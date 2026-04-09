เกิดอะไรขึ้น? แม่น้องการ์ตูน ตัดพ้อ ตายคือทางออก ขอให้โลกใบใหม่ใจดีกับครอบครัว

sukanlaya s. เผยแพร่: 09 เม.ย. 2569 10:01 น.| อัปเดต: 09 เม.ย. 2569 10:01 น.
แม่น้องการ์ตูน โพสต์เศร้า “ตายคือทางออกเดียว ขอให้โลกใบใหม่ใจดีกับครอยครัว” หลังสูญเสียลูก ซ้ำคู่กรณีคดีรถกระบะพุ่งชนไม่เคยชดใช้เยียวยา ชาวเน็ตแห่ส่งกำลังใจ

โซเชียลส่งกำลังล้นหลามหลัง น.ส.ศรัญญา ชำนิ หรือ แม่น้องการ์ตูน เหยื่อถูกรถกระบะพุ่งชนที่ร้านสเต็กเมื่อปี 2557 ทำให้ลูกเป็นผู้ป่วยติดเตียงตั้งแต่อายุ 5 ขวบ ก่อนจะเสียชีวิตเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2568 โดยที่ผู้ก่อเหตุติดคุกเพียง 1 ปี ซึ่งคุณแม่น้องการ์ตูนยังไม่ได้รับค่าชดเชยหรือการเยียวยาใด ๆ จากเหตุการณ์สะเทือนใจที่เกิดขึ้นคุณแม่เคยออกมาโพสต์ข้อความว่าจะไม่ขอสู้คดีแล้วเพราะรู้สึกสิ้นหวังในการต่อสู้คดี อีกทั้งทนายที่เคยช่วยเหลือก็จากหายไป

ล่าสุด (8 เมษายน 2569) คุณแม่น้องการ์ตูน เคลื่อนไหวครั้งแรกผ่านเฟซบุ๊ก ร้านสเต็กคุณแม่การ์ตูน Mother’s Grill Steak House “ย่างด้วยรัก หมักด้วยใจ” ระบุว่า “ตายคือทางออกเดียว ในตอนนี้ ขอโทษและขอบคุณทุกการสนับสนุนมาตลอด โลกใบใหม่ขอให้ใจดีกับครอบครัวเราบ้างนะ”

หลังชาวเน็ตเห็นโพสต์ของคุณแม่น้องการ์ตูนก็ออกมาส่งกำลังใจให้ผ่านเรื่องราวที่เกิดขึ้นไปให้ได้ เช่น

“กอดนะคะ ไม่รู้จะพิมพ์แบบไหนดี เป็นห่วงนะคะ”

“เข้าใจเลยค่ะหาเงินคนเดียวเลี้ยงทั้งบ้าน ลูกอีก2 คนรับผิดชอบคนเดียวหมด หนี้สินงานทำคนเดียว บริหารคนเดียว เข้าใจมาก ๆ เวลาดิ่งเป็นยังไง อดทนนะคะ สู้มันไปด้วยกัน สักวันมันจะดีขึ้น”

“พักสักนิดแล้วค่อยคิดต่อนะครับคุณแม่ ไม่ต้องอยู่เพื่อใคร อยู่เพื่อตัวเองก็ได้ครับ เมฆบนท้องฟ้าสวยไม่เหมือนกันสักวัน อยู่เพื่อดูก้อนเมฆในแต่ละวันก็ได้ครับ”

“อยากแนะนำให้บวชเป็นอีกทางเลือกนึง สงบจิต สงบใจ พักเรื่องทางโลก ปิดวาจา ปิดสื่อ และตั้งสติดีกว่าการทำร้ายตัวเราเองนะครับ”

“เลิกพูดว่ามีคนลำบากกว่าเถอะ แม่เขาต้องแบกรับค่าใช้จ่ายคนเดียว คุณไม่ได้อยู่จุดๆเดียวกับแม่เขาก้อย่าพูดเลยเถอะ เป็นกำลังใจให้คุณแม่นะคะ คนเรามีวันที่ท้อกันวันที่รู้สึกมืดแปดด้านเสมอ เป็นกำลังใจให้นะคะ”

ภาพจาก Facebook : ร้านสเต็กคุณแม่การ์ตูน Mother’s Grill Steak House “ย่างด้วยรัก หมักด้วยใจ”
ภาพจาก Facebook : ร้านสเต็กคุณแม่การ์ตูน Mother’s Grill Steak House “ย่างด้วยรัก หมักด้วยใจ”

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์

