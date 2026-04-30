ไวรัลว่อนเน็ต! ศิลปินดัง สร้างหุ่นยนต์สุนัข สวมหัวหน้าคนดัง เดินโชว์กลางพิพิธภัณฑ์

ไวรัลว่อนเน็ต! ศิลปินอเมริกันชื่อดัง สร้างหุ่นยนต์สุนัข สวมหัวหน้าคนดัง “อีลอน-มาร์ก-คิมจองอึน” เดินโชว์กลางพิพิธภัณฑ์เบอร์ลิน
หุ่นยนต์สุนัขสวมหัวซิลิโคนสุดสมจริงที่จำลองใบหน้าของบุคคลทรงอิทธิพลระดับโลก กลายเป็นกระแสไวรัลบนอินเทอร์เน็ตอย่างกว้างขวาง หลังคลิปวิดีโอแสดงให้เห็นเหล่าหุ่นยนต์กำดลงเดินไปมาอยู่ในพิพิธภัณฑ์กลางกรุงเบอร์ลิน ผลงานชุดนี้มีหัวจำลองของ อีลอน มัสก์, เจฟฟ์ เบซอส, มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก, คิม จองอึน และบุคคลสำคัญระดับโลกอีกหลายคน
ผลงานดังกล่าวเป็นของ ไมก์ วิงเคลมันน์ ศิลปินดิจิทัลชาวอเมริกันชื่อดัง หรือที่รู้จักกันในชื่อ Beeple จัดแสดงในนิทรรศการที่ Neue Nationalgalerie กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี Beeple มีชื่อเสียงจากผลงานที่ท้าทายความคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยี ทุนนิยม และวัฒนธรรมอินเทอร์เน็ต และในครั้งนี้ทุ่มเทอย่างมากกับการนำใบหน้าของผู้มีอำนาจระดับโลกมาใส่ไว้ในผลงาน
สื่อของต่างประเทศได้มีการนำคลิปวิดีโอไปโพสต์บน X (Twitter) พร้อมระบุว่าเป็นหุ่นยนต์หมาสวมหัวซิลิโคนสุดสมจริงที่จำลองแบบมาจาก อีลอน มัสก์, มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก, เจฟฟ์ เบซอส, คิม จองอึน และบุคคลสำคัญระดับโลกคนอื่นๆ เดินไปรอบๆ พิพิธภัณฑ์ในกรุงเบอร์ลิน ในนิทรรศการของ Beeple ศิลปินชาวอเมริกัน ซึ่งทำให้คลิปดังกล่าวแพร่กระจายออกไปอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นกระแสไปทั่วโลก
ผลงานดังกล่าวมีชื่อว่า “Regular Animals” โดยหุ่นยนต์แต่ละตัวไม่ได้แค่เดินไปมาเท่านั้น แต่ยังมีกล้องติดตั้งอยู่ภายในตัว ทำหน้าที่จับภาพสภาพแวดล้อมรอบข้าง จากนั้น AI จะแปลงภาพเหล่านั้นให้เข้ากับบุคลิกของใบหน้าที่หุ่นยนต์ตัวนั้นสวมอยู่ ก่อนที่หุ่นยนต์จะอึออกมาเป็นภาพพิมพ์ สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ชมอย่างมาก ผลงานชิ้นนี้ถูกมองว่าเป็นการลบเส้นแบ่งระหว่างการเสียดสีและความรู้สึกอึดอัดใจได้อย่างชัดเจน
Beeple เผยแนวคิดเบื้องหลังผลงานชิ้นนี้ว่า “ในอดีต มุมมองที่เรามีต่อโลกส่วนหนึ่งมาจากมุมมองที่ศิลปินมองโลก วิธีการวาดภาพของปิกัสโซเปลี่ยนวิธีที่เรามองโลก วิธีที่วอร์ฮอลพูดถึงบริโภคนิยมและป๊อปคัลเจอร์ก็เปลี่ยนวิธีที่เขามองสิ่งเหล่านั้น ปัจจุบัน มุมมองที่เรามีต่อโลกมาจากมหาเศรษฐีด้านเทคโนโลยีที่เป็นเจ้าของอัลกอริทึมทรงพลัง ซึ่งตัดสินใจว่าเราจะเห็นและไม่เห็นอะไร”
Beeple ระบุเพิ่มเติมว่า “นั่นคืออำนาจมหาศาลที่ผมคิดว่าเรายังไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่พวกเขาต้องการเปลี่ยนแปลงอะไร พวกเขาไม่ต้องไปล็อบบี้สหประชาชาติ พวกเขาไม่ต้องผ่านมติสภาคองเกรสหรือสหภาพยุโรป พวกเขาแค่ตื่นขึ้นมาแล้วเปลี่ยนอัลกอริทึมเหล่านี้”
ผลงานศิลปะชิ้นนี้พูดถึงความกังวลที่เพิ่มขึ้นของคนทั่วโลกต่ออิทธิพลของบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีที่ไม่มีใครตรวจสอบได้อย่างแท้จริง ไม่ว่าจะมองว่าเป็นการเสียดสีที่ชาญฉลาดหรือเป็นคำเตือนที่น่าวิตก ผลงานของ Beeple ก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าอินเทอร์เน็ตทั่วโลกไม่อาจละสายตาจากสิ่งนี้ได้
ที่มา: MANDATORY
