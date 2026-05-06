ใจหาย! แม่น้องการ์ตูน ประกาศ ‘ปิดเพจ’ รู้สาเหตุ ทำชาวเน็ตยิ่งเป็นห่วงหนัก
การออกมาเคลื่อนไหวครั้งนี้ยิ่งทำให้แฟนคลับและชาวเน็ตหลายคนตกอกตกใจอย่างมาก เมื่อจู่ ๆ เพจเฟซบุ๊กของแม่น้องการ์ตูน เหยื่อเมาแล้วขับ อย่าง ร้านสเต็กคุณแม่การ์ตูน Mother’s Grill Steak House “ย่างด้วยรัก หมักด้วยใจ” ได้ออกมาประกาศเรื่องสำคัญที่ทำเอาคนแห่เป็นห่วงอย่างมาก
ทางแอดมินเพจแจ้งว่า “ขออนุญาตปิดเพจ คุณแม่นะครับ เนื่องจากคุณแม่มีปัญหาด้านสุขภาพ และขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่สนับสนุนคุณแม่และน้องการ์ตูนเสมอนะครับ กราบขอบพระคุณครับ”
อีกทั้งก่อนหน้านี้ เมื่อประมาณต้นเดือนเมษายน 2569 ที่ผ่านมา แม่น้องการ์ตูน ได้มีการโพสต์ข้อความลงในเพจเกี่ยวกับความต้องการในการจบชีวิต ยิ่งทำให้ชาวเน็ตเป็นห่วงกว่าเดิม หากมีการปิดเพจไปและแม่ต้องอยู่คนเดียวเหงา ๆ
ท่ามกลางคอมเมนต์ของชาวเน็ตที่ต่างก็ใจหายกับการที่แม่น้องการ์ตูนตัดสินใจปิดเพจ หลายคนพยายามส่งกำลังใจและอวยพรให้แม่น้องการ์ตูนหายจากอาการป่วยโดยเร็ว หลายคนพยายามสอบถามช่องทางการติดต่ออื่น ๆ เพื่อที่จะอุดหนุนสินค้าที่แม่น้องการ์ตูนขาย แต่ก็ยังไม่มีแอดมินมาตอบกลับใด ๆ บางคนก็ไม่อยากให้ปิดเพจ อยากให้เปิดทิ้งไว้แบบนี้ เผื่อวันไหนเข้มแข็งขึ้นแล้วค่อยกลับมาเคลื่อนไหวใหม่อีกครั้ง
แต่ใด ๆ ชาวเน็ตทุกท่านก็เคารพในการตัดสินใจของแม่น้องการ์ตูน และขอเป็นกำลังใจอยู่ห่าง ๆ รวมถึงคอยซัพพอร์ตคุณแม่ต่อไป
อ้างอิงจาก : FB ร้านสเต็กคุณแม่การ์ตูน Mother’s Grill Steak House “ย่างด้วยรัก หมักด้วยใจ”
