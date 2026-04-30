ไวรัลว่อนเน็ต! ศิลปินดัง สร้างหุ่นยนต์สุนัข สวมหัวหน้าคนดัง เดินโชว์กลางพิพิธภัณฑ์

Suriyen J. เผยแพร่: 30 เม.ย. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 30 เม.ย. 2569 16:21 น.
ไวรัลว่อนเน็ต! ศิลปินอเมริกันชื่อดัง สร้างหุ่นยนต์สุนัข สวมหัวหน้าคนดัง “อีลอน-มาร์ก-คิมจองอึน” เดินโชว์กลางพิพิธภัณฑ์เบอร์ลิน

หุ่นยนต์สุนัขสวมหัวซิลิโคนสุดสมจริงที่จำลองใบหน้าของบุคคลทรงอิทธิพลระดับโลก กลายเป็นกระแสไวรัลบนอินเทอร์เน็ตอย่างกว้างขวาง หลังคลิปวิดีโอแสดงให้เห็นเหล่าหุ่นยนต์กำดลงเดินไปมาอยู่ในพิพิธภัณฑ์กลางกรุงเบอร์ลิน ผลงานชุดนี้มีหัวจำลองของ อีลอน มัสก์, เจฟฟ์ เบซอส, มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก, คิม จองอึน และบุคคลสำคัญระดับโลกอีกหลายคน

ผลงานดังกล่าวเป็นของ ไมก์ วิงเคลมันน์ ศิลปินดิจิทัลชาวอเมริกันชื่อดัง หรือที่รู้จักกันในชื่อ Beeple จัดแสดงในนิทรรศการที่ Neue Nationalgalerie กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี Beeple มีชื่อเสียงจากผลงานที่ท้าทายความคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยี ทุนนิยม และวัฒนธรรมอินเทอร์เน็ต และในครั้งนี้ทุ่มเทอย่างมากกับการนำใบหน้าของผู้มีอำนาจระดับโลกมาใส่ไว้ในผลงาน

สื่อของต่างประเทศได้มีการนำคลิปวิดีโอไปโพสต์บน X (Twitter) พร้อมระบุว่าเป็นหุ่นยนต์หมาสวมหัวซิลิโคนสุดสมจริงที่จำลองแบบมาจาก อีลอน มัสก์, มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก, เจฟฟ์ เบซอส, คิม จองอึน และบุคคลสำคัญระดับโลกคนอื่นๆ เดินไปรอบๆ พิพิธภัณฑ์ในกรุงเบอร์ลิน ในนิทรรศการของ Beeple ศิลปินชาวอเมริกัน ซึ่งทำให้คลิปดังกล่าวแพร่กระจายออกไปอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นกระแสไปทั่วโลก

หุ่นยนต์หมาสวมหัวซิลิโคนรูปใบหน้าอีลอน มัสก์ ในพิพิธภัณฑ์เบอร์ลิน
จากซ้าย: หุ่นยนต์จำลองใบหน้าของเจฟฟ์ เบโซส, อีลอน มัสก์, แอนดี้ วอร์ฮอล และคิม จองอุน จัดแสดงในนิทรรศการชื่อ “Regular Animals” โดยศิลปิน Beeple และไมค์ วิงเคิลมันน์ ที่พิพิธภัณฑ์ Neue Nationalgalerie ในกรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี วันอังคารที่ 28 เมษายน 2026 (ภาพถ่ายโดย AP Photo/Markus Schreiber)

ผลงานดังกล่าวมีชื่อว่า “Regular Animals” โดยหุ่นยนต์แต่ละตัวไม่ได้แค่เดินไปมาเท่านั้น แต่ยังมีกล้องติดตั้งอยู่ภายในตัว ทำหน้าที่จับภาพสภาพแวดล้อมรอบข้าง จากนั้น AI จะแปลงภาพเหล่านั้นให้เข้ากับบุคลิกของใบหน้าที่หุ่นยนต์ตัวนั้นสวมอยู่ ก่อนที่หุ่นยนต์จะอึออกมาเป็นภาพพิมพ์ สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ชมอย่างมาก ผลงานชิ้นนี้ถูกมองว่าเป็นการลบเส้นแบ่งระหว่างการเสียดสีและความรู้สึกอึดอัดใจได้อย่างชัดเจน

Beeple เผยแนวคิดเบื้องหลังผลงานชิ้นนี้ว่า “ในอดีต มุมมองที่เรามีต่อโลกส่วนหนึ่งมาจากมุมมองที่ศิลปินมองโลก วิธีการวาดภาพของปิกัสโซเปลี่ยนวิธีที่เรามองโลก วิธีที่วอร์ฮอลพูดถึงบริโภคนิยมและป๊อปคัลเจอร์ก็เปลี่ยนวิธีที่เขามองสิ่งเหล่านั้น ปัจจุบัน มุมมองที่เรามีต่อโลกมาจากมหาเศรษฐีด้านเทคโนโลยีที่เป็นเจ้าของอัลกอริทึมทรงพลัง ซึ่งตัดสินใจว่าเราจะเห็นและไม่เห็นอะไร”

Beeple ระบุเพิ่มเติมว่า “นั่นคืออำนาจมหาศาลที่ผมคิดว่าเรายังไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่พวกเขาต้องการเปลี่ยนแปลงอะไร พวกเขาไม่ต้องไปล็อบบี้สหประชาชาติ พวกเขาไม่ต้องผ่านมติสภาคองเกรสหรือสหภาพยุโรป พวกเขาแค่ตื่นขึ้นมาแล้วเปลี่ยนอัลกอริทึมเหล่านี้”

ไมค์ วิงเคิลมันน์ ศิลปินจาก Beeple โพสท่าอยู่ภายในผลงานศิลปะจัดวางชื่อ Regular Animals ซึ่งประกอบด้วยหุ่นยนต์ที่จำลองใบหน้าของคิม จองอุน (ซ้าย) อีลอน มัสก์ (คนที่สองจากซ้าย) เจฟฟ์ เบโซส (ตรงกลาง) และมาร์ค ซักเคอร์เบิร์ก (ขวา) ที่พิพิธภัณฑ์ Neue Nationalgalerie ในกรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี เมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน 2026 (ภาพถ่ายโดย AP Photo/Markus Schreiber)

ผลงานศิลปะชิ้นนี้พูดถึงความกังวลที่เพิ่มขึ้นของคนทั่วโลกต่ออิทธิพลของบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีที่ไม่มีใครตรวจสอบได้อย่างแท้จริง ไม่ว่าจะมองว่าเป็นการเสียดสีที่ชาญฉลาดหรือเป็นคำเตือนที่น่าวิตก ผลงานของ Beeple ก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าอินเทอร์เน็ตทั่วโลกไม่อาจละสายตาจากสิ่งนี้ได้

ที่มา: MANDATORY

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

