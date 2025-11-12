เกิดอะไรขึ้น? แม่ น้องการ์ตูน โพสต์ตัดพ้อ “กฎหมายห่วยแตก ต่อจากนี้ขอใช้กฎแม่”
หลังสูญเสียลูกสาวเมื่อ 11 มิ.ย. 68 จากเหตุเมาแล้วขับปี 57 คุณแม่โพสต์เผยไร้เยียวยาจากคู่กรณี แถมทนายที่เคยช่วย “หายไป” จนหมดหวังในกระบวนการยุติธรรม
เมื่อคืนวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 คุณแม่ของ น้องการ์ตูน เหยื่อคดีเมาแล้วขับ ได้โพสต์ข้อความสั้น ๆ แต่เจ็บปวดผ่านเพจ ร้านสเต็กคุณแม่การ์ตูน Mother’s Grill Steak House
คุณแม่ระบุว่า “กฎหมายห่วยแตก…ต่อจากนี้ขอใช้กฎแม่” พร้อมบอกว่าทนายความที่เคยอาสามาช่วยทำคดีได้ “หายไป” ทำให้หลายคนห่วงใยและเข้าไปให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก
ย้อนรอยโศกนาฏกรรม 11 ปี น้องการ์ตูน
โพสต์นี้ผูกอยู่กับโศกนาฏกรรมที่ยาวนานของครอบครัว โดยเหตุการณ์เมาแล้วขับเกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2557 (2014) ที่บางบอน ทำให้น้องการ์ตูนบาดเจ็บสาหัสต้องนอนติดเตียงหลายปี
น้องการ์ตูนจากไปอย่างสงบเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2568 เวลา 18:52 น. ที่ผ่านมา หลังต้องทนทุกข์ทรมานจากอาการบาดเจ็บมานานกว่า 11 ปี
คู่กรณีติดคุก 1 ปี ไร้เยียวยา
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คดีนี้เกิดคำถามเรื่องความยุติธรรมและการชดใช้ค่าเสียหาย โดยสื่อระบุว่า คู่กรณีที่ก่อเหตุติดคุกเพียง 1 ปี และจนถึงปัจจุบันยังไม่ได้ชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ให้กับครอบครัว
ก่อนหน้านี้ คุณแม่เคยประกาศว่า “ขอไม่สู้แล้ว” เนื่องจากหมดเรี่ยวแรงและสิ้นหวังในการต่อสู้คดีมาเป็นเวลานาน
การโพสต์ดังกล่าวจึงเป็นสัญญาณถึงความสิ้นหวังของคนเป็นแม่ ที่ต้องต่อสู้กับผลพวงของอาชญากรรมบนท้องถนน และเป็นการเตือนว่า ครอบครัวเหยื่อยังคงต้องต่อสู้กับระบบแม้คดีจะจบไปแล้วก็ตาม
