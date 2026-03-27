คลิปสยอง คนงานถูกเครื่องย่อยไม้ดูดร่าง ดับสลดคาโรงงาน เพื่อนเศร้า ยื้อไว้ไม่ทัน
วงจรปิดจับภาพ คนงานเวียดนามถูกเครื่องย่อยไม้ดูดร่างดับสลดคาโรงงาน เพื่อนเศร้าเห็นตรงหน้าแต่ช่วยไม่ทัน เจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบความปลอดภัย เอาผิดผู้ที่เกี่ยวข้อง
สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานโศกนาฏกรรม ในโรงงานแปรรูปไม้ที่จังหวัดบั๊กนิญ ประเทศเวียดนาม ขณะคนงานหญิงรายหนึ่งประสบอุบัติเหตุถูกเครื่องจักรดึงร่างเข้าไปบดจนเสียชีวิต โดยเพื่อนร่วมงานที่พยายามเข้าช่วยเหลือแต่ไม่สำเร็จ กล้องวงจรปิดของโรงงานบันทึกภาพเหตุการณ์ไว้ได้ทั้งหมด ขณะนี้หน่วยงานท้องถิ่นเข้ามาสืบสวนแล้ว
สื่อเวียดนาม ระบุว่า เมื่อช่วงเช้าวันที่ 22 มีนาคม เวลาประมาณ 07.35 น. เจิ่น ถิ ลัญ (Trần Thị Lành) พนักงานหญิงวัย 42 ปี กำลังทำงานอยู่ในโรงงานแปรรูปไม้พร้อมกับเพื่อนร่วมงานหญิงอีกคนหนึ่ง ขณะเกิดเหตุเธอกำลังจัดระเบียบท่อนไม้บนสายพานลำเลียงเพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องจักรติดขัด คาดว่าเจ้าตัวยืนใกล้กับเครื่องบดไม้มากเกินไป สายพานลำเลียงก็ดึงร่างของเธอเข้าไปในเครื่องบดไม้ เมื่อเห็นดังนั้นเพื่อนร่วมงานรีบวิ่งเข้าไปพยายามช่วยเหลือและหยุดเครื่องทันที แต่เครื่องจักรมีความแรงและทำงานเร็วมากจึงไม่สามารถช่วยชีวิตเธอได้ทันเวลา
หลังเกิดเหตุ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรีบลงพื้นที่เพื่อปิดกั้นสถานที่เกิดเหตุ ตรวจสอบสภาพแวดล้อม และเริ่มดำเนินการสืบสวน ข้อมูลเบื้องต้นระบุเพียงว่าผู้รับผิดชอบโรงงานจดทะเบียนในชื่อ เหงียน เท้ เกื่อง
ขณะนี้ทางการจังหวัดบั๊กนิญและหน่วยงานรัฐท้องถิ่นกำลังเร่งตรวจสอบระบบความปลอดภัยของโรงงาน รวมถึงพิจารณาความรับผิดชอบของส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
ข้อมูลจาก : ettoday
