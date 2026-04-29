เบิร์ด วันว่างๆ ถึงไทยแล้ว เตรียมรับหมายเรียกผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ตร.ไซเบอร์ ไล่ปิดบัญชีเพิ่ม
เบิร์ด วันว่างว่าง กลับถึงไทยแล้ว เตรียมออกหมายเรียกผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ด้าน ตำรวจไซเบอร์ ร่วมมือดีอี ปิดบัญชีโซเชียลแล้ว 3 บัญชี จ่อปิดเพิ่มอีก 2 ช่องทาง
ความคืบหน้ากรณีคอนเทนต์ขยะช่วงสงกรานต์พระประแดงที่ผ่านมาของ เบิร์ด วันว่างว่าง ล่าสุดมีรายงานว่า เบิร์ด วันว่างๆ ได้เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมา (28 เม.ย. 69) ซึ่งทางตำรวจไซเบอร์พิจารณาความผิดที่เกิดขึ้นแล้วเห็นว่า เป็นการกระทำที่เข้าข่ายความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถออกหมายเรียก หรือเสนอศาลออกหมายจับได้ทันทีหากพบเหตุอันควรเชื่อว่ากระทำความผิดจริง
โดยในวันนี้ (29 เม.ย. 69) เจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการประชุมสรุปแนวทางทิศทางการเอาผิดและจัดการกับบัญชีโซเชียลของ เบิร์ด วันว่างๆ โดยก่อนหน้านี้ได้ทำการปิดบัญชีโซเชียลไปแล้ว 3 บัญชี และเตรียมดำเนินการปิดเพิ่มอีก 2 ช่องทาง คือ YouTube และ TikTok
อ้างอิงจาก : thairath
ติดตาม The Thaiger บน Google News: