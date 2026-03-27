ข่าวต่างประเทศ

คลิปสยอง คนงานถูกเครื่องย่อยไม้ดูดร่าง ดับสลดคาโรงงาน เพื่อนเศร้า ยื้อไว้ไม่ทัน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 27 มี.ค. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 27 มี.ค. 2569 16:34 น.
53
คนงานหญิงเวียดนามถูกเครื่องย่อยไม้ดูดร่างเสียชีวิต

วงจรปิดจับภาพ คนงานเวียดนามถูกเครื่องย่อยไม้ดูดร่างดับสลดคาโรงงาน เพื่อนเศร้าเห็นตรงหน้าแต่ช่วยไม่ทัน เจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบความปลอดภัย เอาผิดผู้ที่เกี่ยวข้อง

สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานโศกนาฏกรรม ในโรงงานแปรรูปไม้ที่จังหวัดบั๊กนิญ ประเทศเวียดนาม ขณะคนงานหญิงรายหนึ่งประสบอุบัติเหตุถูกเครื่องจักรดึงร่างเข้าไปบดจนเสียชีวิต โดยเพื่อนร่วมงานที่พยายามเข้าช่วยเหลือแต่ไม่สำเร็จ กล้องวงจรปิดของโรงงานบันทึกภาพเหตุการณ์ไว้ได้ทั้งหมด ขณะนี้หน่วยงานท้องถิ่นเข้ามาสืบสวนแล้ว

สื่อเวียดนาม ระบุว่า เมื่อช่วงเช้าวันที่ 22 มีนาคม เวลาประมาณ 07.35 น. เจิ่น ถิ ลัญ (Trần Thị Lành) พนักงานหญิงวัย 42 ปี กำลังทำงานอยู่ในโรงงานแปรรูปไม้พร้อมกับเพื่อนร่วมงานหญิงอีกคนหนึ่ง ขณะเกิดเหตุเธอกำลังจัดระเบียบท่อนไม้บนสายพานลำเลียงเพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องจักรติดขัด คาดว่าเจ้าตัวยืนใกล้กับเครื่องบดไม้มากเกินไป สายพานลำเลียงก็ดึงร่างของเธอเข้าไปในเครื่องบดไม้ เมื่อเห็นดังนั้นเพื่อนร่วมงานรีบวิ่งเข้าไปพยายามช่วยเหลือและหยุดเครื่องทันที แต่เครื่องจักรมีความแรงและทำงานเร็วมากจึงไม่สามารถช่วยชีวิตเธอได้ทันเวลา

หลังเกิดเหตุ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรีบลงพื้นที่เพื่อปิดกั้นสถานที่เกิดเหตุ ตรวจสอบสภาพแวดล้อม และเริ่มดำเนินการสืบสวน ข้อมูลเบื้องต้นระบุเพียงว่าผู้รับผิดชอบโรงงานจดทะเบียนในชื่อ เหงียน เท้ เกื่อง

ขณะนี้ทางการจังหวัดบั๊กนิญและหน่วยงานรัฐท้องถิ่นกำลังเร่งตรวจสอบระบบความปลอดภัยของโรงงาน รวมถึงพิจารณาความรับผิดชอบของส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ข้อมูลจาก : ettoday

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

Back to top button