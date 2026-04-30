ผบ.ตร. สั่งสอบ ดาบตำรวจ ล่อลวงเด็กสมองบกพร่องเล่นพนัน สูญเงินนับแสน เบื้องต้นทางต้นสังกัดสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้ว
จากกรณี นางยุพาภรณ์ อาย 46 ปี และนายธนาศักดิ์ อายุ 53 ปี แม่ และแม่ ของนายพีรศักดิ์ หรือน้องจูเนียร์ อายุ 20 ปี ชาวจังหวัดพัทลุง ร้องขอความช่วยเหลือจากผู้สื่อข่าวประจำท้องถิ่น หลังจากที่ลูกชายซึ่งมีภาวะบกพร่องทางสมอง ถูกดาบตำรวจ นายหนึ่ง สังกัดตำรวจชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค 9 เปิดวงไฮโลภายในบ้าน โทรศัพท์ล่อลวง ให้ลูกชายมาเล่นพนันไฮโล ที่ตัวเองเป็นจ้าวมือ หวังจะเอาเงิน และสร้อยคอของลูกชาย
จึงเชื่อว่าลูกชายน่าจะถูกดาบตำรวจล่อลวง ให้ลูกมาเล่นการพนันที่บ้านพักต่อเนื่อง ทำให้ครอบครัวต้องเสียเงินไป 120,000 บาท หลังจากเล่น ไปเพียง 15 นาทีในวันเดียว ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด พล.ต.ท.ชัยต์พจน สูวรรณรักษ์ ผบช สกพ. ในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยถึงกรณีดังกล่าวว่า
ทาง ผบ.ตร.ได้สั่งการไปยัง ผบช.ภ.9 ให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยด่วน พร้อมกำชับให้ดำเนินการในส่วนที่สามารถทำได้ทันที และให้รายงานกลับมาให้ทราบภายในวันนี้
หากพบว่ามีการกระทำผิดจริง โดยเฉพาะเป็นข้าราชการตำรวจ จะต้องถูกดำเนินการอย่างเด็ดขาด ทั้งทางวินัยและทางอาญา ซึ่งถือเป็นความผิดร้ายแรง และมีโทษสูงกว่าบุคคลทั่วไป ยืนยันว่าการเล่นการพนันเป็นความผิดอยู่แล้ว ยิ่งเป็นข้าราชการตำรวจยิ่งต้องถูกลงโทษทั้งสองทาง ไม่มีข้อยกเว้น ยืนยันว่าจะไม่ปล่อยผ่าน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
ทั้งนี้ มีรายงานว่าทางหน่วยงานต้นสังกัดได้ สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริง ก่อนพิจารณาบทลงโทษต่อไป
