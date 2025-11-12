ข่าว

เกิดอะไรขึ้น? แม่ น้องการ์ตูน โพสต์ตัดพ้อ “กฎหมายห่วยแตก ต่อจากนี้ขอใช้กฎแม่”

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 12 พ.ย. 2568 14:03 น.| อัปเดต: 12 พ.ย. 2568 14:08 น.
89
แม่ของน้องการ์ตูนโพสต์ข้อความเกี่ยวกับกฎหมายที่ไม่ยุติธรรม
ภาพจาก : ร้านสเต็กคุณแม่การ์ตูน Mother's Grill Steak House "ย่างด้วยรัก หมักด้วยใจ"

หลังสูญเสียลูกสาวเมื่อ 11 มิ.ย. 68 จากเหตุเมาแล้วขับปี 57 คุณแม่โพสต์เผยไร้เยียวยาจากคู่กรณี แถมทนายที่เคยช่วย “หายไป” จนหมดหวังในกระบวนการยุติธรรม

เมื่อคืนวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 คุณแม่ของ น้องการ์ตูน เหยื่อคดีเมาแล้วขับ ได้โพสต์ข้อความสั้น ๆ แต่เจ็บปวดผ่านเพจ ร้านสเต็กคุณแม่การ์ตูน Mother’s Grill Steak House

คุณแม่ระบุว่า “กฎหมายห่วยแตก…ต่อจากนี้ขอใช้กฎแม่” พร้อมบอกว่าทนายความที่เคยอาสามาช่วยทำคดีได้ “หายไป” ทำให้หลายคนห่วงใยและเข้าไปให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก

คุณแม่เผยความเจ็บปวดหลังสูญเสียลูกสาวจากเหตุเมาแล้วขับ
ภาพจาก : ร้านสเต็กคุณแม่การ์ตูน Mother’s Grill Steak House “ย่างด้วยรัก หมักด้วยใจ”

ย้อนรอยโศกนาฏกรรม 11 ปี น้องการ์ตูน

โพสต์นี้ผูกอยู่กับโศกนาฏกรรมที่ยาวนานของครอบครัว โดยเหตุการณ์เมาแล้วขับเกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2557 (2014) ที่บางบอน ทำให้น้องการ์ตูนบาดเจ็บสาหัสต้องนอนติดเตียงหลายปี

น้องการ์ตูนจากไปอย่างสงบเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2568 เวลา 18:52 น. ที่ผ่านมา หลังต้องทนทุกข์ทรมานจากอาการบาดเจ็บมานานกว่า 11 ปี

คู่กรณีติดคุก 1 ปี ไร้เยียวยา

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คดีนี้เกิดคำถามเรื่องความยุติธรรมและการชดใช้ค่าเสียหาย โดยสื่อระบุว่า คู่กรณีที่ก่อเหตุติดคุกเพียง 1 ปี และจนถึงปัจจุบันยังไม่ได้ชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ให้กับครอบครัว

ก่อนหน้านี้ คุณแม่เคยประกาศว่า “ขอไม่สู้แล้ว” เนื่องจากหมดเรี่ยวแรงและสิ้นหวังในการต่อสู้คดีมาเป็นเวลานาน

การโพสต์ดังกล่าวจึงเป็นสัญญาณถึงความสิ้นหวังของคนเป็นแม่ ที่ต้องต่อสู้กับผลพวงของอาชญากรรมบนท้องถนน และเป็นการเตือนว่า ครอบครัวเหยื่อยังคงต้องต่อสู้กับระบบแม้คดีจะจบไปแล้วก็ตาม

Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

