โรงเรียนบ้านสะพานหิน เปิดยอดบริจาคร่วมทำบุญผ้าป่า 1.2 ล้านบาท ขอบคุณทุกความเมตตาและขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาลแต่ความสุข
จากกรณีไวรัลในสื่อสังคมออนไลน์ที่ โรงเรียนบ้านสะพานหิน สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดให้ประชาชนร่วมทำบุญผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ปรับปรุงทาสีอาคารเรียน ปูกระเบื้องอาคารเรียน และปรับปรุงพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้กับนักเรียน หลังจากผู้มีจิตศรัทธาโอนเงินบริจาคเข้ามาแล้ว ทางแอดมินเพจจะทำป้ายขอบคุณโดยมีชื่อและจำนวนเงินที่บริจาคประกอบ จนทำให้มีชาวเน็ตโอนเข้ามาเป็นจำนวนมาก และเอารูปจากการ์ตูน เกม และวงการกีฬา จนกลายเป็นกระแสฮือฮาในโซเชียล
ซึ่งทางโรงเรียนปิดรับบริจาคผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เนื่องจากยอดเงินบรรลุตามวัตถุประสงค์และเพียงพอต่อการดําเนินงานแล้วจึงขอปิดรับบริจาคผ่านช่องทางออนไลน์แล้วนั้น
ล่าสุดทางโรงเรียนบ้านสะพานหิน ออกมาอัปเดตว่า “ในการนี้ โรงเรียนบ้านสะพานหินขอสรุปยอดเงินบริจาคเบื้องต้นที่รับผ่านบัญชีธนาคาร เพื่อแจ้งให้ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านได้รับทราบ โดยทั่วกัน ข้อมูล ณ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2569 เวลา 10.00 น. มียอดเงินบริจาคสะสมทั้งสิ้นจำนวน
1,215,328.69 บาท
(หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยยี่สิบแปดบาทหกสิบเก้าสตางค์)
ทั้งนี้ โรงเรียนจะดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของรายการโอน เงินสดและรวบรวมข้อมูลทั้งหมด เพื่อประกาศยอดบริจาคสุทธิ อย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2569
โรงเรียนบ้านสะพานหิน ขอขอบพระคุณในความเมตตาและกุศลเจตนาของทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทุกประการเทอญ”
ติดตาม The Thaiger บน Google News: