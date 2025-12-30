รัสเซียโวย ยูเครนส่งโดรน 91 ลำถล่มบ้าน ปูติน “เซเลนสกี” ซัดกลับ โกหกทั้งเพ
“ทรัมป์” ฉะยูเครนยับ หลังรัสเซียฟ้องถูกโดรน 91 ลำถล่มบ้านพัก “ปูติน” ด้าน “เซเลนสกี” ซัดกลับทันควัน เป็นเรื่องโกหกหวังทำลายสันติภาพ
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้ออกโรงตำหนิยูเครนต่อสาธารณชนอย่างรุนแรงเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา หลังจากทางการรัสเซียออกมากล่าวอ้างว่า รัฐบาลเคียฟได้ส่งฝูงโดรนพิสัยไกลจำนวนกว่า 91 ลำ เข้าโจมตีบ้านพักของ วลาดิเมียร์ ปูติน ผู้นำรัสเซีย ในแคว้นนอฟโกรอดแม้ว่าประธานาธิบดี โวโลดิเมียร์ เซเลนสกี ของยูเครน จะออกมาปฏิเสธเสียงแข็งว่าเป็นเพียง “คำโกหกตามแบบฉบับรัสเซีย” ก็ตาม
ก่อนหน้าการประชุมทวิภาคีร่วมกับ เบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอล ที่รีสอร์ตมาร์-อา-ลาโก ทรัมป์ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว ในตอนแรกเขาระบุว่า “ยังไม่ทราบแน่ชัด” เกี่ยวกับรายงานการโจมตีบ้านพักของผู้นำรัสเซีย แต่ได้เสริมว่า “ถ้าเกิดขึ้นจริง มันคงจะเป็นเรื่องที่แย่มาก และไม่ใช่เรื่องดีเลย”
ต่อมา ทรัมป์ยืนยันว่าเขาได้รับทราบข้อมูลการโจมตีโดยตรงจากการพูดคุยทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีปูติน ซึ่งโฆษกทำเนียบขาว คาโรไลน์ เลวิตต์ ระบุว่าเป็นบทสนทนาที่เป็นบวก
ทรัมป์แสดงความไม่พอใจอย่างมากกล่าวว่า “นี่ไม่ใช่เวลาที่เหมาะสม… การเป็นฝ่ายรุกในสนามรบก็เรื่องหนึ่ง แต่การบุกโจมตีบ้านพักของเขา (ปูติน) เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ผมโกรธมากเกี่ยวกับเรื่องนี้”
ทางด้าน นายเซอร์เก ลาวรอฟ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัสเซีย อ้างกับผู้สื่อข่าวว่า ระบบป้องกันภัยทางอากาศสามารถยิงสกัดโดรนทั้ง 91 ลำร่วงลงได้ทั้งหมด ไม่มีรายงานความเสียหายหรือผู้บาดเจ็บในทันที อย่างไรก็ตาม ลาวรอฟระบุว่าจากการโจมตีข้ามคืนนี้ ทำให้รัสเซียจำเป็นต้องทบทวนจุดยืนในการเจรจาเพื่อยุติสงครามที่ยืดเยื้อมาเกือบ 4 ปี แต่ไม่ได้ระบุชัดเจนว่าทางเครมลินจะล้มเลิกการเจรจาแต่อย่างใด
ประธานาธิบดี โวโลดิเมียร์ เซเลนสกี ของยูเครน ได้ออกแถลงการณ์ตอบโต้ผ่านโซเชียลมีเดีย กล่าวหาว่ามอสโกกำลังปูทางเพื่อหาความชอบธรรมในการระดมโจมตียูเครนระลอกใหม่ ภายหลังจากที่เขาเพิ่งได้พบกับทรัมป์ที่มาร์-อา-ลาโกเมื่อวันอาทิตย์
“รัสเซียเอาอีกแล้ว การใช้คำแถลงที่อันตรายเพื่อบ่อนทำลายความสำเร็จทั้งหมดจากความพยายามทางการทูตร่วมกันของเรากับทีมงานของประธานาธิบดีทรัมป์… เรื่องราว ‘การโจมตีบ้านพัก’ ที่ถูกกล่าวอ้างนี้ เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นทั้งเพ เพื่อสร้างความชอบธรรมในการโจมตียูเครนเพิ่มเติม รวมถึงกรุงเคียฟ และเพื่อกลบเกลื่อนการที่รัสเซียปฏิเสธจะดำเนินขั้นตอนที่จำเป็นในการยุติสงคราม นี่คือคำโกหกตามแบบฉบับรัสเซีย” เซเลนสกีระบุ
ผู้นำยูเครนยังยืนกรานว่า “ยูเครนไม่ได้ทำอะไรที่จะขัดขวางวิถีทางการทูต ตรงกันข้าม รัสเซียต่างหากที่มักใช้วิธีการเช่นนี้เสมอ นี่คือหนึ่งในข้อแตกต่างมากมายระหว่างเรา… เป็นเรื่องสำคัญที่โลกต้องไม่เงียบเฉยในตอนนี้ เรายอมให้รัสเซียทำลายการทำงานเพื่อบรรลุสันติภาพที่ยั่งยืนไม่ได้”
เปิดปูมหลัง บ้านพักลับของปูติน
สำหรับสถานที่เกิดเหตุตามคำกล่าวอ้าง แคว้นนอฟโกรอด (Novgorod) ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัสเซีย ซึ่งอยู่กึ่งกลางระหว่างกรุงมอสโกและนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ทั้งนี้ ยังไม่มีความชัดเจนว่าขณะเกิดเหตุโดรนโจมตีนั้น ประธานาธิบดีปูตินพำนักอยู่ที่บ้านพักแห่งนี้หรือไม่
ประเด็นเรื่องจำนวนและที่ตั้งของบ้านพักอย่างเป็นทางการของปูตินนั้น ถือเป็นความลับที่ได้รับการปกปิดอย่างแน่นหนามาโดยตลอด ย้อนกลับไปในปี 2012 กลุ่มผู้ต่อต้านผู้นำรัสเซียเคยตีพิมพ์รายงานฉบับหนึ่งที่แฉว่า ปูตินครอบครองวังและวิลล่าส่วนตัวมากถึง 20 แห่ง โดยเกือบครึ่งหนึ่งถูกสร้างขึ้นหลังจากที่เขาเข้ารับตำแหน่งในปี 2000
สิ่งที่น่าสลดใจคือ หนึ่งในผู้เขียนร่วมของรายงานฉบับดังกล่าว คือ นายบอริส เนมตอฟ (Boris Nemtsov) อดีตรองนายกรัฐมนตรีรัสเซีย ได้ถูกลอบสังหารในกรุงมอสโกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2015 แม้ว่าต่อมาในปี 2017 ศาลจะตัดสินว่าชายชาวเชเชน 5 คนมีความผิดฐานรับจ้างฆ่า แต่จนถึงปัจจุบัน ตัวตนและที่อยู่ของผู้จ้างวานที่แท้จริงก็ยังไม่เคยได้รับการเปิดเผยแต่อย่างใด
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เปิดวาร์ป เมียน้อยปูติน เลี้ยงต้อยตั้งแต่ 17 สวยทรงสะบึม เซ็กซี่มาก
- “ปูติน อินเลิฟ” สื่อผู้ดีไล่ขุดภาพ ลุ้นหวยออก “ราชินียิมนาสติก” หรือกิ๊กสาววัยทีน
- “ปูติน” ยังไม่รับข้อตกลงดีลสันติภาพ ยุติสงครามรัสเซีย-ยูเครน ชี้บางจุดรับไม่ได้
ติดตาม The Thaiger บน Google News: