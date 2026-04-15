ไม่รอด! ศาลเกาหลีใต้สั่งคุก “จอห์นนี โซมาลี” ยูทูบเบอร์ฉาว เซ่นคดีป่วนเมือง ส่งดัดสันดานเรือนจำแรงงานพิเศษ
ปิดฉากยูทูบเบอร์สายป่วน ศาลเกาหลีใต้พิพากษาจำคุก Ramsey Khalid Ismael หรือ Johnny Somali สตรีมเมอร์ชาวอเมริกัน พร้อมส่งตัวเข้าเรือนจำแรงงานพิเศษ หลังก่อวีรกรรมป่วนเมืองและคดีล่วงละเมิดทางเพศ
ศาลเกาหลีใต้มีคำพิพากษาจำคุกและใช้แรงงาน Ramsey Khalid Ismael สตรีมเมอร์ชาวอเมริกัน หรือที่รู้จักกันในชื่อ จอห์นนี โซมาลี (Johnny Somali) หลังศาลพิจารณาว่าเขามีความผิดจริงในทุกข้อกล่าวหา
ศาลตัดสินความผิดทั้งหมด 8 กระทง ประกอบด้วย ข้อหารบกวนการดำเนินธุรกิจ 4 กระทง ละเมิดพระราชบัญญัติความผิดลหุโทษ 2 กระทง และอาชญากรรมความรุนแรงทางเพศอีก 2 กระทง ซึ่งรวมถึงคดีที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่สื่อลามกอนาจารแบบ Deepfake ที่เขาเคยให้การปฏิเสธในตอนแรก
พฤติกรรมที่นำไปสู่การจับกุมในครั้งนี้ เกิดขึ้นระหว่างที่เขากำลังถ่ายทอดสดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เขาเปิดเสียงสุนทรพจน์ของ คิม จอง อึน ผู้นำเกาหลีเหนือ บนรถไฟใต้ดิน สร้างความรำคาญใจให้แก่ผู้โดยสาร นอกจากนี้ เขายังไปเต้นยั่วยวนบริเวณอนุสรณ์สถานรำลึกถึงสตรีเกาหลีที่ตกเป็นเหยื่อความรุนแรงทางเพศในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 วีรกรรมเหล่านี้ทำให้แพลตฟอร์ม YouTube สั่งระงับบัญชีของเขาในเวลาต่อมา
ในชั้นศาล อัยการเสนอให้ลงโทษจำคุก 3 ปีพร้อมใช้แรงงานหนัก แม่ของเขาพยายามยื่นคำร้องขอความเมตตาจากศาล ระหว่างการพิจารณาคดี สตรีมเมอร์รายนี้แสดงความไม่พอใจต่อผู้พิพากษา เขาโต้แย้งว่าคำตัดสินนี้ไม่เป็นธรรม เพราะมีสตรีมเมอร์ชาวเกาหลีอีกรายชื่อ Bongbong แชร์วิดีโอ Deepfake เดียวกันแต่กลับไม่ได้รับโทษ
อย่างไรก็ตาม เขากล่าวขอโทษต่อศาลในเวลาต่อมา โดยอ้างว่าตนทำเรื่องโง่เขลาลงไปเพราะความเมา และอ้างว่าตนเกิดและเติบโตในสหรัฐอเมริกา จึงไม่รู้ว่าการทำคอนเทนต์ในลักษณะนี้จะกลายเป็นความผิดร้ายแรงในเกาหลีใต้
ศาลมีคำสั่งส่งตัวเขาไปยังเรือนจำแรงงานพิเศษ พร้อมยึดโทรศัพท์มือถือ และให้ขึ้นทะเบียนประวัติในฐานะผู้กระทำความผิดทางกฎหมายต่อไป
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: