้ลูกชายและส่งยาให้เรียบร้อย ก่อนจะบอกลาอดีตภรรยาว่า “จะรีบกลับไปบวชเณรภาคฤดูร้อนที่วัด”
หลังขับรถออกไปไม่นาน หลวงพ่อต้องวนรถกลับมาเพื่อคืนโทรศัพท์ที่ลูกชายลืมไว้ จากนั้นขับรถหายไปและเป็นครั้งสุดท้ายที่มีคนเห็นท่าน ส่วนน้องชายหลวงพ่อบอกว่าติดต่อได้ครั้งสุดท้าย คือ หลวงพ่อบอกว่ากำลังตีรถกลับวัด จากนั้นถูกตัดสายและปิดเครื่องยาว
ทั้งนี้คณะสงฆ์และญาติวิงวอนให้ คนขับรถเก๋งปริศนา ซึ่งเป็นบุคคลสุดท้ายที่อยู่กับหลวงพ่อ ออกมาแสดงตัวและให้ข้อมูลว่าไปส่งหลวงพ่อที่ไหนต่อหลังจากออกจาก อ.หนองเรือ ขณะที่ตำรวจอยู่ระหว่างแกะรอยจากแอปพลิเคชันเรียกรถและกล้องวงจรปิดตามเส้นทางจากขอนแก่นมุ่งหน้าอยุธยา.
