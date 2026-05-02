อุทาหรณ์ เด็ก14 ถูกไฟช็อตร่างค้างคานั่งร้าน อาการยังวิกฤต (คลิป)
เปิดนาทีระทึก พลเมืองดีเร่งพยุงร่างลงจากที่สูงหลังเด็ก 14 ถูกไฟดูดรุนแรงกลางงานวัด ล่าสุดแพทย์เผยอาการยังวิกฤต ทีมหมอเฝ้าดูอาการใกล้ชิดหลังพบร่างกายยังไม่ตอบสนอง
เกิดเหตุระทึกกลางงานรำวง ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี เมื่อเด็กหนุ่มวัย 14 ปี รับจ้างติดตั้งเครื่องไฟ พลาดถูกกระแสไฟฟ้าช็อตหมดสติขณะปีนทำงานบนนั่งร้าน ท่ามกลางความตกใจของผู้อยู่ในเหตุการณ์ ล่าสุดอาการยังน่าเป็นห่วง แพทย์ระบุ ร่างกายยังไม่ตอบสนอง เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นขณะที่ผู้ประสบภัย ทราบชื่อต่อมาคือ น้องเอ (นามสมมติ) อายุ 14 ปี ซึ่งมารับจ้างทำงาน แต่ในระหว่างทำงานได้เกิดอุบัติเหตุพลาดถูกกระแสไฟฟ้าช็อตอย่างรุนแรงจนหมดสติร่างค้างอยู่บนนั่งร้าน
ขณะที่พลเมืองดีและผู้ที่เห็นเหตุการณ์รีบเข้ามาช่วยเหลือ พยายามใช้กรวยจราจรและเก้าอี้พลาสติกซึ่งเป็นวัสดุฉนวนช่วยกันพยุงร่างและนำตัวลงมาด้านล่างอย่างทุลักทุเล ก่อนเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน
ต่อมาเฟซบุ๊กแฟนเพจ “เกาะติดเหตุการณ์ สุพรรณบุรี” อัปเดตว่า น้องผู้บาดเจ็บเป็นเด็กกตัญญูที่ออกมาทำงานรับจ้างหาเลี้ยงชีพตั้งแต่อายุยังน้อย “ขอให้น้องปลอดภัย เด็กวัย 14 ที่ทำมาหากินเลี้ยงชีวิต รับจ้างทำเครื่องไฟ ถูกไฟดูด ขณะนี้อาการยังสาหัส”
ทั้งนี้ ความคืบหน้าอาการของน้องวัย 14 ปี ทางด้านของโรงพยาบาลระบุ ขณะนี้อาการยังอยู่ในขั้นวิกฤต ร่างกายยังไม่มีการตอบสนองใดๆ ซึ่งทางคณะแพทย์กำลังดูแลอย่างใกล้ชิด (ดูคลิป).
