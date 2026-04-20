ข่าว

กุศลใหญ่ หนุ่ม 26 สมองตาย ครอบครัวบริจาคอวัยวะ ช่วยผู้ป่วยอีก 8 ชีวิต

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 20 เม.ย. 2569 10:40 น.| อัปเดต: 20 เม.ย. 2569 10:52 น.
66
ครอบครัวหนุ่มวัย 26 ปี สมองตาย ตัดสินใจบริจาคอวัยวะครั้งใหญ่ ช่วยผู้ป่วยอีก 8 ชีวิต

ครอบครัวหนุ่มวัย 26 ปี ประสบอุบัติเหตุสมองตาย ตัดสินใจบริจาคอวัยวะ สร้างประวัติศาสตร์ส่งต่อหัวใจดวงแรกเขต 10 ช่วยผู้ป่วยถึง 8 ชีวิต

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 เม.ย. ที่ผ่านมา เพจเฟซบุ๊ก โรงพยาบาลยโสธร Yasothon Hospital โพสต์ข้อความระบุว่า ณ โรงพยาบาลยโสธร ได้เกิดภารกิจที่ยิ่งใหญ่ เมื่อการจากไปนายกฤษฎาพงศ์ อุ่นคงทอง ชายวัย 26 ปี ได้กลายเป็นการมอบโอกาสครั้งใหม่ให้ผู้ป่วยถึง 8 ชีวิต จากการตัดสินใจอันยิ่งใหญ่ของครอบครัวในการบริจาคอวัยวะ หลังประสบอุบัติเหตุจนเกิดภาวะสมองตาย

การให้ในครั้งนี้ได้สร้างประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ ด้วยการส่งต่อ “หัวใจดวงแรกของเขตสุขภาพที่ 10” สะท้อนถึงพลังแห่งเมตตาและมนุษยธรรมที่งดงาม

ในการนี้ นายแพทย์ปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นายแพทย์ถนอมศิลป์ ก้านมะลิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธร นางนันทพร ศรศรีวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร และ เภสัชกรหญิงศิรประภา ปรุโปร่ง ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ร่วมแสดงความเคารพและอนุโมทนาบุญ พร้อมให้กำลังใจครอบครัวผู้บริจาคและทีมแพทย์

ทีมแพทย์โรงพยาบาลยโสธรร่วมแสดงความเคารพผู้บริจาคอวัยวะ
FB/ โรงพยาบาลยโสธร Yasothon Hospital

ภารกิจครั้งนี้ดำเนินการโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากหลายสถาบัน ได้แก่ ทีมแพทย์ผ่าตัดหัวใจจากโรงพยาบาลศิริราช นำโดย นายแพทย์ชวภัทร วีรธรรม พูลสวัสดิ์ และ นายแพทย์รัชชานนท์ ศรีฟ้า ทีมแพทย์ผ่าตัดอวัยวะตับและไตจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ นำโดย แพทย์หญิงจรรย์ชลี นพรัตน์ และ แพทย์หญิงณัชชา อารีย์สมบูรณ์ ร่วมกับทีมโรงพยาบาลยโสธร ในการผ่าตัดและส่งต่ออวัยวะ

อวัยวะที่ได้รับการส่งต่อในครั้งนี้ สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้ถึง 8 ชีวิต ประกอบด้วย

  • หัวใจ ส่งต่อ ณ โรงพยาบาลศิริราช
  • ตับ ส่งต่อ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
  • ไตข้างซ้าย ส่งต่อโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และไตข้างขวาส่งต่อโรงพยาบาลศรีนครินทร์ เพื่อรับไปปลูกถ่าย
  • ดวงตา 2 ข้าง ดำเนินการจัดเก็บโดยโรงพยาบาลยโสธร เพื่อมอบ “แสงสว่าง” ให้ผู้พิการทางสายตา
ทีมแพทย์กำลังนำผู้เสียชีวิตเข้ารับการผ่าตัด
FB/ โรงพยาบาลยโสธร Yasothon Hospital

ในทีมคณะแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์จังหวัดยโสธร ขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้บริจาค ที่ได้ตัดสินใจอันยิ่งใหญ่ในช่วงเวลาที่ยากลำบาก การให้ในครั้งนี้ได้ต่อชีวิตและสร้างความหวังให้แก่ผู้ป่วยอีกหลายชีวิต นับเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่และเป็นการเสียสละเพื่อเพื่อนมนุษย์อย่างแท้จริง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 20 เม.ย. 2569 10:40 น.| อัปเดต: 20 เม.ย. 2569 10:52 น.
66
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

Back to top button