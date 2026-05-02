ตรวจหวยออมสิน 2 พ.ค. 69 สลากออมสิน 2 ปี รับขวัญหลังวันแรงงาน รางวัลใหญ่ 30 ล้าน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 02 พ.ค. 2569 08:00 น.| อัปเดต: 30 เม.ย. 2569 16:37 น.
ธนาคารออมสินเตรียมประกาศผลรางวัลสลากออมสินและดิจิทัล งวดประจำวันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2569 ชวนพี่น้องคนวัยทำงานมาเช็กหมายเลขเศรษฐีป้ายแดง ถ่ายทอดสดให้ลุ้นพร้อมกันตั้งแต่ 10.30 น.

ผ่านพ้นวันหยุดพักผ่อนของพี่น้องผู้ใช้แรงงานในวันที่ 1 พฤษภาคมกันไปแล้ว คราวนี้ก็ถึงเวลาให้ตัวเลขทำงานแทนเราบ้าง! วันนี้ (2 พฤษภาคม 2569) ธนาคารออมสิน เตรียมออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ 2 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี ประจำเดือนพฤษภาคม เพื่อรับขวัญและเติมกำลังใจให้คนวัยทำงานได้ลุ้นพลิกชีวิตเป็นเศรษฐีหน้าใหม่กันแบบเต็มพิกัด

ผู้ที่ถือสลากอยู่ในมือเตรียมตัวให้พร้อม แล้วมาเช็กข้อมูลสำคัญเพื่อเตรียมรับทรัพย์กันได้เลยครับ

สลากออมสินพิเศษ 2 ปี ราคาหน่วยละ 100 บาท เปิดโอกาสให้คุณลุ้นรางวัลทุกเดือนต่อเนื่องยาวนานถึง 24 เดือน โดยมีไฮไลต์สำคัญคือ รางวัลที่ 1 มูลค่าสูงถึง 30 ล้านบาท พร้อมรางวัลอันดับอื่นๆ อีกมากมาย

เงินรางวัลและดอกเบี้ยที่ได้รับ (สำหรับบุคคลธรรมดา) ได้รับการยกเว้นภาษี และเมื่อคุณฝากจนครบกำหนดอายุสลาก ธนาคารจะดำเนินการโอนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเข้าบัญชีคู่โอนให้โดยอัตโนมัติ

อันดับที่ 1 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 10,000,000 บาท

  • รอผล

อันดับที่ 2 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 1,000,000 บาท

  • รอผล

อันดับที่ 3 ออก 5 ครั้ง xxx อันดับ อันดับละ 10,000 บาท

  • รอผล

อันดับที่ 4 ออก 10 ครั้ง 7,390 อันดับ อันดับละ 3,000 บาท

  • รอผล

อันดับที่ 5 ออก 15 ครั้ง 11,085 อันดับ อันดับละ 1,000 บาท

  • รอผล

เลขท้าย 4 ตัว ออก 1 ครั้ง

งวดที่ 251-253 จำนวน 62,471 อันดับ อันดับละ 200 บาท

งวดที่ 254-262 จำนวน 312,842 อันดับ อันดับละ 800 บาท

  • รอผล

งวดที่ 263-264 จำนวน 64,910 อันดับ อันดับละ 700 บาท

งวดที่ 265-271 และ 273 จำนวน 287,604 อันดับ อันดับละ 600 บาท

  • รอผล

เลขท้าย 3 ตัว ออก 1 ครั้ง

งวดที่ 251 และ 253 จำนวน 624,638 อันดับ อันดับละ 40 บาท

  • รอผล

ช่องทางรับชมถ่ายทอดสด

แฟนคลับสลากออมสินสามารถเกาะติดหน้าจอ รอลุ้นผลรางวัลแบบเรียลไทม์ได้ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ผ่านช่องทาง เฟซบุ๊กไลฟ์ GSB Society และ ยูทูบ 9MCOT

คลิกชมถ่ายทอดสดหวยออมสิน งวด 2 พ.ค. 69

เมื่อการออกรางวัลเสร็จสิ้นลง ผู้ถือสลากสามารถตรวจผลรางวัลอย่างเป็นทางการและเช็กยอดเงินได้ทันทีผ่านแอปพลิเคชัน MyMo หรือทางเว็บไซต์ธนาคารออมสิน (psc.gsb.or.th) ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และหากพบว่าสลากในมือครบกำหนดอายุแล้ว สามารถนำไปติดต่อขอถอนเงินได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ

ขอให้พี่น้องผู้ใช้แรงงานทุกท่านโชคดี หายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้ง และรับทรัพย์ก้อนโตต้อนรับเดือนพฤษภาคมนี้นะครับ

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

