เบื้องหลัง รัฐบาลทรัมป์อ้างสงครามอิหร่าน “ยุติแล้ว” ก่อนเส้นตาย 60 วัน
รัฐบาลภายใต้การนำของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ กำลังสร้างข้อโต้แย้งทางกฎหมายครั้งใหม่ โดยระบุว่า สงครามในอิหร่านได้ “สิ้นสุดลงแล้ว” ผลจากความตกลงหยุดยิงเมื่อต้นเม.ย.ที่ผ่านมา การตีความเช่นนี้จะช่วยให้ทำเนียบขาวไม่ต้องผ่านกระบวนการขอความเห็นชอบจากรัฐสภาสหรัฐฯ ในการทำศึกระยะยาว
ข้ออ้างดังกล่าวสอดคล้องกับการแถลงของนายพีท เฮกเซธ (Pete Hegseth) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ต่อวุฒิสภาเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา (30 เม.ย.) โดยเขาระบุว่า การหยุดยิงมีผลเสมือนการ “พัก” สงครามไว้ชั่วคราว ด้วยตรรกะนี้ รัฐบาลจึงมองว่า ตนเองยังไม่เข้าข่ายเงื่อนไขของกฎหมายปี 1973 (War Powers Resolution) ที่บังคับให้ประธานาธิบดีต้องขออนุมัติอย่างเป็นทางการจากสภาคองเกรส หากมีการใช้กำลังทหารเกินกว่า 60 วัน
เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลรายหนึ่งเปิดเผยโดยไม่ระบุชื่อว่า ในแง่ของข้อกฎหมายนั้น “การสู้รบที่เริ่มต้นขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 28 ก.พ. ได้ยุติลงแล้ว” เนื่องจากกองทัพสหรัฐฯ และอิหร่านไม่มีการแลกเปลี่ยนอาวุธกันเลยนับตั้งแต่ประกาศหยุดยิง 2 สัปดาห์ซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 7 เม.ย.2026
แม้ว่า การหยุดยิงจะได้รับการขยายเวลาออกไป แต่อิหร่านยังคงปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซอย่างแน่นหนา ขณะที่กองทัพเรือสหรัฐฯ ก็ยังคงมาตรการปิดล้อมทางทะเลเพื่อไม่ให้เรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านออกสู่ทะเลหลวงได้
เกมกฎหมายข้ามเส้นตาย
ภายใต้มติอำนาจทำสงคราม (War Powers Resolution) ประธานาธิบดีทรัมป์มีกำหนดเส้นตายถึงวันศุกร์ (1 พ.ค.) ที่จะต้องขออำนาจจากรัฐสภาหรือสั่งยุติการสู้รบ ซึ่งตามกฎหมายรัฐบาลสามารถขยายเส้นตายได้อีก 30 วันหากจำเป็น
ฝั่งเดโมแครตพยายามกดดันให้รัฐบาลขออนุมัติอย่างเป็นทางการ ขณะที่สมาชิกรีพับลิกันบางส่วนที่เคยสนับสนุนการโจมตีเตหะรานชั่วคราวเริ่มยืนกรานว่า หากจะเป็นความขัดแย้งระยะยาว รัฐสภาต้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
“เส้นตายนั้นไม่ใช่คำแนะนำ แต่มันคือข้อบังคับ” ส.ว. ซูซาน คอลลินส์ (Susan Collins) จากพรรครีพับลิกันกล่าว พร้อมย้ำว่า การปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านต้องมีภารกิจที่ชัดเจน เป้าหมายที่ทำได้จริงและกลยุทธ์ที่ระบุจุดสิ้นสุดของความขัดแย้ง
จาก “Epic Fury” สู่ “Epic Passage”?
ริชาร์ด โกลด์เบิร์ก อดีตผู้อำนวยการด้านอาวุธทำลายล้างสูงของอิหร่านในสภาความมั่นคงแห่งชาติยุคทรัมป์ 1 เสนอทางออกว่า รัฐบาลควรเปลี่ยนผ่านไปสู่ปฏิบัติการใหม่ในชื่อ “Epic Passage” (ภาคต่อของ Operation Epic Fury)
เขาอธิบายว่า ภารกิจใหม่นี้จะเน้นไปที่ “การป้องกันตนเอง” เพื่อเปิดช่องแคบฮอร์มุซ โดยยังคงสิทธิ์ในการโจมตีเพื่อรักษาสิทธิเสรีภาพในการเดินเรือ ซึ่งเขามองว่าวิธีนี้จะช่วยแก้ปัญหาข้อจำกัดทางกฎหมายได้ทั้งหมด
เสียงวิจารณ์: “ลูกไม้เดิมในหน้าใหม่”
แคทเธอรีน ยอน เอไบรท์ ที่ปรึกษาโครงการเสรีภาพและความมั่นคงแห่งชาติของเบรนนัน เซ็นเตอร์ (Brennan Center
) ระบุว่า การตีความของรัฐบาลทรัมป์เป็นการ “เล่นแง่ทางกฎหมาย” ที่รุนแรงกว่าครั้งไหน ๆ
“ต้องขอย้ำให้ชัดเจนว่า ไม่มีส่วนใดในข้อความหรือเจตนารมณ์ของกฎหมาย War Powers Resolution ที่บ่งบอกว่านาฬิกา 60 วันสามารถกดหยุดหรือยกเลิกได้เพียงเพราะมีการหยุดยิง” เอไบรท์กล่าว
แม้ในอดีตประธานาธิบดีคนอื่น ๆ จะเคยอ้างว่า ปฏิบัติการทางทหารของตนนั้นไม่รุนแรงพอหรือเกิดขึ้นประปรายจนไม่เข้าข่ายกฎหมายนี้ แต่สำหรับกรณีสงครามในอิหร่านของทรัมป์นั้นต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง และรัฐสภาจำเป็นต้องคัดค้านข้ออ้างที่ไร้ฐานรองรับเช่นนี้อย่างถึงที่สุด.
ที่มา : AP
ติดตาม The Thaiger บน Google News: