“ชลณัฏฐ์” ผิดหวังมาก ใช้คำ “เร่าร้อน” พาดหัว “ไอซ์ รักชนก” แต่งเดรสสั้นเข้าสภาฯ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 30 เม.ย. 2569 09:30 น.| อัปเดต: 30 เม.ย. 2569 09:30 น.
ชลณัฏฐ์" ผิดหวังมาก หลังเพจดังใช้คำ "เร่าร้อน" พาดหัวข่าว "ไอซ์ รักชนก" แต่งเดรสแขนสั้นเข้าสภาฯ ชี้ลดทอนคุณค่า มองเป็นแค่วัตถุทางเพศ

30 เม.ย. 2569 น.ส.ชลณัฏฐ์ โกยกุล สส.กทม.พรรคประชาชน โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ชลณัฏฐ์ โกยกุล – ปาล์ม – Chonlanat Koaykul กรณีที่เพจ “เรื่องเล่าเช้านี้” นำเสนอข่าวการแต่งกายด้วยชุดเดรสแขนสั้นของ น.ส.รักชนก ศรีนอก สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน พร้อมทั้งพาดหัวข่าวด้วยการใช้คำว่า “เร้าร้อน” โดยระบุว่า “เรียน คุณ สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว

ดิฉันรู้สึกผิดหวังเป็นอย่างมาก กับการนำเสนอของรายการ เรื่องเล่าเช้านี้ ที่พาดหัวถึงการแต่งกายของเพื่อนสส. คุณรักชนก ศรีนอก – Rukchanok Srinork ด้วยคำว่า “เร่าร้อน” เพื่อสร้างสีสันให้กับข่าว

การแต่งกายของบุคคลสาธารณะ แน่นอนว่าสามารถวิพากษ์กันได้ว่าเหมาะสมหรือไม่อย่างไร แต่การเลือกใช้คำแบบนี้ มันไม่ใช่แค่การวิจารณ์ธรรมดา แต่มันคือการลดทอนคุณค่า และตอกย้ำมุมมองแบบเดิมๆ ที่มองผู้หญิงเป็นเพียงวัตถุทางเพศ

เอาจริงๆ นี่ไม่ใช่เรื่องใหม่เลย นี่คือสิ่งที่นักการเมืองหญิงต้องเผชิญซ้ำแล้วซ้ำเล่า ไม่ว่าจะเป็นการถูกวิจารณ์เรื่องรูปลักษณ์ การแต่งตัว หรือแม้กระทั่งการถูกพูดจาล่วงละเมิด อย่างกรณีที่น้องจินนี่เคยถูกแทะโลมด้วยคำพูด หรือไอซ์เองที่ถูกขุดเรื่องครอบครัว เอาเรื่องส่วนตัวมาพูดในทางเสียหาย

ชลณัฏฐ์ โกยกุล สส.กทม. พรรคประชาชน โพสต์เฟซบุ๊กถึงสรยุทธ
FB/ ชลณัฏฐ์ โกยกุล – ปาล์ม – Chonlanat Koaykul

สิ่งเหล่านี้สะท้อนภาพจำ หรือ stereotype ที่สังคมยังมีต่อนักการเมืองหญิง เรามักถูกตัดสินจากสิ่งที่มองเห็นภายนอก มากกว่าสิ่งที่เราทำจริงๆในหน้าที่ ทั้งที่ในวันนี้ ไอซ์ รักชนก กำลังทำหน้าที่ในฐานะผู้แทนราษฎรอย่างจริงจัง ด้วยการนำตัวแทนนายกสมาคมบิลเลียด เข้ายื่นร่างแก้ไข พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ. 2478 เพื่อปลดล็อกสนุกเกอร์และบิลเลียดออกจากบัญชีการพนัน

นี่คือประเด็นเชิงนโยบายที่มีผลต่อผู้คนในวงกว้าง ทั้งในมิติของอาชีพ กีฬา และโอกาสทางเศรษฐกิจ ซึ่งควรจะเป็นสาระที่สังคมให้ความสนใจ แต่กลับถูกกลบด้วยการวิจารณ์เรื่องการแต่งกายแทน

ข้อความพาดหัวข่าวของรายการเรื่องเล่าเช้านี้ที่ใช้คำว่าเร่าร้อน
FB/ ชลณัฏฐ์ โกยกุล – ปาล์ม – Chonlanat Koaykul

ที่น่าผิดหวังยิ่งกว่านั้น คือการที่สื่อกระแสหลัก ซึ่งควรจะเข้าใจหลักการสื่อสารอย่างเคารพและรับผิดชอบต่อสังคม กลับเลือกนำเสนอในลักษณะที่ตอกย้ำอคติแบบนี้เสียเอง

คุณสรยุทธิ์เป็นสื่อ คุณน่าจะทราบดีนะคะว่า การสื่อสารไม่ใช่แค่การเล่าเรื่องให้คนฟัง แต่คือการกำหนดว่า สังคมควรมองเรื่องนี้อย่างไร และคำที่เราเลือกใช้ มันมีพลังมากกว่าที่คิดค่ะ

ล่าสุดดิฉันเข้าไปดู พบว่าโพสต์ดังกล่าวถูกลบไปแล้ว หวังว่าบทสนทนาและข้อวิพากษ์วิจารณ์ในครั้งนี้ จะส่งไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง หวังว่ารายการของคุณจะทบทวนบทบาทของตัวเอง และนำไปสู่การทบทวนวิธีการนำเสนอในอนาคตนะคะ ด้วยความรักและเคารพค่ะ ชลณัฏฐ์ โกยกุล ผู้แทนราษฎร”

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

