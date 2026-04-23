เบาะแสล่าสุด! เจอตัว เจ้าอาวาสวัดสนามไชย แล้ว นั่งรถจาก บขส.ตาก ไปลงจ.พิษณุโลก
เจอตัว พระครูปลัดสมบัติ เจ้าอาวาสวัดสนามไชย แล้ว เบาะแสล่าสุดอยู่ใน จ.พิษณุโลก ขึ้นมินิบัสมาจาก บขส.ตาก ตร.อยู่ระหว่างสอบข้อมูลคนขับวิน
ความคืบหน้าล่าสุด 23 เมษายน 2569 มีข้อมูลรายงานว่า พบเบาะแสล่าสุดของ พระครูปลัดสมบัติ สิริสุวณฺโณ อายุ 58 ปี เจ้าอาวาสวัดสนามไชย จ. พระนครศรีอยุธยา ขึ้นรถมินิบัส จาก บขส.จ.ตาก ไปลงที่ บขส.พิษณุโลก ก่อนจะขึ้นรถวินรถจักรยานยนต์รับจ้าง มุ่งหน้าออกไปยังถนนพิชัยสงคราม โดยไม่ทราบจุดหมายปลายทาง
เบื้องต้น ตำรวจสืบสวนภูธรภาค1 อยู่ระหว่างตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม เพื่อหาตัวคนขับรถวินรถจักรยานยนต์รับจ้างที่ บขส.พิษณุโลก ว่าไปส่งเจ้าอาวาสที่ไหนต่อไป
