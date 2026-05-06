ใจหาย แม่น้องการ์ตูนปิดเพจ เผยอาการป่วย สู้เพื่อลูกสาวมาตลอด

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 06 พ.ค. 2569 09:07 น.| อัปเดต: 06 พ.ค. 2569 09:08 น.
84

เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมา เพจเฟซบุ๊ก ของแม่น้องการ์ตูน “ร้านสเต็กคุณแม่การ์ตูน Mother’s Grill Steak House ย่างด้วยรัก หมักด้วยใจ” ที่มีผู้ติดตามกว่า 215,000 ราย ได้โพสต์ข้อความขออนุญาตปิดเพจอย่างเป็นทางการ ให้เหตุผลว่าคุณแม่ของน้องการ์ตูนมีปัญหาด้านสุขภาพ พร้อมกล่าวขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านที่ร่วมเดินทางกับคุณแม่และน้องการ์ตูนตลอดมา

ข่าวการปิดเพจครั้งนี้เกิดขึ้นไม่ถึงหนึ่งปี หลังจากที่ “น้องการ์ตูน” ลูกสาวเพียงคนเดียวของคุณศรัญญา ชำนิ ได้จากไปอย่างสงบเมื่อเดือนมิถุนายน 2568 ผู้ติดตามเรื่องราวของครอบครัวนี้จำนวนมากต่างเข้าไปร่วมส่งกำลังใจและขอบคุณคุณแม่ที่ต่อสู้เพื่อลูกอย่างไม่ย่อท้อ

สำหรับใครที่ไม่เคยรู้จักเรื่องราวของน้องการ์ตูน ต้องย้อนกลับไปเมื่อคืนวันที่ 19 กันยายน 2557 ที่บริเวณปากซอยเอกชัย 119 เขตบางบอน กรุงเทพฯ รถกระบะแต่งซิ่งที่ขับโดย น.ส.น้ำผึ้ง ใจเสงี่ยม โดยมีข้อสงสัยว่าอาจมีการแข่งรถกับอีกคันหนึ่ง ได้พุ่งชนเข้าใส่ร้าน “สเต็กลุงใหญ่” จนทำให้นายภาณุทัต พ่อของน้องการ์ตูน เสียชีวิตในที่เกิดเหตุขณะปกป้องลูกสาววัย 5 ขวบ

น้องการ์ตูนได้รับบาดเจ็บสาหัส สมองเสียหายถึง 75% ตาบอด พูดไม่ได้ และกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หลังเสียสามีไปอย่างกะทันหัน คุณศรัญญา ชำนิ หรือ “คุณกอล์ฟ” ตัดสินใจสานต่อกิจการร้านสเต็กของครอบครัว โดยย้ายมาเปิดในย่านราษฎร์บูรณะ ตรงข้ามธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ เพื่อหารายได้มาดูแลลูกสาวที่ต้องนอนติดเตียง พร้อมต่อสู้คดีไปด้วยอย่างโดดเดี่ยว

ในปี 2558 ศาลอาญาธนบุรีได้พิพากษาจำคุก น.ส.น้ำผึ้ง 2 ปี 6 เดือน แต่ลดโทษเหลือ 1 ปีโดยไม่รอลงอาญา พร้อมสั่งให้ชดใช้ค่าเสียหายรวม 6,336,000 บาท แต่หลังพ้นโทษออกมา คู่กรณีไม่เคยติดต่อหรือชำระเงินชดเชยให้ครอบครัวน้องการ์ตูนแม้แต่บาทเดียว

เพจ “อีซ้อขยี้ข่าว” เคยเผยภาพ น.ส.น้ำผึ้ง พร้อมสามี ใช้ชีวิตหรูหราในรีสอร์ตริมน้ำ พร้อมเปิดเผยว่ามีการเปลี่ยนชื่อจริงและไปเปิดร้านขายอะไหล่รถยนต์ ขณะที่อีกฝ่ายต้องแบกภาระหนี้สินค่ารักษาพยาบาลที่สูงกว่า 50,000 บาทต่อเดือน จนเคยถูกโรงพยาบาลขู่ฟ้องเรื่องค่ารักษาที่ค้างชำระ วลี “ไม่หนี ไม่มี ไม่จ่าย” จึงกลายเป็นคำเสียดสีของคดีนี้

คดีหมดอายุความ-แม่ป่วยซึมเศร้าขั้นรุนแรง

ในเดือนกันยายน 2567 คดีได้หมดอายุความลง โดยที่ครอบครัวน้องการ์ตูนไม่เคยได้รับเงินชดเชยตามคำสั่งศาล ก่อนหน้านั้น คุณแม่น้องการ์ตูนเคยออกมาเปิดเผยว่าตนเองป่วยเป็นโรคซึมเศร้าขั้นรุนแรง ต้องดื่มเบียร์วันละ 2 กระป๋องเพื่อให้นอนหลับ เพราะทุกครั้งที่หลับตาจะเห็นภาพรถชนลูกและสามี

ปลายเดือนเมษายน 2568 ทางเพจประกาศว่าครอบครัวตัดสินใจยุติการรักษาน้องการ์ตูน เนื่องจากคุณแม่กังวลว่าหากตนเองจากไปก่อน จะไม่มีใครดูแลลูกได้ และในที่สุด เมื่อวันพุธที่ 11 มิถุนายน 2568 เวลา 18.52 น. น้องการ์ตูนก็ได้จากไปอย่างสงบ หลังต่อสู้บนเตียงผู้ป่วยมานานเกือบ 11 ปี โดยมีพิธีฌาปนกิจที่วัดราษฎร์บูรณะในวันที่ 19 มิถุนายนปีเดียวกัน

การปิดเพจครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การปิดช่องทางสื่อสารของร้านสเต็กเล็กๆ แห่งหนึ่ง แต่ถือเป็นการปิดบทหนึ่งของเรื่องราวที่สังคมไทยเฝ้าติดตามมาตลอดทศวรรษ ผู้หญิงคนหนึ่งต้องเสียสามี เสียลูก เสียสุขภาพไป โดยที่คนที่ทำให้ครอบครัวเธอแหลกสลายยังคงใช้ชีวิตอย่างปกติสุข

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

