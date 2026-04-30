มือปืนโพสต์เซลฟี่ ก่อนเปิดฉากยิงงานเลี้ยงสื่อ ยืนยันคณะรัฐบาล “ทรัมป์” คือเป้าหมาย

มือปืนโพสต์เซลฟี่ ก่อนเปิดฉากยิงงานเลี้ยงสื่อเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ยืนยันคณะรัฐบาล “ทรัมป์” คือเป้าหมาย ยอมรับคนทรยศชาติไม่ได้
จากกรณีที่เกิดเหตุยิงกันในงานเลี้ยงอาหารค่ำของสมาคมผู้สื่อข่าวทำเนียบขาวภายในโรงแรมฮิลตัน ในกรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2569 ซึ่งนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯเข้าร่วมด้วย และอยู่บนเวที ก่อนที่มีรายงานในเวลาต่อมาว่าเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมมือปืนได้และไม่มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวนั้น
ล่าสุดสำนักข่าว NYPost รายงานว่านาย โคล โทมัส อัลเลน วัย 31 ปีผู้ก่อเหตุได้โพสต์เซลฟี่ของตัวเองพร้อมกับอาวุธในช่วงเวลาก่อนก่อเหตุ ก่อนที่จะส่งแถลงการณ์ 30 นาทีให้หลัง โดยตั้งชื่อว่า “ขอโทษและคำอธิบาย” ซึ่งหลังส่งแถลงการณ์ให้สมาชิกครอบครัว เขาก็ลงมือก่อเหตุ ทว่าเขาถูกสกัดได้ก่อน
สำหรับคำแถลงการณ์ของนายอัลเลนนั้นได้ขอโทษครอบครัว นักเรียน และผู้ที่เขาอาจจะต้องสังหาร พร้อมระบุว่าคณะรัฐบาลของนายทรัมป์คือเป้าหมายของเขา และเขาจะไม่ยอมให้คนล่วงละเมิดทางเพศเด็ก ข่มขืน และทรยศชาติ มาเอาความผิดของเขามายัดใส่มือตนอีกต่อไปแล้ว ซึ่งในแถลงการณ์นั้นยังระบุด้วยว่าเขาตั้งใจจะสังหารผู้คนให้น้อยที่สุด เว้นแต่เขาจะต้องปกป้องตัวเอง
เบื้องต้นนายอัลเลนถูกตั้งข้อหา พยายามลอบสังหารประธานาธิบดี ขนส่งอาวุธข้ามรัฐโดยมีเจตนาที่จะก่ออาชญากรรม และยิงปืนในระหว่างการก่ออาชญากรรมรุนแรง ซึ่งมีโทษสูงสุดคือจำคุกตลอดชีวิต
