ข่าวต่างประเทศ

อัยการเผย D4vd ใช้เลื่อยไฟฟ้าหั่นศพผู้ตาย คาดกลัวถูกแฉว่าล่วงละเมิดเด็ก

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 30 เม.ย. 2569 09:57 น.| อัปเดต: 30 เม.ย. 2569 09:57 น.
อัยการเผย D4vd ใช้เลื่อยไฟฟ้าหั่นศพผู้ตาย หลังพบว่ามีการสั่งซื้อออนไลน์ คาดกลัวถูกแฉว่าล่วงละเมิดเด็ก หลังมีสัมพันธ์กับเหยื่อตั้งแต่อายุ 13 ปี

จากที่ก่อนหน้านี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจลอสแอนเจลิส พบศพมนุษย์ในสภาพเน่าเปื่อย ถูกหั่นเป็นชิ้นส่วน อยู่ท้ายรถยนต์เทสลาคันหนึ่งซึ่งจดทะเบียนในชื่อของ D4vd (เดวิด) หรือชื่อจริง เดวิด แอนโธนี่ เบิร์ก นักร้องหนุ่มดาวรุ่ง กระทั่งเมื่อวันพุธ 17 กันยายน ที่ผ่านมา ทางการได้ยืนยันอัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตแล้วว่าคือ เซเลสเต ริวาส วัยรุ่นสาววัย 14 ปีที่เคยมีความสัมพันธ์กับ D4vd ก่อนที่จะมีการจับกุมตัวของ D4vd เมื่อช่วงวันที่ 17 เม.ย. 2569 ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น

ล่าสุดสำนักข่าว BBC รายงานความคืบหน้าของคดีความดังกล่าวว่า อัยการได้เปิดเผยในศาลว่า D4vd ได้สั่งซื้อเลื่อยยนต์ไฟฟ้าจากออนไลน์ และใช้เป็นอุปกรณ์ในการหั่นศพวัยรุ่นสาว รวมไปถึงสระว่ายน้ำเป่าลมสีฟ้า ถุงใส่ศพ และพลั่ว โดยอัยการเชื่อว่า D4vd มีเจตนาจะเผาทำลายหลักฐานเนื่องเขาซื้ออุปกรณ์เผาทำลายซึ่งมีลักษณะเป็นโครงเหล็ก

อัยการกล่าวอีกว่า D4vd ได้จ้างรถยนต์ไปรับ ริวาส เพื่อมาที่บ้านของเขา ก่อนที่เขาจะส่งข้อความซ้ำๆว่าเธออยู่ไหน แต่อัยการเชื่อว่าเป็นเจตนาจะสร้างหลักฐานเพื่อปกปิดแผนฆาตกรรมของเขา ซึ่งหลังจากที่เขาฆ่าเธอ เขาก็ได้ใช้เลื่อยหั่นร่างของเธอภายในบ้านพัก อัยการยังระบุอีกด้วยว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในสัปดาห์เดียวกันกับที่เขาเผยแพร่อัลบั้มเพลงในวันที่ 25 เมษายน

อัยการเผยว่า D4vd รู้จักกับผู้ตายตั้งแต่ที่เธอมีอายุ 11 ปี และล่วงละเมิดทางเพศเธอตั้งแต่เธออายุ 13 ปี ขณะที่ D4vd อายุ 18 ปี อัยการระบุว่าฝ่ายผู้ตายขู่นักร้องหนุ่มว่า เธอจะเปิดโปงความสัมพันธ์ของพวกเขาและทำลายชีวิตของ D4vd ก่อนเธอจะถูกฆ่าตายในที่สุด

อย่างไรก็ตาม D4vd มีกำหนดขึ้นศาลอีกครั้งในเดือนหน้า

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Back to top button