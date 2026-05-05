มูลนิธิสัตว์สหรัฐฯ เข้าซื้อ “บีเกิล” 1.5 พันตัว จากศูนย์วิจัยทารุณกรรมหมา
มูลนิธิสัตว์สหรัฐฯ เข้าซื้อ บีเกิล 1,500 ตัว จากศูนย์วิจัยทารุณกรรมหมา หลังจากที่เดือนที่แล้วเกิดเหตุปะทะกันระหว่างผู้ชุมนุมและตำรวจ
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม สำนักข่าว NYPost รายงานว่ามูลนิธิสัตว์ บิ๊ก ด็อก แรนช์ เรสคิว และศูนย์เพื่อเศรษฐกิจที่คำนึงถึงมนุษยธรรม ได้เข้าเจรจาขอซื้อสุนัขบีเกิล 1,500 ตัว จากศูนย์วิจัยในรัฐวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งก่อนหน้านี้เคยมีผู้ชุมนุมประท้วงศูนย์วิจัยดังกล่าว หลังกล่าวหาว่าศูนย์วิจัยแห่งนี้ทารุณกรรมสุนัขบีเกิล จนนำไปสู่เหตุปะทะและมีการยิงแก๊สน้ำตาเกิดขึ้น
โดยทางมูลนิธิ บิ๊ก ด็อก แรนช์ เรสคิว จะหาบ้านใหม่ให้สุนัขบีเกิล 1,000 ตัว ส่วนศูนย์เพื่อเศรษฐกิจที่คำนึงถึงมนุษยธรรมจะดูแลที่เหลือ
อย่างไรก็ตามทางมูลนิธิสามารถไถ่สุนัขออกมาได้แล้ว 1,000 ตัว ส่วนอีก 500 ตัวที่เหลือยังอยู่ในขั้นตอนการเจรจาเพิ่มเติม โดยตั้งเป้าว่าจะรีบช่วยเหลือสุนัขที่เหลือให้เสร็จภายในสัปดาห์หน้า
ย้อนกลับไปช่วงเดือนมีนาคม ผู้ชุมนุมนับร้อยคนได้บุกเข้าไปในศูนย์วิจัยดังกล่าวเพื่อปล่อยสุนัขบีเกิล ส่งผลให้เกิดการปะทะและการยิงแก๊สน้ำตาเพื่อสลายการชุมนุมและมีการจับกุม พร้อมตั้งข้อหาและจะดำเนินคดีทางกฎหมายต่อไป
สำหรับศูนย์วิจัยแห่งนี้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตเพาะพันธุ์สัตว์ของรัฐ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกดำเนินคดีในข้อหาทารุณกรรมสัตว์ที่เป็นความผิดร้ายแรง
แม้ว่าสถานเพาะพันธุ์จะปฏิเสธว่าไม่ได้ทารุณกรรมลูกสุนัข แต่พนักงานอัยการพิเศษได้ตัดสินว่าพวกเขากำลังทำการผ่าตัดตาโดยไม่ใช้ยาสลบ ซึ่งละเมิดมาตรฐานสัตวแพทย์ของรัฐ
