สงกรานต์เลือด ทหารเมียนมาเผาหมู่บ้านวอด 500 หลัง ดับเพลิงเมินช่วยเหลือ
13 เมษายน ขณะเป็นวันสงกรานต์วันแรกของไทยและเมียนมา สำนักข่าว Khit Thit Media ของประเทศเมียนมารายงานเหตุการณ์รุนแรงในพื้นที่เมืองปะขุกกู เขตมะกเว กองทัพเมียนมาลงมือจุดไฟเผาหมู่บ้านเมียกลูกัน เปลวไฟเผาผลาญบ้านเรือนประชาชนเกือบทั้งหมู่บ้านรวมถึงโรงเรียนมัธยมประจำหมู่บ้านจนเหลือเพียงเถ้าถ่าน
ชาวบ้านในพื้นที่ให้ข้อมูลว่าเหตุการณ์เริ่มต้นขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 08.00 น. ทหารเมียนมาซึ่งตั้งค่ายอยู่ภายในวัดของหมู่บ้านเป็นผู้ลงมือจุดไฟ ปัจจุบันทหารยังคงปักหลักอยู่ในพื้นที่ ชาวบ้านจึงไม่สามารถเข้าไปประเมินความเสียหายอย่างละเอียด พวกเขาคาดการณ์ว่าไฟเผาทำลายบ้านเรือนไปประมาณ 500 หลัง
ชาวบ้านคนหนึ่งให้สัมภาษณ์ถึงเหตุการณ์นี้ว่า “ทหารที่ตั้งค่ายอยู่ในวัดเป็นคนเผา ตอนนี้ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะเกิดไฟป่า เปลวไฟไม่ได้ลามไปทางฝั่งที่ทหารอยู่ ไฟลามไปฝั่งที่มีบ้านเรือนประชาชนหนาแน่น โรงเรียนมัธยมก็กลายเป็นเถ้าถ่าน มีคนโทรเรียกดับเพลิงแล้วแต่พวกเขาไม่มา ดับเพลิงบอกว่าต้องรอคนอนุญาตก่อนแล้วก็วางสายไป หมู่บ้านนี้มีบ้านเกือบ 500 หลัง ไฟเผาจนหมดเกือบทั้งหมู่บ้าน”
กองทัพเมียนมาเข้ามายึดพื้นที่ตั้งค่ายทหารในหมู่บ้านเมียกลูกันเป็นเวลาประมาณ 2 ปีแล้ว ชาวบ้านส่วนใหญ่ต้องทิ้งบ้านเรือนอพยพหนีออกไปอยู่ที่อื่นตั้งแต่ทหารกลุ่มนี้เข้ามาปักหลักในพื้นที่
