น่ากลัวมาก ดินถล่มทับคนงาน ร่างกระแทกพื้น เพื่อนเร่งช่วย แต่ไร้ปาฏิหาริย์ ดับคาหลุม
นาทีสลด คนงานอินเดียวัย 32 ปี ซ่อมท่อน้ำใต้ดิน ถูกดินถล่มทับ-ร่างกระแทกหลุม เพื่อนเร่งช่วยเหลือ ใช้รถขุดดินดึงร่างขึ้น แต่โชคร้ายแพทย์แจ้งข่าวเศร้าเสียชีวิตแล้ว
สำนักข่าวต่างประเทศ เผยภาพกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเหตุการณ์สะเทือนใจในรัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย เกิดเหตุดินทรุดตัวลงมาทับคนงานชายคนหนึ่งชื่อ มเหนทรา วัย 32 ปี เป็นพนักงานของหน่วยงานการประปาท้องถิ่น วันเกิดเหตุเขาลงไปทำงานในหลุมริมถนนที่มีน้ำท่วมขังบางส่วน ความลึกประมาณ 14 ฟุต เพื่อซ่อมแซมท่อส่งน้ำดื่มที่ชำรุด
ภาพจากกล้องวงจรปิดแสดงให้เห็นมเหนทรายืนอยู่ก้นหลุม เขากำลังพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานสองคนที่นั่งอยู่ใกล้ปากหลุม ทันใดนั้นดินร่วนด้านหลังก็พังทลายลงมาดันร่างของเขากระแทกกับก้นหลุมและฝังร่างของเขาจนมิด ดินจำนวนมากทับมเหนทราจมอยู่ใต้น้ำภายในเวลาไม่กี่วินาที
เพื่อนร่วมงานตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พวกเขารีบกระโดดลงไปในหลุมเพื่อช่วยชีวิตเขาทันที ขณะที่คนงาน 7 คนพยายามตะกุยดินออกและตะโกนขอความช่วยเหลือและเรียกคนขับรถขุดดินที่อยู่ใกล้เคียง จากนั้นเพื่อนร่วมงานใช้รถขุดดินดึงร่างของมเหนทราขึ้นมาได้ ก่อนจะรีบพาเขาไปโรงพยาบาล แต่โชคร้ายหลังเดินทางไปถึงแพทย์ยืนยันว่าเขาเสียชีวิตแล้ว
พี่ชายของผู้เสียชีวิต เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้มีรอยร้าวปรากฏบนพื้นดินบริเวณนั้น คนงานคนอื่น ๆ เตือนเจ้าหน้าที่ว่าอาจเกิดอันตรายแล้ว แต่เขากล่าวหาว่าน้องชายของเขาไม่ฟังคำเตือน
หลังจากมเหนทราจากไป ครอบครัวและเพื่อนร่วมงานรวมตัวประท้วงที่โรงพยาบาลและขัดขวางไม่ให้เจ้าหน้าที่นำศพไปชันสูตรเพื่อเรียกร้องให้ทางการดำเนินการเรื่องนี้อย่างเด็ดขาด
อย่างไรก็ดี กรรมาธิการเทศบาลและเจ้าหน้าที่คนอื่น ๆ ชี้แจงว่า หน่วยงานเตรียมมาตรการด้านความปลอดภัยไว้แล้ว พวกเขาประกาศตั้งคณะกรรมการ 3 คนเพื่อสอบสวนเหตุการณ์นี้ภายใน 3 วัน
ขณะเดียวกัน หน่วยงานทางการยืนยันว่า รัฐบาลอนุมัติเงินช่วยเหลือเยียวยาให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตแล้ว ฝั่งมุขมนตรีรัฐอุตตรประเทศ ระบุว่าตำรวจเปิดการสืบสวนเหตุการณ์โศกนาฏกรรมครั้งนี้แล้ว
ข้อมูลจาก : thesun
