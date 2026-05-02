เช็กข่าวด่วน นายกฯ แจกเงินผู้สูงอายุ 10,000 บาท จริงหรือไม่?
ทีมข่าว Thaiger ตรวจสอบความจริงหลังโลกออนไลน์แชร์ว่อน นายกฯ แจกเงินหมื่นให้คนอายุ 60 ปีขึ้นไปอัตโนมัติ พบ เป็นข่าวปลอมบิดเบือนข้อมูล ยัน เบี้ยยังชีพยังจ่ายเท่าเดิม
อย่าหลงเชื่อเด็ดขาด หลังมีการแชร์คลิปวิดีโออ้างนายกรัฐมนตรีแถลงแจกเงินผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปคนละ 10,000 บาท โดยไม่ต้องลงทะเบียน โดยทีมข่าว The Thaiger ตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว พบว่าคลิปดังกล่าวเป็น “ของปลอม” ที่สร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยี AI เพื่อบิดเบือนข้อเท็จจริง ไม่ใช่การแถลงข่าวจริงของนายกรัฐมนตรีแต่อย่างใด
ไม่มีมาตรการแจกเงินก้อน เบี้ยยังชีพจ่ายเท่าเดิม
จากการตรวจสอบไม่พบประกาศหรือมาตรการจากรัฐบาลที่ระบุถึงการจ่ายเงิน 10,000 บาทให้ผู้สูงอายุแบบอัตโนมัติ ปัจจุบันรัฐบาลยังคงจ่าย “เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ” ตามระเบียบเดิมของกระทรวงมหาดไทย
เงินช่วยเหลือผู้สูงอายุยังเป็นการจ่ายรายเดือนแบบขั้นบันได 600–1,000 บาทต่อเดือนตามช่วงอายุ ไม่มีการปรับเปลี่ยนเป็นเงินก้อนใหญ่ตามที่มีการแชร์
พ่อบ้านแม่บ้านโปรดตรวจสอบข้อมูลจากช่องทางรัฐบาลก่อนส่งต่อเพื่อความถูกต้อง
