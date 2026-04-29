โผล่! ลัทธิประหลาด ชวนเป็น “นักรบแห่งแสง” กู้โลก อ้างเปิดดวงตาที่ 16 สร้างประตูมิติสู่โลกศรีวิไล
โผล่! ลัทธิประหลาด ชวนนักรบแห่งแสงกอบกู้โลก อ้างฝึกเปิดดวงตาที่ 16 กลางหน้าผาก สร้างประตูมิติสู่ยุคศรีวิไล วอนหน่วยงานตรวจสอบ หวั่นมอบเมาชาวบ้าน
โลกออนไลน์กำลังเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ หลังมีการเผยแพร่ภาพผ่านทางสื่อโซเชียลในหลายแพลตฟอร์ม โดยมีการเชิญชวนให้ประชาชนมาเข้าร่วมกลุ่ม ลัทธิประหลาด ที่เรียกตนเองว่า “นักรบแห่งแสง” อ้างมีการฝึกเปิดดวงตาที่ 16 ปรากฎกลางหน้าผาก เปิดประตูมิติเข้าสู่ยุคศรีวิไล
จากการตรวจสอบพบว่า ลัทธิประหลาด ดังกล่าวมีการจัดตั้งระบบสมาชิกและบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนเอาไว้อย่างชัดเจน มีการจัดทำผังทำเนียบผู้บริหาร โดยใช้ชื่อเรียกว่า “พุทธะฎีกา” นอกจากนั้นยังมีการแต่งตั้งคณะผู้บริหาร 13 องค์ธรรม พร้อมแอบอ้างชื่อ “13 หมูป่า” ให้มารับตำแหน่งในทีมบริหารนี้ด้วย และยังมีตำแหน่งอื่น ๆ ที่ใช้ชื่อเรียกว่า ผู้ถือกุญแจสตาร์ลิงก์ และ นักรบแห่งแสง
ทั้งนี้ยังมีการประกาศพระบรมราชโองการแต่งตั้ง ประเทศแก้วสยามรัฐ โดยมีเมืองหลวงชื่อ เมืองไพฑูรย์คีรีนครเกตุแก้วเกศาจุฬามณีมหานครแก้วสยามราชธานี ซึ่งมีนายบุญส่ง ลงนามในฐานะนายกรัฐมนตรีคนที่ 17 ของเมืองนี้
ความเชื่อของกลุ่มนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่เรื่องการบริหาร แต่ยังลามไปถึงเรื่องเหนือธรรมชาติด้วย โดยมีการกล่าวอ้างว่าหากฝึกปฏิบัติตามแนวทางของลัทธิอย่างต่อเนื่อง จะสามารถเปิด “ดวงตาที่ 16” บริเวณระหว่างคิ้วได้
นอกจากนั้นยังมีการกล่าวอ้างถึงภารกิจที่จะนำพามนุษยชาติไปสู่ยุคพระศรีอริยเมตไตรย ซึ่งถูกนิยามภายในลัทธิประหลาดนี้ว่า “ยุคแห่งความศรีวิไล” โดยจะสร้างประตูมิติขึ้นมา เพื่อพาสมาชิกร่วมเดินทางไปยังภพภูมิอื่น ๆ ได้
ขณะนี้สังคมกำลังตั้งคำถามถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้ทางวิทยาศาสตร์ หลายฝ่ายแสดงความเป็นห่วงว่าอาจเป็นการบิดเบือนความเชื่อเพื่อหลอกลวงประชาชน จึงอยากจะวอนขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้ามาทำการตรวจสอบลัทธิประหลาด นักรบแห่งแสง โดยด่วน หวั่นประชาชนถูกมอมเมา
อ้างอิงจาก : FB ข่าวสารงานพระพุทธศาสนา, honekrasae
