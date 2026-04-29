ข่าวต่างประเทศ

น่ากลัวมาก ดินถล่มทับคนงาน ร่างกระแทกพื้น เพื่อนเร่งช่วย แต่ไร้ปาฏิหาริย์ ดับคาหลุม

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 29 เม.ย. 2569 20:30 น.| อัปเดต: 29 เม.ย. 2569 20:03 น.
59
คนงานประปาอินเดียถูกดินถล่มทับเสียชีวิต

นาทีสลด คนงานอินเดียวัย 32 ปี ซ่อมท่อน้ำใต้ดิน ถูกดินถล่มทับ-ร่างกระแทกหลุม เพื่อนเร่งช่วยเหลือ ใช้รถขุดดินดึงร่างขึ้น แต่โชคร้ายแพทย์แจ้งข่าวเศร้าเสียชีวิตแล้ว

สำนักข่าวต่างประเทศ เผยภาพกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเหตุการณ์สะเทือนใจในรัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย เกิดเหตุดินทรุดตัวลงมาทับคนงานชายคนหนึ่งชื่อ มเหนทรา วัย 32 ปี เป็นพนักงานของหน่วยงานการประปาท้องถิ่น วันเกิดเหตุเขาลงไปทำงานในหลุมริมถนนที่มีน้ำท่วมขังบางส่วน ความลึกประมาณ 14 ฟุต เพื่อซ่อมแซมท่อส่งน้ำดื่มที่ชำรุด

ภาพจากกล้องวงจรปิดแสดงให้เห็นมเหนทรายืนอยู่ก้นหลุม เขากำลังพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานสองคนที่นั่งอยู่ใกล้ปากหลุม ทันใดนั้นดินร่วนด้านหลังก็พังทลายลงมาดันร่างของเขากระแทกกับก้นหลุมและฝังร่างของเขาจนมิด ดินจำนวนมากทับมเหนทราจมอยู่ใต้น้ำภายในเวลาไม่กี่วินาที

เพื่อนร่วมงานตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พวกเขารีบกระโดดลงไปในหลุมเพื่อช่วยชีวิตเขาทันที ขณะที่คนงาน 7 คนพยายามตะกุยดินออกและตะโกนขอความช่วยเหลือและเรียกคนขับรถขุดดินที่อยู่ใกล้เคียง จากนั้นเพื่อนร่วมงานใช้รถขุดดินดึงร่างของมเหนทราขึ้นมาได้ ก่อนจะรีบพาเขาไปโรงพยาบาล แต่โชคร้ายหลังเดินทางไปถึงแพทย์ยืนยันว่าเขาเสียชีวิตแล้ว

พี่ชายของผู้เสียชีวิต เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้มีรอยร้าวปรากฏบนพื้นดินบริเวณนั้น คนงานคนอื่น ๆ เตือนเจ้าหน้าที่ว่าอาจเกิดอันตรายแล้ว แต่เขากล่าวหาว่าน้องชายของเขาไม่ฟังคำเตือน

หลังจากมเหนทราจากไป ครอบครัวและเพื่อนร่วมงานรวมตัวประท้วงที่โรงพยาบาลและขัดขวางไม่ให้เจ้าหน้าที่นำศพไปชันสูตรเพื่อเรียกร้องให้ทางการดำเนินการเรื่องนี้อย่างเด็ดขาด

อย่างไรก็ดี กรรมาธิการเทศบาลและเจ้าหน้าที่คนอื่น ๆ ชี้แจงว่า หน่วยงานเตรียมมาตรการด้านความปลอดภัยไว้แล้ว พวกเขาประกาศตั้งคณะกรรมการ 3 คนเพื่อสอบสวนเหตุการณ์นี้ภายใน 3 วัน

ขณะเดียวกัน หน่วยงานทางการยืนยันว่า รัฐบาลอนุมัติเงินช่วยเหลือเยียวยาให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตแล้ว ฝั่งมุขมนตรีรัฐอุตตรประเทศ ระบุว่าตำรวจเปิดการสืบสวนเหตุการณ์โศกนาฏกรรมครั้งนี้แล้ว

ข้อมูลจาก : thesun

ข่าวล่าสุด
รวบอดีต ครูประถมญี่ปุ่น วัย 26 ปี ล้วงกระโปรงนักเรียนหญิง คาห้องเรียน ข่าวต่างประเทศ

รวบอดีต ครูประถมญี่ปุ่น วัย 26 ปี ล้วงกระโปรงนักเรียนหญิง คาห้องเรียน

1 นาที ที่แล้ว
ย้อนโศกนาฏกรรม เที่ยวบินแดนแอร์ ชนภูเขาดับยกลำ เหตุสื่อสารพลาดคำเดียว ข่าวต่างประเทศ

ย้อนโศกนาฏกรรม เที่ยวบินแดนแอร์ ชนภูเขาดับยกลำ เหตุสื่อสารพลาดคำเดียว

31 นาที ที่แล้ว
สยองงานแฟร์! สายสลิงเครื่องเล่นขาดกลางเวหา เหวี่ยง 2 ร่างกระแทกพื้น อาการสาหัส ข่าว

สยองงานแฟร์! สายสลิงเครื่องเล่นขาดกลางเวหา เหวี่ยง 2 ร่างกระแทกพื้น อาการสาหัส

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แฟนผิดหวัง “รถถัง” โดนต่อยน่วม แพ้ทาเครุ ONE ญี่ปุ่น โพสต์ขอโทษ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนงานประปาอินเดียถูกดินถล่มทับเสียชีวิต ข่าวต่างประเทศ

น่ากลัวมาก ดินถล่มทับคนงาน ร่างกระแทกพื้น เพื่อนเร่งช่วย แต่ไร้ปาฏิหาริย์ ดับคาหลุม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทันตแพทย์วัย 50 รับสารภาพ ลวงคนไข้ทำอนาจาร-ออรัลเซ็กส์ ขณะจัดฟัน ข่าวต่างประเทศ

ทันตแพทย์วัย 50 รับสารภาพ ลวงคนไข้ทำอนาจาร-ออรัลเซ็กส์ ขณะจัดฟัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

เปิด 10 อันดับเลขเด็ด แม่จำเนียร งวด 2/5/69 เลขคนดัง-เลขมงคล มาแรงครองแผงหวย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แรงงานจีนร่ำไห้ทั้งน้ำตา ตัดพ้อชีวิตสุดทรมาน ชาติหน้าไม่ขอเป็นคน ยอมเกิดเป็นก้อนหินยังดีกว่า ข่าวต่างประเทศ

แรงงานจีนร่ำไห้ทั้งน้ำตา ตัดพ้อชีวิตสุดทรมาน ชาติหน้าไม่ขอเป็นคน ยอมเกิดเป็นก้อนหินยังดีกว่า

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว 29 เมษายน 2569 หวยลาว

หวยลาวพัฒนา 29 เมษายน 2569 ลุ้นผลเลข 6 ตัว สลาก 5/45 คืนนี้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย เปิดสาเหตุ &quot;น้องพู่กัน&quot; นักกีฬาคายัคเยาวชน เสียชีวิตกะทันหัน ขณะซ้อม ข่าว

อาลัย เปิดสาเหตุ “น้องพู่กัน” นักกีฬาคายัคเยาวชน เสียชีวิตกะทันหัน ขณะซ้อม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 29 เม.ย. 69 รอประกาศครั้งที่ 1 หลังวานนี้ปรับถึง 20 ครั้ง เศรษฐกิจ

สรุปราคาทองปิดตลาด 29 เม.ย. 69 ปรับลง 400 บาท ผันผวนหนัก 21 ครั้ง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ กริ๊ง รังสิมา ผู้ประกาศข่าวอรุณอมรินทร์ลาออก ข่าว

ประวัติ กริ๊ง รังสิมา ผู้ประกาศข่าวช่องดัง อำลาเส้นทางฝัน ยุติบทบาทหน้าจอ 16 ปี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด ไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ งวด 2/5/69 จับคู่เด่น เตรียมลุ้นโชคใหญ่ Line News

เลขเด็ด ไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ งวด 2/5/69 จับคู่เด่น เตรียมลุ้นโชคใหญ่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยออกวันเสาร์ 2 พฤษภาคม 2569 สรุป สถิติหวยวันแรงงาน ย้อนหลัง 10 ปี เลขเด็ด

หวยออกวันเสาร์ 2 พฤษภาคม 2569 สรุป สถิติหวยวันแรงงาน ย้อนหลัง 10 ปี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศุภจี รับซื้อทุเรียนในไลฟ์ พิมรี่พาย ไม่ทัน! แจงดรามา ไม่ตรงปก ก่อนถูกดึงออกวงสัมภาษณ์ ข่าว

ศุภจี รับซื้อทุเรียนในไลฟ์ พิมรี่พาย ไม่ทัน! แจงดรามา ไม่ตรงปก ก่อนถูกดึงออกวงสัมภาษณ์

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สาเหตุ ราชทัณฑ์พักโทษ ‘ทักษิณ’ สั่งติดกำไล EM จนกว่าจะพ้นโทษ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เซ่นพิษเศรษฐกิจ! ร้านปูอบเจ้าดัง ประกาศปิดสาขา ให้บริการวันสุดท้าย 30 พ.ค. 69 เศรษฐกิจ

เซ่นพิษเศรษฐกิจ! ร้านปูอบเจ้าดัง ประกาศปิดสาขา เปิดให้บริการวันสุดท้าย 30 พ.ค. 69

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย ศ.มล.สุรสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์ อดีตคณบดีวิจิตรศิลป์ มช. เสียชีวิตจากเหตุชนแล้วหนี ข่าว

เปิดสาเหตุเสียชีวิต ศ.มล.สุรสวัสดิ์ รถพุ่งชนแล้วหนี ขณะปั่นจักรยาน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สหรัฐฯ เตรียมออกพาสปอร์ต พิมพ์รูปหน้า &quot;โดนัลด์ ทรัมป์&quot; ฉลองอิสรภาพ 250 ปี ข่าวต่างประเทศ

สหรัฐฯ เตรียมออกพาสปอร์ต พิมพ์รูปหน้า “โดนัลด์ ทรัมป์” ฉลองอิสรภาพ 250 ปี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;วริสา&quot; กางออเดอร์ &quot;พิมรี่พาย&quot; รอส่งนานมาก ซัด &quot;ศุภจี&quot; ไม่เข้าใจปัญหาชาวสวนทุเรียน ข่าว

“วริสา” กางออเดอร์ “พิมรี่พาย” รอส่งนานมาก ซัด “ศุภจี” ไม่เข้าใจปัญหาชาวสวนทุเรียน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เบิร์ด วันว่างๆ ถึงไทยแล้ว เตรียมรับหมายเรียกผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ตร.ไซเบอร์ ไล่ปิดบัญชีเพิ่ม ข่าว

เบิร์ด วันว่างๆ ถึงไทยแล้ว เตรียมรับหมายเรียกผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ตร.ไซเบอร์ ไล่ปิดบัญชีเพิ่ม

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โผล่! ลัทธิประหลาด ชวนเป็น “นักรบแห่งแสง” กู้โลก อ้างเปิดดวงตาที่ 16 สร้างประตูมิติสู่โลกศรีวิไล

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

เลขเด็ด แม่ทำเนียน 2 พ.ค. 69 จัดเต็ม 10 เลขเด่นมงคลในประวัติศาสตร์ไทย

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดเงื่อนไขพักโทษ &quot;ทักษิณ ชินวัตร&quot; ปล่อยตัว 11 พ.ค. 69 ไม่ต้องติดกำไล EM ข่าว

เปิดเงื่อนไขพักโทษ “ทักษิณ” ปล่อยตัว 11 พ.ค. 69 ไม่ต้องติดกำไล EM

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
แทบห้ามไม่ทัน! &quot;บุญมี-สไนล์&quot; หวิดวางมวยกลางวง หลังเถียงปมเวลาชกไม่ลงรอย ข่าว

แทบห้ามไม่ทัน! “บุญมี-สไนล์” หวิดวางมวยกลางวง หลังเถียงปมเวลาชกไม่ลงรอย

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แฟนผิดหวัง “รถถัง” โดนต่อยน่วม แพ้ทาเครุ ONE ญี่ปุ่น โพสต์ขอโทษ

เผยแพร่: 29 เมษายน 2569

เปิด 10 อันดับเลขเด็ด แม่จำเนียร งวด 2/5/69 เลขคนดัง-เลขมงคล มาแรงครองแผงหวย

เผยแพร่: 29 เมษายน 2569
แรงงานจีนร่ำไห้ทั้งน้ำตา ตัดพ้อชีวิตสุดทรมาน ชาติหน้าไม่ขอเป็นคน ยอมเกิดเป็นก้อนหินยังดีกว่า

แรงงานจีนร่ำไห้ทั้งน้ำตา ตัดพ้อชีวิตสุดทรมาน ชาติหน้าไม่ขอเป็นคน ยอมเกิดเป็นก้อนหินยังดีกว่า

เผยแพร่: 29 เมษายน 2569
หวยลาว 29 เมษายน 2569

หวยลาวพัฒนา 29 เมษายน 2569 ลุ้นผลเลข 6 ตัว สลาก 5/45 คืนนี้

เผยแพร่: 29 เมษายน 2569
