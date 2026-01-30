โรงงานพลุระเบิดสุพรรณ พบผู้เสียชีวิต 1 ศพ บาดเจ็บ 3 ราย เร่งหาสาเหตุ
คืบหน้าเหตุ โรงงานพลุระเบิดสุพรรณ บริเวณหลังวัดดงกระเชา พบผู้เสียชีวิต 1 ศพ บาดเจ็บ 3 ราย เจ้าหน้าที่เร่งหาสาเหตุ
จากกรณีที่ สมาคมเณรแก้วกู้ภัยทางหลวงสุพรรณบุรี ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “รับแจ้งมีเหตุโรงงานพุระเบิด บริเวณหลังวัดดงกระเชา หมู่ที่ 6 ตำบลไร่รถ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ระหว่างจัดกำลังเจ้าหน้าที่อาสาสมัครฯ เข้าในจุดเกิดเหตุ เบื้องต้นรับแจ้งมีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วเสียชีวิตจำนวนหลายราย” ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุดมีความคืบหน้าว่า จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่าบ้านเรือนได้รับความเสียหาย 1 หลัง มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 3 ราย เสียชีวิต 1 ศพ สาเหตุอยู่ระหว่างการสอบสวน
สำหรับการให้ความช่วยเหลือ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ ศูนย์ ปภ.เขต 2 สุพรรณบุรี สนับสนุนเจ้าหน้าที่ชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤติ (ERT) ในพื้นที่เกิดเหตุ
