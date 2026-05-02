ด่วน! จับชาวนารายแรก เผานา 28 ไร่พิษณุโลก ใจเด็ดขวางรถดับเพลิง ปรับแค่ 1,000 บาท
ด่วน! ปลัดอำเภอเมืองพิษณุโลก แจ้งจับ เกษตรกรจุดไฟเผาตอซังข้าว ควันโขมงบดบังจราจรเสี่ยงอุบัติเหตุ แถมฮึดสู้ขวางทางเจ้าหน้าที่ไม่ให้ดับไฟ พ่อแม่พี่น้องใช้รถใช้ถนนเดือดร้อนหนัก
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองพิษณุโลก ควบคุมตัว นายเอ (นามสมมติ) อายุ 50 ปี เกษตรกรในพื้นที่ ต.วัดจันทร์ ดำเนินคดีหลังลักลอบจุดไฟเผาตอซังข้าวพังยับกว่า 28 ไร่ และขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่ดับเพลิง เมื่อคืนวันที่ 1
พฤษภาคมที่ผ่านมา
นายอรัญ นิยะกิจ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองพิษณุโลก นำกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบกลางทุ่งนาหลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากพ่อบ้านแม่บ้านในพื้นที่ว่ามีกลุ่มควันไฟขนาดใหญ่ปกคลุมถนน เมื่อเจ้าหน้าที่ประสานรถดับเพลิงเข้าควบคุมไฟ นายเอกลับยืนกรานขัดขวางไม่ให้เจ้าหน้าที่ทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันเพลิงลุกลาม
ปรับแค่ 1,000 บาท รายแรกของจังหวัด
จากการตรวจสอบสถิติของทีมงาน Thaiger พบว่านี่คือเกษตรกรรายแรกในจังหวัดพิษณุโลกที่ถูกดำเนินคดีจริงจังจากการเผาตอซังข้าว โดยเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาเผาสิ่งใดภายในระยะ 500 เมตรจากทางเดินรถจนเกิดควันไฟที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อการจราจร ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 ซึ่งพนักงานสอบสวนดำเนินการเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 1,000 บาท
เพจดังอย่าง Drama-addict ได้โพสต์ข้อความสั้นๆ ถึงกรณีนี้ว่า “ปรับ 1000 เดียว” ซึ่งสอดคล้องกับเสียงวิพากย์วิจารณ์ของชาวเน็ตที่ยังคงกังวลว่าค่าปรับจำนวนเท่านี้อาจไม่เพียงพอต่อการยับยั้งปัญหาควันพิษและฝุ่น PM2.5 ที่กำลังวิกฤตในภาคเหนือและภาคกลางขณะนี้
อ่านข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: