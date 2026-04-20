กุศลใหญ่ หนุ่ม 26 สมองตาย ครอบครัวบริจาคอวัยวะ ช่วยผู้ป่วยอีก 8 ชีวิต
ครอบครัวหนุ่มวัย 26 ปี ประสบอุบัติเหตุสมองตาย ตัดสินใจบริจาคอวัยวะ สร้างประวัติศาสตร์ส่งต่อหัวใจดวงแรกเขต 10 ช่วยผู้ป่วยถึง 8 ชีวิต
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 เม.ย. ที่ผ่านมา เพจเฟซบุ๊ก โรงพยาบาลยโสธร Yasothon Hospital โพสต์ข้อความระบุว่า ณ โรงพยาบาลยโสธร ได้เกิดภารกิจที่ยิ่งใหญ่ เมื่อการจากไปนายกฤษฎาพงศ์ อุ่นคงทอง ชายวัย 26 ปี ได้กลายเป็นการมอบโอกาสครั้งใหม่ให้ผู้ป่วยถึง 8 ชีวิต จากการตัดสินใจอันยิ่งใหญ่ของครอบครัวในการบริจาคอวัยวะ หลังประสบอุบัติเหตุจนเกิดภาวะสมองตาย
การให้ในครั้งนี้ได้สร้างประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ ด้วยการส่งต่อ “หัวใจดวงแรกของเขตสุขภาพที่ 10” สะท้อนถึงพลังแห่งเมตตาและมนุษยธรรมที่งดงาม
ในการนี้ นายแพทย์ปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นายแพทย์ถนอมศิลป์ ก้านมะลิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธร นางนันทพร ศรศรีวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร และ เภสัชกรหญิงศิรประภา ปรุโปร่ง ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ร่วมแสดงความเคารพและอนุโมทนาบุญ พร้อมให้กำลังใจครอบครัวผู้บริจาคและทีมแพทย์
ภารกิจครั้งนี้ดำเนินการโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากหลายสถาบัน ได้แก่ ทีมแพทย์ผ่าตัดหัวใจจากโรงพยาบาลศิริราช นำโดย นายแพทย์ชวภัทร วีรธรรม พูลสวัสดิ์ และ นายแพทย์รัชชานนท์ ศรีฟ้า ทีมแพทย์ผ่าตัดอวัยวะตับและไตจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ นำโดย แพทย์หญิงจรรย์ชลี นพรัตน์ และ แพทย์หญิงณัชชา อารีย์สมบูรณ์ ร่วมกับทีมโรงพยาบาลยโสธร ในการผ่าตัดและส่งต่ออวัยวะ
อวัยวะที่ได้รับการส่งต่อในครั้งนี้ สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้ถึง 8 ชีวิต ประกอบด้วย
- หัวใจ ส่งต่อ ณ โรงพยาบาลศิริราช
- ตับ ส่งต่อ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
- ไตข้างซ้าย ส่งต่อโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และไตข้างขวาส่งต่อโรงพยาบาลศรีนครินทร์ เพื่อรับไปปลูกถ่าย
- ดวงตา 2 ข้าง ดำเนินการจัดเก็บโดยโรงพยาบาลยโสธร เพื่อมอบ “แสงสว่าง” ให้ผู้พิการทางสายตา
ในทีมคณะแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์จังหวัดยโสธร ขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้บริจาค ที่ได้ตัดสินใจอันยิ่งใหญ่ในช่วงเวลาที่ยากลำบาก การให้ในครั้งนี้ได้ต่อชีวิตและสร้างความหวังให้แก่ผู้ป่วยอีกหลายชีวิต นับเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่และเป็นการเสียสละเพื่อเพื่อนมนุษย์อย่างแท้จริง
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- กุศลใหญ่! แม่บริจาคอวัยวะลูกสาว สมองตาย ส่งต่อหัวใจ ต่อลมหายใจผู้อื่น
- ยกย่องหญิงวัย 26 ทำดีจนถึงลมหายใจสุดท้าย บริจาคอวัยวะ ช่วยหลายชีวิต
- สภากาชาดร่วมสดุดี “หมู่นิว” ทหารหนุ่มบริจาคอวัยวะหลังสมองตาย มอบชีวิตใหม่ให้เพื่อนมนุษย์ 8 ชีวิต
